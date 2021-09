Notes des joueurs: Arsenal u23s 3-1 Man United u23s – Man United News And Transfer News

Les moins de 23 ans de Manchester United ont perdu lors de leur voyage vers le sud à Arsenal aujourd’hui. Voici nos notes de joueurs pour le match :

(Un score de 6 est dans la moyenne)

Dean Henderson – 6 – a eu une journée bien remplie et malgré trois buts encaissés, il n’était en faute pour aucun d’entre eux, et a effectué plusieurs bons arrêts tout au long de la journée.

Charlie Wellens – 5 – Une autre journée calme offensivement pour Wellens, n’a pas beaucoup avancé et n’a pas réussi à rejoindre Iqbal devant lui. Étant nouveau au poste d’arrière droit, son côté défensif n’est pas assez bon pour compenser un manque de contribution en attaque.

Teden Mengi – 5,5 – Premier match de la saison et bien placé. Cela aurait pu être un peu plus serré pour obtenir un défi sur l’un des buts, mais il n’y a pas eu d’erreurs majeures.

Phil Jones – 6 – Près de 20 mois depuis sa dernière apparition, il a regardé son âge avec maturité et sang-froid dans sa pièce. Il a exceptionnellement joué plusieurs fois sous pression et était solide dans les airs. Presque ajouté un égaliseur en seconde période lorsque sa tête sur un corner a touché la barre.

Bjorn Hardley – 4 – semblait avoir du mal avec son mouvement et son jeu en a souffert. A été très laborieux dans sa course et ne fournissait aucune course vers l’avant tout en ne couvrant pas l’espace derrière lui non plus. J’ai passé la majeure partie de la seconde moitié à demander des packs de gel, de l’eau et des boissons pour sportifs. À un moment donné, il a fait signe à son mollet au personnel d’entraîneurs, donc il y a peut-être eu un problème là-bas. C’était étrange de le voir jouer les 90 minutes complètes.

Charlie Savage – 6,5 – Performance très composée sur le ballon et n’a pas peur de jouer dans des espaces restreints. A bien fait de toujours trouver de l’espace au milieu de terrain et jouait constamment à travers les lignes. A aussi de la ténacité et du mordant dans son jeu, comme son père.

Martin Svidersky – 5,5 – A fait mieux aujourd’hui en offrant son acier habituel au milieu de terrain avec de solides tacles. Mais on lui demande d’aller plus loin, ce qui laisse des trous au milieu de terrain et il ne produit pas dans les espaces les plus restreints du terrain.

Zidane Iqbal – 5 – Comme Wellens à droite, il a eu un match calme et a eu du mal à se démarquer. Il ralentissait le jeu beaucoup trop souvent lorsqu’il s’impliquait.

Hannibal Mejbri – 5 – Pauvre journée au bureau pour le Tunisien. Il a effectué quelques passes de charge au milieu de terrain, mais il était plus intéressé par l’achat d’une faute que par la création de quoi que ce soit devant lui qui résumait sa journée. Presque doué d’un but à l’extérieur avec une passe bâclée dans une zone dangereuse, puis quelques minutes plus tard, il a abandonné son rôle défensif pour crier à l’arbitre alors qu’Arsenal était libre de traverser directement. Heureusement pour lui, Henderson était à la hauteur de la tâche.

Shola Shoretire – 7 – L’étincelle lumineuse en attaque, tout ce qui est productif est passé par lui. Il était une épine dans le pied d’Arsenal et a fourni un bon jeu de liaison avec Hugill, mais il a souffert sans le soutien de Hardley sur la gauche. A marqué un but fantastique, après un beau virage, il a inscrit un tir enroulé de 18 mètres qu’il a rendu beaucoup plus facile qu’il ne l’était.

Joe Hugill – 6 – A eu de très bonnes touches dans et autour de la boîte et s’est bien connecté avec Shoretire. Un manque de service l’a cependant amené à lutter pour s’impliquer suffisamment.

Suppléants

Sam Mather – 5 – a remplacé Iqbal et a subi le même sort. Était très calme et oubliable.

Charlie McNeill – 6 – avait l’air très animé dans ses 15 minutes en faisant des points derrière de la gauche. Presque marqué un but alors qu’il s’échappait dans la surface dans les dernières minutes, mais pour un superbe arrêt du gardien.