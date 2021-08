Notes des joueurs : Alaves 1 – 4 Real Madrid ; Liga 2021

Carlo Ancelotti ne plaisantait pas en nommant son premier XI de la nouvelle saison. Bien qu’ils n’aient joué aucun match de pré-saison, Benzema, Valverde et Hazard ont tous commencé. En fait, Carlo Ancelotti est allé avec tous les grands noms d’avance : Bale, Hazard et Benzema. Tous trois réunis sur le premier but madrilène. Cet objectif sortirait de l’impasse et conduirait finalement à un jeu plus ouvert, où Madrid continuerait et se révélerait clinique dans le dernier tiers.

Notes de match complètes ci-dessous :

Thibaut Courtois—6,5 : Il n’a dû effectuer que trois arrêts ce jour-là, mais a raté une cage inviolée après qu’une mauvaise passe en retrait de Militao ait forcé Courtois à commettre une faute sur Guidetti et à accorder un penalty.

Lucas Vazquez—6 : A joué avec la rouille du premier match dans les premières minutes du match, mais a progressivement progressé dans le jeu et a enregistré 2 passes clés, dont une pré-assistance sur le premier but avec Hazard et Benzema.

Militao—4 : Une dizaine de minutes en seconde période marquera la performance de Militao. Le Brésilien a joué une terrible passe en retrait à Courtois qui a entraîné un penalty. Après l’erreur, il a été attrapé sur le ballon alors qu’il était sur le flanc droit et a fait un certain nombre de passes dans le dos, plutôt que de trouver une cible du Real Madrid.

Nacho—8,5 : Avec un sommet de 6 interceptions, Ramos-esque attaque le flanc gauche pour nier un contre dangereux d’Alaves et, bien sûr, un but bien marqué sur un coup franc.

David Alaba—7,5 : L’Autrichien devient rapidement un favori des fans. Tellement confiant dans la défense et la découpe des couloirs de passe, assuré sur le ballon et concentré pendant 90 minutes. A obtenu une passe décisive de Vinicius JR. A quelques reprises, il a été pris avec de l’espace derrière lui tout en appuyant haut, mais sinon, une autre performance très solide.

Casemire—6 : Intéressant de noter la position de Casemiro à la fois lorsque l’équipe est en possession et hors possession. On lui demande maintenant d’appuyer plus haut sur le terrain lorsqu’il défend et de se former comme un leurre lorsque l’équipe est en possession. A eu un maximum d’équipe de 4 plaqués, mais un certain nombre de passes mal placées (12 au total).

Luka Modric—8,5 : Luka Modric peut vieillir, mais personne ne peut le rattraper en termes de qualité de football. Le Croate a une fois de plus été classe, le moteur du milieu de terrain et le joueur qui a fait vibrer l’équipe. 2 passes clés, 1 passe décisive, 100 touches (équipe haute), 3 dribbles terminés (équipe haute) et deux interceptions.

Fede Valverde—7 : Différence de nuit et de jour entre la première mi-temps et la seconde mi-temps de Fede. Le premier était plutôt calme et peu imposant, mais dans le second, c’était le Fede que nous avons tous appris à connaître et à aimer. Des tacles craquants, des courses à couper le souffle, des passes précises et un immense port de balle. L’Uruguayen a inscrit le deuxième but de Benzema avec une course individuelle incroyable traversant le milieu de terrain et couvrant jusqu’à 40 mètres.

Gareth Bale—6,5 : Une autre performance positive de Gareth Bale. Augmentation du volume de tir de l’équipe avec trois (3) opportunités hors de la surface et bien combiné avec Benzema et Valverde. C’est le centre initial de Bale qui a lancé le jeu pour le premier but de Benzema.

Eden Hazard—7: 3 passes clés et 2 dribbles terminés – c’était à 66 minutes du Belge. N’a pas vraiment pris de joueurs en 1 contre 1 ni montré son ancien dynamisme, mais ce sont des touches subtiles, des passes rapides et trompeuses et bien sûr des coups de talon arrière qui ont fait la différence ce soir.

Karim Benzema—9 : Le roi Karim est de retour, reprenant là où il s’était arrêté. Le capitaine et leader de l’équipe a marqué le premier et le troisième but de la soirée. Le Français entame la charge du titre et la charge Pichichi dès le mot “go”.

Remplacements :

Vinicius JR-8 : Électrique après être sorti du banc. C’est peut-être le rôle parfait pour le Brésilien, arrivant tard dans le match contre des jambes fatiguées et avec un jeu plus ouvert. Sa vitesse de transition était mortelle et il s’est créé deux bonnes occasions : une pour Rodyrgo et une pour lui-même juste avant la fin du match. Il serait récompensé pour son bon travail après avoir triché sur un centre de David Alaba pour marquer son premier but de la saison.

Rodrygo va—6: A joué sur l’aile droite et avait environ la moitié des touches de son homologue, Vinicius JR. Quand il est entré sur le ballon, il était propre et bien rangé, avec une précision de passe de 100%.

Luka Jovic—N/A : A joué les cinq dernières minutes du match.

Isco—N/A : A joué les cinq dernières minutes du match.

Marco Asensio— N / A: A joué les cinq dernières minutes du match.