Notes des joueurs : Athletic Bilbao 2-0 Real Madrid Femenino

Le terrible début de saison du Real Madrid Femenino s’est prolongé avec une défaite 2-0 contre l’Athletic Bilbao à l’extérieur. Contrairement à la Real Sociedad, l’opposition était clairement la meilleure équipe de la journée et le score était juste.

Pour un récapitulatif de l’action, rendez-vous ici. Sinon, continuez à lire pour une évaluation des performances individuelles.

Onze de départ

GK : Misa — 5/10: Misa a effectué quelques arrêts clés en 1v1 mais a été imprécise avec le ballon à ses pieds, culminant avec une horrible passe à Rocío Gálvez pour marquer le deuxième but de l’Athletic.

RB : Kenti Robles — 5/10: Kenti a eu peu d’influence offensive alors qu’il souffrait un peu défensivement. Elle a été rattrapée à plusieurs reprises en amont, ce qui n’est peut-être pas dû à elle, car une telle chose dépend de l’exécution à l’échelle du système, même si elle était faible pour empêcher les centres et protéger le poteau arrière.

RCB : Ivana Andés — 5.5/10: Ivana n’a pas fait d’erreurs énormes, mais elle a eu du mal à couvrir la profondeur aussi facilement qu’elle le fait normalement et n’était pas à son meilleur pour arrêter les centres dans la surface.

LCB : Babett Peter — 4,5/10: Quelques erreurs s’évanouissant par l’arrière et ont eu des problèmes défensifs.

DG : Marta Corredera — 5/10: A eu un jeu décent sur le ballon. N’a pas bien protégé le poteau arrière.

MRC : Maite Oroz — 5/10: Bien que Maite ait eu quelques moments, elle a été submergée en essayant de protéger la ligne arrière et a progressivement vu sa qualité de passe diminuer au cours des 90 minutes. Elle est partie à plein temps en larmes, résumant les sentiments de chaque Madridista.

LCM : Claudia Zornoza — 4/10: Nous avons besoin de plus d’un vétéran comme Zornoza. Ses passes ne peuvent pas être aussi imprécises et elle a l’air très vulnérable contre le ballon dans des situations plus profondes. Toute la ligne était chaotique grâce à la récupération d’un coup de pied arrêté défensif, mais elle aurait dû être plus nette lors de la course d’Ainize Barea pour le premier match.

AD/AG : Caroline Møller Hansen — 5/10: Son jeu le plus impliqué ; eu un tir, quelques courses à l’intérieur et quelques passes décentes. A également trop donné le ballon et semblait toujours largement déconnecté du flux de jeu. L’échange d’ailes avec Athenea del Castillo environ 35 minutes n’a pas amélioré les choses.

LW/RW : Athenea del Castillo — 4.5/10: Athénée traverse une période difficile en ce moment. Aucune de ses attaques ne réussit et sa négligence a tué un certain nombre d’attaques prometteuses. Elle a eu une chance dans l’espace sous un angle tard et l’a complètement bâclée. Athenea essaie admirablement d’assumer la responsabilité de l’infraction – elle est tout simplement trop jeune et inexpérimentée pour assumer ce genre de charge dans ce profil de club en ce moment.

MOC : Lorena Navarro — 6,5/10: Lorena était la seule option progressiste de Madrid ce soir-là. Elle s’est offerte intelligemment et a même réussi à obtenir un coup de tête sur un coup franc profond à la mort, mais l’Athletic était préparé et l’a contrecarrée avec son physique. Lorena serait classée un peu plus haut si elle n’avait pas été aussi capricieuse en deuxième mi-temps.

BU : Nahikari García — 4,5/10: J’ai eu un bon tir à longue distance et j’ai appuyé de manière respectable et c’est à peu près tout. Elle a eu un certain nombre de mauvais cadeaux, dont l’un a conduit à un 1 contre 1 pour l’Athletic à la 19e minute.

Suppléants

AG : Olga Carmona — 5,5/10 (remplaçant Møller ; 58′): A offert plus de menace que Møller et a placé certains des centres les plus dangereux de l’équipe dans la surface. J’ai eu des problèmes pour couvrir l’espace derrière.

RB/LCB : Lucía Rodríguez — 6/10 (a remplacé Kenti ; 77′): Lucía est rapidement devenue une arrière centrale gauche dans un 3-5-2 lors de la prochaine série de remplacements. Elle l’a bien géré, bombardant en avant de manière sélective pour essayer de compléter l’offensive.

DM : Claudia Florentino — 5/10 (a remplacé Peter ; 80′): Le camée de Claudia au milieu de terrain était chaotique. Elle a de l’expérience là-bas, mais son positionnement était omniprésent alors qu’elle essayait de comprendre comment avoir un impact dans un contexte tactique difficile.

DC : Rocío Gálvez — 5.5/10 (remplacé Corredera; 80′): ça allait. Je n’ai pas pu faire grand-chose pour contrôler la terrible passe de Misa afin d’empêcher un but d’Athletic.