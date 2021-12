Notes des joueurs : Athletic Bilbao 1 – 2 Real Madrid ; Liga 2021

Le COVID a eu un impact sur les joueurs – qui ont vu Alaba et Isco sur la liste cette semaine – les suspensions (Casemiro) et les blessures (Carvajal) ont laissé Carlo Ancelotti avec seulement trois joueurs de la première équipe sur le banc. Le onze de départ s’est choisi avec Camavinga pour Casemiro et la seule question était de savoir si Hazard serait suffisamment en forme pour un autre départ ou si Jovic s’associerait à Benzema pour un changement de système. Ce seraient deux buts importants des Pichichi qui mèneraient Madrid à la victoire. La seconde mi-temps a vu Madrid souffrir, mais ils ont réussi à échapper à San Mames avec une victoire. Notes complètes des joueurs de match ci-dessous :

Thibaut Courtois—7 : A effectué deux gros arrêts dont un qui a vu le ballon s’arrêter en attrapant le tir de Nico William entre ses jambes.

Lucas Vazquez—6 : Mis à part une très mauvaise passe vers Courtois qui a été interceptée par Inaki Williams, la performance de l’arrière droit s’est améliorée. La forme de Lucas semble toujours s’améliorer avec la continuité.

Eder Militao—8 : Encore un très bon match d’Eder Militao, le Brésilien a remporté tous ses duels aériens et a fait taire le duo d’Inaki Williams et Oihan Sancet.

Nacho—7 : A très bien défendu 1 contre 1 contre les deux frères Williams, y compris un jeu astucieux couvrant Nico Williams et lui refusant le centre malgré le rythme mortel du jeune joueur de Bilbao. Une marque sur son livre pourrait être sur le but marqué par Sancet, sans doute aurait pu se rapprocher pour fermer le tir.

Ferland Mendy—6 : Offre très peu d’avenir, mais a eu plus d’un duel contre chaque frère Williams où il a montré sa force physique impressionnante.

Eduardo Camavinga—4 : Jeu tremblant tout autour. Il avait quelques bons tacles croquants, mais pour la plupart, il n’était pas à l’aise dans la position de pivot solitaire. A pris des tirs alors qu’ils n’étaient pas allumés, a eu quelques touches lourdes qui ont presque conduit à des contre-attaques, et a déjà remporté son 5e jaune de la saison, ce qui signifie qu’il rate le prochain match contre Getafe.

Toni Kroos—7 : A remporté tous ses duels au sol, un record d’équipe de 114 touches et une passe décisive sur le but de Benzema. L’Allemand était une fois de plus le métronome du milieu de terrain du Real Madrid.

Fede Valverde—5 : Lorsque Madrid était en possession, Valverde partait de la position arrière droite, puis utilisait sa vitesse et son agilité pour faire exploser le terrain en portant le ballon ou en peignant via un échange une-deux. La seule plainte était que ces rafales et échanges n’étaient pas assez fréquents.

Eden Hazard—4 : A joué comme ailier droit et ralenti le jeu beaucoup trop souvent. N’a jamais affronté son homme et a eu du mal à suivre d’importantes contre-attaques vers la fin de la seconde mi-temps.

Vinicius Junior—5 : Trop de tricks et trop de confrontations avec les joueurs de l’Athletic Bilbao plutôt que de se concentrer sur son jeu et son produit dans le dernier tiers. Aura un repos bien mérité pendant les vacances.

Karim Benzema—8,5 : A marqué une première frappe emblématique qui s’est parfaitement enroulée dans le coin inférieur du filet. Quelques minutes plus tard, il décrochait le deuxième après avoir profité d’une déviation d’Unai Nunez.

Remplacements :

Peter Federico—6 : A joué sur l’aile gauche au lieu de son ailier droit préféré pendant les 5 dernières minutes du match. Présenté plus dans un rôle d’arrière gauche que dans un rôle d’ailier. A été joué par Eduardo Camavinga sur une contre-attaque et a eu un 1 contre 1 avec le gardien de but Atheltic, Agirrezabala, et a frappé son premier tir directement sur le gardien. Juste une minute environ plus tard, j’ai trouvé de l’espace sur l’aile et a coupé le ballon pour Luka Jovic qui aurait dû faire beaucoup mieux.

Mariano—2 : Un très mauvais caméo dans les 5 dernières minutes. Étrangement joué comme ailier droit et a perdu le ballon à deux reprises, ce qui a donné lieu à de dangereuses opportunités de contre-attaque pour l’Athletic, puis a frappé un long ballon à Peter sur le propre contre dangereux de Madrid.

Luka Jovic—2 : Entré à la 89e minute pour Karim Benzema. A eu une belle opportunité de marquer après que Peter l’ait mis en place, mais a pris un tir très doux du pied gauche à droite à Agirrezabala.