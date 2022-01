Notes des joueurs : Alcoyano 1 – 3 Real Madrid ; Coupe du Roi 2022

Carlo Ancelotti et son équipe du Real Madrid se sont rendus à Alicante pour éviter un cas de Deja Vu. La saison dernière, Alcoyano a fait match nul contre le Real Madrid lors du même tour de la Copa Del Rey et a choqué le monde en battant les 14 champions d’Europe. Lors de sa conférence de presse d’avant-match, Ancelotti a déduit qu’il y aurait peu ou pas de rotations, que la seule certitude serait Andriy Lunin dans le but. L’Italien a fini par donner une soirée à Toni Kroos tandis que Benzema, Modric et Mendy ont tous eu des coups du week-end les excluant également. Certains des nouveaux visages pour entrer dans le onze de départ comprenaient: Mariano, Camavinga, Fede Valverde, Marcelo et Hazard.

Onze de départ du Real Madrid : Lunin, Nacho, Alaba, Militao, Marcelo, Casemiro, Valverde, Camavinga, Hazard, Rodrygo, Mariano.

Notes complètes des joueurs de match ci-dessous :

Andriy Lunin—7 : Le premier départ de l’Ukrainien depuis janvier 2020 contre le même adversaire. A montré quelques réflexes rapides en première mi-temps avec de bons arrêts contre Mahoud et Andy Escudero. Ancelotti a mentionné la nécessité de s’améliorer avec ses pieds après le match, mais a autrement livré une fois appelé.

Nacho—5 : Inséré à l’arrière droit, mais a eu un peu de décalage face à Andy Escudero, agile et rapide.

Eder Militao—8 : A cassé l’impasse à la 38e minute, se levant pour répondre à un corner de Rodrygo, après s’être retrouvé libre dans la surface.

David Alaba—7,5 : A illustré l’attitude requise pour ce match, l’a pris tout aussi au sérieux qu’un match de Liga ou de l’UCL. A eu des batailles difficiles avec Mourad El Ghezouani, mais a réussi à sortir vainqueur.

Marcelo-3 : Une ombre lointaine de son ancien moi. N’a pas eu d’impact réel sur le match.

Casemire—4 : Comme c’est souvent le cas pour le Brésilien, a remporté la majorité de ses duels 50/50 au milieu du parc, mais son dépassement laissait beaucoup à désirer. Sans Kroos ou Modric pour aider à faire progresser le jeu et dicter le rythme du jeu, trop de responsabilités sont tombées sur les épaules de Casemiro. Il a été retourné à l’intérieur et à l’extérieur sur le but marqué par Cintas.

Fede Valverde—5 : Une autre performance de l’Uruguayen où vous vous demandez s’il joue en lui-même ? Coincé près de l’aile droite plutôt que de rester au centre et n’a jamais tenté aucune de ses longues portées avec le ballon ou aucune passe audacieuse.

Eduardo Camavinga—7 : Avait une tête cruciale dégagement de la ligne de but au début du match. C’est le Français de 19 ans qui a porté le fardeau de fournir une menace offensive depuis le milieu de terrain. Il y a eu de bonnes séquences de dribbles qui ont brisé les lignes et libéré de l’espace pour l’attaque du Real Madrid en transition.

Rodrygo—7 : A commis trois fautes dans les six premières minutes du match. Rodyrgo était la seule étincelle dans les trois premiers. A réussi une passe décisive après un coup de pied de coin recroquevillé. Ses livraisons de coups de pied arrêtés étaient importantes pour Madrid.

Eden Hazard—4 : Il n’y avait pas assez dans la performance de Hazard pour repartir satisfait. Le Belge prend des minutes à d’autres jeunes talentueux et ses performances ne justifient pas encore ces minutes.

Mariano—3 : Hors-jeu beaucoup trop facilement en première mi-temps. Tiré avec une blessure aux ischio-jambiers au début de la seconde moitié.

Remplacements :

Marco Asensio—7 : A marqué son 7e but de la saison avec une déviation heureuse. A été impliqué dans la combinaison du jeu de l’aile droite.

Isco—7 : A marqué quelques secondes seulement après avoir marqué l’un des buts les plus bizarres que vous verrez cette saison. Ses compétences techniques sont d’un niveau supérieur et cela était évident même après quelques touches.

Toni Kroos—6 : Entré juste après que Madrid ait marqué le but du feu vert et aidé à faire circuler le ballon.

Dani Ceballos—N/A : Entré à la 86e minute pour Rodrygo, mais a joué comme milieu de terrain central avec Isco passant à la position d’aile droite.

Jesus Vallejo—N/A : Entré à la 86e minute pour Alaba, mais s’est faufilé à l’arrière droit avec Nacho se déplaçant vers l’arrière central gauche.