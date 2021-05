Notes des joueurs: Athletic Bilbao 0-1 Real Madrid; LaLiga 2020/21

C’était un autre match à gagner pour le Real Madrid alors qu’il affrontait l’Athletic Bilbao à l’extérieur et Nacho aide les hommes de Zinedine Zidane à garder la course au titre serrée avant le dernier match de la saison.

Voir les notes complètes des joueurs ci-dessous.

Thibaut Courtois – 7: Il s’est fait grand plusieurs fois. Sera satisfait du travail de Nacho et Militão devant lui. Terminé avec une sauvegarde et un faible taux de réussite de 77%. Gagne une autre feuille blanche.

Alvaro Odriozola – 6.7y5: A gagné le départ avec Marvin Park indisponible et a eu une bonne performance. S’offrait dans l’attaque mais cela laissait souvent à travers de l’espace pour les hôtes o exploiter (donner et prendre ici). A joué le match complet, ce qui était bien. Terminé avec 97 pour cent de réussite et un passage clé.

Eder Militão – 7: Un autre match qui le voit se cimenter comme un futur incontournable pour la ligne arrière de Madrid. Lisez toutes les menaces et n’a pas eu peur de mettre son corps en danger pour arrêter l’Athletic Bilbao. Terminé avec un taux de réussite de 90%, un tir, deux sauts gagnés.

Nacho – 7,5: Qui a dit que Nacho avait fini? Incarné ici l’esprit madrilène en marquant le but de la victoire avec son genou. Pourquoi était-il si haut que nous ne le saurons jamais, mais est-ce important? Manqué un peu défensivement cependant. Terminé avec deux coups et un taux de réussite de 95%.

Miguel Gutiérrez – 7,5: L’homme de Castilla a mérité le départ sur Marcelo, ce qui en dit long. A eu une bonne performance et a également joué tout le match. Une des meilleures performances défensives statistiquement. Terminé avec quatre dribbles, quatre sauts gagnés, une passe clé et deux plaqués.

Casemiro – 8: Une autre performance de cheval de bataille de Casemiro, quoi de neuf? Configurez Nacho pour le gagnant. A montré une bonne conscience pour aider Madrid à aller de l’avant et même à frapper les bois lui-même. Terminé avec un coup, un dribble, deux passes clés et un plaquage.

Fede Valverde – 7,75: C’était l’un des joueurs sur le terrain qui a poussé Madrid en avant tout le match. La persévérance était la clé ce soir. Couvre presque chaque pouce de terrain et joue également le 90, ce qui est agréable à voir. Terminé avec un tir, un taux de réussite de 94%, un dribble, un aérien gagné et deux plaqués.

Luka Modric – 8,5: Nacho pourrait être l’homme du match, mais sans Toni Kroos, Modric a tiré les ficelles au milieu de terrain seul ce soir et a porté l’équipe. Terminé avec deux tirs, 94 pour cent de passes complétées, un aérien gagné, quatre passes clés, trois plaqués. Essayez 35 ans.

Rodrygo – 6,25: Très calme pendant le temps où il était sur le terrain ce soir, ne faisant que quelques courses de fléchettes. N’était pas aussi influent qu’il le fallait. Terminé avec un coup, un taux de réussite de 94%, un dribble et un plaquage. Subbed après 77 minutes.

Karim Benzema – 7,25: Le principal point focal de l’attaque pour le Real Madrid et a fait de son mieux aux côtés d’ailiers terne. Réussi à servir d’écran pour l’objectif de Nachos (assez drôle). Terminé avec deux coups, deux dribbles et un aérien gagné.

Vini Jr. – 6,5: Encore une fois eu une performance sous la normale ce soir. Ne pouvait pas susciter assez de créativité aux côtés de Benzema et Rodrygo. Terminé avec un coup, une passe clé et quatre dribbles. Subbed après 59 minutes.

Suppléants:

Marco Asensio – 6: Entré pour Vini mais n’a pas offert grand-chose comme substitut lui-même. On a l’impression qu’il bascule entre être à son meilleur ou à son pire.

Eden Hazard – 6: A joué les 13 dernières minutes, mais n’a pas pu faire de différence pour aider Madrid à remporter la victoire. Terminé avec un dribble.