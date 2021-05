Notes des joueurs BFW en séries éliminatoires: les attaquants du Bayern Munich

Le Bayern Munich a marqué 99 buts en championnat cette saison, vous pouvez donc être sûr que l’attaque a été au point pendant une grande partie de l’année. Malheureusement, il y avait encore des bas mélangés aux hauts, ce qui se reflète dans les performances de certains joueurs individuels. Nous allons jeter un coup d’oeil.

Ailiers

Serge Gnabry

Minutes jouées : 2 376

Buts : 11

Aides: 7

Notation: C+

Serge Gnabry n’a jamais réussi à démarrer cette saison, principalement à cause du coronavirus et de multiples blessures. Il récupérait clairement son mojo vers la fin, ce qui se reflète dans ses chiffres – mais ce fut dans l’ensemble une saison décevante pour le joueur de 25 ans. Il aurait pu faire une vraie différence s’il avait été disponible contre le PSG.

Leroy Sané

Minutes jouées : 2 617

Objectifs : 10

Aides : 12

Notation: B-

Sane obtient une note décente en raison de ses chiffres globaux à la fin de la campagne. L’ancien homme de Manchester City devait révolutionner l’attaque du Bayern, mais toute la saison a été une expérience d’apprentissage pour lui. Flick a finalement réussi à lui apprendre à défendre, mais cela s’est fait au prix de sa confiance devant le but. Ou, plutôt que d’impliquer une sorte de corrélation déplacée, la confiance de Sane a pris un coup de marteau lors de sa première saison au Bayern.

Pour quelqu’un de son calibre (et de son salaire), il doit faire beaucoup mieux l’année prochaine. Espérons que Nagelsmann puisse l’aider à sortir de son funk.

Kingsley Coman

Minutes jouées : 2 518

Objectifs : 8

Aides : 15

Notation: B

Coman devance Sane dans les classements en raison d’un début de saison plus constant ainsi que de chiffres légèrement meilleurs dans l’ensemble. Le Français s’est considérablement amélioré depuis son but vainqueur de la Ligue des champions à Lisbonne, avec une meilleure prise de décision et une meilleure finition à tous les niveaux. Malheureusement, les vieilles habitudes persistent encore, et elles surgissent au moment le plus inopportun. La rencontre avec le PSG aura sans aucun doute aigri certaines personnes sur Coman, mais c’était toujours sa meilleure saison au Bayern jusqu’à présent.

Douglas Costa

Minutes jouées : 653

Objectifs : 1

Aides : 3

Notation: J

Costa n’a rien fait d’autre que de collecter un chèque de paie et d’accompagner lors de la célébration des médailles. Sa note est un J, ce qui représente la blague d’un prêt qu’il a fini par être. Une bonne aide est dure à trouver.

Hé, au moins il a l’air heureux. Photo de M. Donato/. pour le FC Bayern

Milieu offensif

Jamal Musiala

Minutes jouées: 1448

Buts : 7

Aides : 1

Notation: B+

J’étais déchiré par la note de Musiala mais j’ai finalement opté pour un B +, ce qui est probablement un peu bas aux yeux de certaines personnes. Le jeune a été une révélation cette année, jouant à égalité ou mieux que certains de ses collègues de l’équipe senior, et marquant des buts décisifs lors de matchs contre Leipzig et la Lazio. Bien qu’il manque encore de physique, Musiala compense largement son intelligence de jeu et ses compétences techniques. Seul son physique révèle le fait qu’il vient à peine d’avoir 18 ans cette année.

Cela faisait très longtemps que le Bayern n’avait pas eu une perspective offensive aussi brillante au club. C’est une bonne chose que nous l’ayons lié à un contrat à long terme, car il ressemble à la vraie affaire.

Thomas Muller

Minutes jouées : 3 760

Buts: 15

Aides : 24

Notation: A+

Le commandant en chef de Hansi Flick et le pivot de tout le système du Bayern – il y a très peu à dire sur Thomas Muller qui n’ait déjà été dit. Bien qu’il n’ait pas battu son record de passes décisives de la saison dernière, en termes de chiffres, ce fut la meilleure année qu’il ait jamais connue.

Grévistes

Eric Maxim Choupo-Moting

Minutes jouées : 1 313

Buts : 9

Aides : 1

Notation: B+

Alors que j’étais sceptique au début, Choupo-Moting m’a conquis avec des performances constantes et a prouvé qu’il avait ce qu’il fallait pour être un attaquant au Bayern Munich. Être le remplaçant des meilleurs au monde n’est pas facile, mais l’ancien du PSG a pris les choses dans la bonne humeur. Il a réussi à marquer deux fois contre ses anciens employeurs en Ligue des champions cette année, et on ne peut guère lui reprocher l’élimination éventuelle du Bayern. Il était probablement l’une des rares bonnes signatures du club l’été dernier.

Robert Lewandowski

Minutes jouées : 3,3,79

Buts : 48

Aides : 9

Notation: S+

Il est difficile d’exprimer à quel point Robert Lewandowski est bon. Ce que nous avons vu cette saison était une légende en action – le genre de joueur dont on parle dans des décennies. Lewy était à un tel niveau cette saison qu’il était pratiquement un code de triche pour le Bayern. Quand il commence, vous pouvez simplement supposer que vous êtes déjà 1-0. Battre le record de Gerd Muller n’était que la cerise sur le gâteau – sans les blessures, il aurait réduit ce record en miettes.

Imaginez si l’équipe nationale polonaise ne l’avait pas affronté contre la puissante Andorre. Oh, qu’est-ce qui aurait pu être. Cette seule blessure aurait pu coûter au Bayern un nouveau titre en UCL.

Note globale offensive : A+

Attaquer le football ne va pas vraiment mieux que ça. Hansi Flick connaît vraiment son affaire. Maintenant, la question est : Julian Nagelsmann peut-il reproduire ce succès ?