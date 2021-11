Notes des joueurs: Atalanta 2-2 Man United – Les Red Devils marquent un point à Bergame malgré une défense bâclée – Man United News And Transfer News

Manchester United a pris un point important contre l’Atalanta à Bergame ce soir dans le groupe F de la Ligue des champions. Voici nos notes de joueurs pour le match.

(Un score de 6 est dans la moyenne.)

David de Géa 3 – Noooon, pas maintenant Dave ! Une si bonne saison mais c’était de retour à El Worstio. Renversé le premier et mauvaise communication et mouvement pour le second.

Eric Bailly 7.5 – A fait certaines des choses étranges que Bailly fait, mais était surtout génial.

Raphaël Varane 6 – Une autre blessure ou la même ? Quoi qu’il en soit, une déception.

Harry Maguire 3 – Pas assez bon pour être dans l’équipe en ce moment, sans parler du capitaine. Encore une piètre performance.

Aaron Wan-Bissaka 7 – A bien refait. En bonne forme en ce moment.

Scott McTominay 6 – Raisonnable mais rien de spécial de la part de Scott.

Paul Pogba 2.5 – Très mauvais jeu de Pogba. Quelques erreurs choquantes et n’ont rien produit d’utile.

Luc Shaw 5 – Que se passe-t-il avec Shaw ? Juste une ombre du joueur de la saison dernière.

Bruno Fernandes 8.5 – Encore une sublime performance de Bruno, et quelle passe décisive pour le premier but.

Marcus Rashford 5 – Des performances décevantes. A couru dans des murs de briques et n’avait pas ce peu de flair nécessaire.

Cristiano Ronaldo 9 – Quels superlatifs peuvent rendre justice à cet homme ? La chèvre

Suppléants

Maçon Greenwood 7.5 – Il avait l’air très vivant et a inscrit le premier but de United.

Nemanja Matic 6.5 – Silencieusement efficace.

Edinson Cavani 7 – Fait la différence. Contrôle, cadence de travail et exécutions inintelligentes.

Jadon Sancho 6 – N’a pas vraiment beaucoup influencé le jeu.

Donny van de Beek 7 – A fait preuve de flair et a presque remporté un vainqueur avec une course intelligente.