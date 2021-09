Notes des joueurs : Albacete 2-0 Real Madrid Castilla

L’incohérence du Real Madrid Castilla jusqu’en 2021/22 s’est poursuivie avec une défaite contre Albacete dimanche. Un autre but sur coup franc a mis l’équipe de Raul en retard avant la seconde mi-temps et une erreur individuelle massive de Pablo Ramon a scellé l’accord et trois points pour Albacete. Les hôtes se hissent en quatrième position tandis que Castilla reste ancré dans la moitié inférieure du tableau.

Voici les notes des joueurs du jeu

Luis Lopez – 7 : Il serait difficile de blâmer Lopez pour celui-ci. Comme cela a été un thème de ses matchs jusqu’à présent, le stoppeur a été agressif pour réclamer le ballon dans sa propre surface et a arrêté une poignée d’occasions qui auraient pu vraiment mettre du sel dans les blessures de Castilla à 2-0. Le meilleur joueur de Castilla sur le terrain malgré la ligne de score

Alberto Retuerta – 6 : Pas connu pour ses qualités offensives à Castilla et s’est évanoui dans le contexte d’une mauvaise performance défensive. Remplacé en début de seconde mi-temps.

Pablo Ramon – 3: Directement fautif pour le deuxième but. Ayant été pris dans sa moitié de terrain plus tôt dans le match, Ramon a joué un dégagement assez dangereux dans sa propre surface qui a touché Djtei et a dévié dans le filet de Luis Lopez. J’ai essayé de corriger son erreur avec quelques tentatives dans la moitié de terrain adverse, mais il est difficile de passer outre une erreur massive de la part de la jeune moitié centrale

Mario Gila – 6 : N’a pas enregistré l’erreur de visage rouge que son partenaire défensif a commise, mais a été un peu un passager tout au long du match. Décollé pour Rafa Marin dans les 10 dernières minutes.

Sergio Santos – 6 : A eu de bons moments offensivement en première mi-temps, créant la meilleure occasion de Castilla qu’Andri Gudjohnsen a ratée au-dessus de la barre. A rejoint ses partenaires en défense centrale dans une mauvaise prestation en 45 secondes. Remplacé par le plus offensif Theo Zidane après 57 minutes.

Parc Marvin – 5.5 : On ne peut pas lui reprocher ses efforts, mais son exécution était à des kilomètres des normes élevées qu’il s’est fixées ces dernières années. Passes égarées et dépossessions faciles pratiquement tout le match

Ivan Morante – 6 : Le meilleur du duo de milieu de terrain, une performance individuelle moyenne dans une mauvaise performance d’équipe.

Carlos Docteur – 5: Dotor a connu un mauvais début de saison. Il était à la limite du mauvais dans ce match avec ses passes manquant de zip et son rythme de travail laissant beaucoup à désirer. Carlos était l’un des meilleurs buteurs de Castilla l’année dernière et était une présence box to box au milieu de terrain, la version actuelle de Dotor n’est pas loin de ce niveau et Raul a désespérément besoin de lui pour s’intensifier si Castilla veut se battre pour une promotion.

Oscar Aranda – 6.5 : Affamé de possession et d’espace dans une position centrale. Compte tenu de ses récentes performances, Aranda devra peut-être s’habituer à son type de traitement. Il a quand même réussi un bon moment, une passe de talon arrière pour mettre Marvin sur la bonne voie étant le point culminant, mais planifiera certainement une bien meilleure performance la semaine prochaine. Sorti pour Juame Jardi au milieu de la seconde mi-temps.

Andri Gudjohnsen – 6 : A eu une fois une chance qu’il a ratée, c’est en grande partie ça malheureusement. Remplacé par David Gonzalez aux côtés de Santos et Retu.

Peter Federico – 6.5 : Une poignée de bons centres qui n’ont pas été exploités. Manque d’influence réelle sur les procédures en dehors de cela.

Sous-marins

David Gonzalez – 6.5 : Il a presque glissé un long tir au premier poteau et a ensuite préparé Juame Jardi pour un tir au but qui a été sauvé. Cela pourrait être une option si Raul a envie de mélanger les choses au milieu de terrain la semaine prochaine.

Allvaro Carillo – 6 : A beaucoup joué en deuxième mi-temps, mais n’a pas connu de moments marquants.

Juame Jardi – 6 : Un tir d’un angle serré est sorti en corner et a fourni un peu d’énergie qui manquait au 11 de départ.

Rafa Marin – N/A : N’a joué que neuf minutes après avoir remplacé Mario Gila.