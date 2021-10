Notes des joueurs : Atletico Sanluqueño 3-1 Real Madrid Castilla

La Castilla a subi une autre défaite sur la route dimanche et est désormais sans victoire lors de ses quatre derniers matches de championnat. Le résultat les laisse au risque d’être laissés pour compte par le haut du tableau et de tomber dans les cinq derniers, tous relégués à la fin de la saison.

Voici les notes des joueurs :

Toni Fuidas-4.5 : Le penalty relativement doux que Toni a accordé dans ses tentatives pour reprendre possession du ballon au début de la première mi-temps montre probablement pourquoi il privilégie une approche plus conservatrice du gardien de but. À moins de cette erreur, il serait difficile de dire que Fuidas était complètement coupable dans les deux autres buts de l’hôte.

Miguel Gutierrez-5.5 : L’Atletico Sanluqueño a très bien géré Miguel dans ce match. L’identifiant dès le début comme un point d’appui offensif, les hôtes ont repris possession facilement en serrant et en interceptant les passes de Miguel à plusieurs reprises. Gutierrez n’a jamais semblé trouver comment échapper à cela et a eu un match calme en conséquence. Il a été remplacé en seconde période

Rafa Marin-5.5 : Ce n’est pas la première fois que je n’ai pas vraiment compris ce que Marin apportait défensivement. C’est peut-être un joueur auquel je dois prêter plus d’attention, cependant, un jour où Castilla a concédé trois buts, vous espérez que vos défenseurs centraux soient plus occupés.

Mario Gila-5.5 : Encore une fois, vous espérez plus, en particulier d’un joueur du calibre de Gila. Permettre le genre d’espace qui s’est ouvert pour le troisième but jouera dans l’esprit de Gila cette semaine.

Allvaro Carillo-5.5 : Le ballon a rebondi sur lui pour le deuxième but. Pas grand-chose qu’il puisse faire à ce sujet en toute équité, mais décevant que ce soit probablement sa contribution déterminante au jeu.

Mario Martin-6 : Les défaites ne sont jamais des matchs faciles pour faire ses débuts, surtout dans un comme celui-ci où le milieu de terrain de Castilla était si souvent pincé par un essaim de joueurs de l’Atletico lorsqu’il était en possession. Néanmoins, le milieu de terrain des U-18 a eu une performance suffisamment solide, remportant une poignée de fautes et ne commettant aucune erreur impardonnable.

Carlos Dotor-6 : À des kilomètres du genre de changement qu’il a effectué la semaine dernière pour Castilla, mais pas aussi décourageant que certains de ses autres matchs cette année (Albacete vient à l’esprit). Dotor a rejoint Sergio Arribas en seconde période alors que le duo tentait de bricoler quelque chose d’un mauvais match.

Sergio Arribas-7.5 : A remporté et converti le penalty qui a donné à Castilla quelque chose à construire en seconde période. A eu les meilleures chances de l’équipe d’égaliser et de revenir à un à 3-1. Arribas confortablement le meilleur joueur de Castilla dans celui-ci.

Théo Zidane-5 : C’est peut-être dur, mais je ne vois pas vraiment ce que Raul voit chez Theo Zidane. Je me suis trompé sur les joueurs (Hugo Vallejo et Latasa me viennent à l’esprit) mais Zidane a été un ajout assez terne aux matchs qu’il a joués. L’ailier est grand et maladroit en largeur et n’a pas encore réalisé de véritables performances exceptionnelles pour les réserves.

Juame Latasa-5 : Malgré sa blessure, j’attendais probablement plus de Latasa que ce que nous avons obtenu dimanche. Comme Gudjohnsen avant lui, Latasa était calme et isolé, deux choses qu’on n’aurait pas pu lui reprocher habituellement.

Peter Federico-5 : Il n’a pas eu le genre de retour dans l’aile qu’il aurait espéré. Pour être juste envers le jeune, Peter a beaucoup voyagé cette semaine. Depuis qu’il a disputé le mini-Clasico, Peter a voyagé avec les réserves pour jouer au Shaktar en Youth League et s’est aligné à Cadix pour disputer son troisième match en un peu plus d’une semaine. Cela fait beaucoup de minutes sur de jeunes jambes et cela a peut-être commencé à se voir ici.

Substituts.

Oscar Aranda-6.5 : Entré en jeu juste avant le troisième but de l’Atletico. Il a eu des moments brillants, mais la compétition était vraiment terminée au moment où il est entré sur le terrain.

Andri Gudjohnsen-6 : Identique à Aranda, entré dans le jeu à un moment difficile, ce qui s’est reflété dans sa performance.

Alvaro Rodriguez -N/A : A joué les 10 dernières minutes

Juame Jardi-N/A : A joué les 10 dernières minutes.