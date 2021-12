Notes des joueurs : Breidablik 0-3 Real Madrid Femenino ; UWCL

Le Real Madrid s’est rendu en Islande enneigée pour le 2e match d’Alberto Toril en charge. Toril s’est aligné dans un 4-4-2 avec Asllani aux côtés d’Esther en tête et de Teresa Abelleira et Zornoza en double pivot. Madrid a dominé les débats dans des conditions de jeu difficiles, alors qu’Asllani a marqué un doublé en première mi-temps et que Zornoza s’est converti à bout portant en seconde période. Cette victoire signifie que Las Blancas est désormais qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition lors de sa première saison. Le match a également marqué le retour de Marta Cardona.

Voici les notes des joueurs du jeu.

GK : Misa — 7/10

Misa n’a pas été beaucoup sollicitée en première mi-temps, à part une fois où elle est sortie de sa ligne pour agir en tant que gardienne de la balayeuse à la 6e minute. Dans la 2ème mi-temps, Madrid a mis le pied sur la pédale et a laissé Breidablik avoir quelques moments où ils ont testé le GK. Misa a été en mesure de l’égaler la plupart du temps, bien que les conditions météorologiques aient rendu la collecte des balles un peu plus difficile que d’habitude.

DG : Marta Corredera — 6,5/10

Corredera, qui jouait en tant que LB, avait le deuxième plus grand nombre de touches dans le match, mais son influence n’était pas aussi élevée. Jouer sur la gauche signifiait qu’elle devait le déplacer sur son pied dominant pour traverser, ce qui n’a pas aidé sa cause. Défensivement, les attaquants ont eu raison de ses occasions et elle était bâclée en possession.

LCB : Babett Peter — 6,5/10

Babett était correct dans le match. Elle était solide dans les situations défensives 1v1 mais se faisait souvent traîner hors de position assez facilement.

RCB : Rocío Gálvez — 6.5/10

Les CB n’ont pas été beaucoup sollicités pendant le match, mais lorsqu’ils l’ont été, ils n’ont pas semblé tout à fait convaincants. Rocio a lâché le marqueur assez facilement, a été secoué par les attaquants assez facilement et a été retiré assez facilement.

RB : Kenti Robles — 7.5/10

Kenti a eu un bon match où elle a bien travaillé en tandem avec Athenea et Asllani et ils ont formé des triangles sur la droite. Elle a bombardé la boîte à l’occasion et a tiré. Elle a été une bonne menace dans les deux sens tout au long du match.

CM : Teresa Abelleira — 8/10

Teresa contrôlait absolument le jeu. Elle était le métronome de passage de Madrid et tout passait par elle. Elle était bonne avec sa distribution compte tenu des conditions météorologiques à nouveau et a aidé Madrid à dicter le tempo en première mi-temps. Elle a été solide dans ses duels défensifs et a aidé Madrid à récupérer rapidement le ballon.

CM : Claudia Zornoza — 7/10

Zornoza a eu un match décent qu’elle a terminé avec un but vers la fin. Au début de la procédure, elle a réussi à se mettre au bout d’un ballon libre, mais son tir est passé au-dessus. Ses livraisons de coups de pied arrêtés étaient bonnes et causaient souvent des problèmes dans la boîte. Elle n’a pas vraiment suivi les coureurs du milieu de terrain.

AD/G : Athenea del Castillo — 7/10

Athenea était comme d’habitude, bombardant la défense de l’opposition et retirant des noix de muscade avec désinvolture et n’étant qu’une menace globale en général. Elle a manqué de précision sur ses balles finales mais sa présence est déstabilisante pour les marqueurs adverses. Elle est ensuite passée du côté gauche.

LW : Caroline Møller Hansen — 7/10

Møller a bien joué avec les ballons d’Asllani et a envoyé de bons centres dans la surface, aucun n’a trouvé sa cible mais était toujours une source d’inquiétude pour l’opposition. Elle a eu une bonne combinaison avec Athenea sur le côté droit où sa réduction a trouvé Athenea dans la surface mais le tir du jeune est passé à côté.

SS/AM : Kosovare Asllani — 8/10

Asllani était de retour et parmi les buts à nouveau. Elle a marqué deux fois en première mi-temps pour ouvrir son compte UWCL pour le Real Madrid. Elle était fantastique en jouant contre une attaquante et en faisant les pièces de jeu dans lesquelles elle excelle. Sa dérive large dans les demi-espaces pour créer des surcharges a causé à Breidablik toutes sortes de problèmes et a aidé Madrid à créer des opportunités de croisement. Elle a également montré ses pieds rapides pour tirer un penalty. Son premier but montrait son anticipation de terminer ce qui était un ballon lâche après un coup frappé au mauvais moment de Kenti.

ST : Esther González — 7/10

Esther n’a pas eu le meilleur des matchs individuellement, mais sa présence a ouvert des voies à Asllani. Elle a eu une chance au début, mais a été signalée hors-jeu.

Suppléants

BU : Nahikari — 6,5/10 (remplacée Esther ; 57′)

Nahikari n’avait pas la meilleure apparence mais aurait pu elle-même avoir un but. Son tir a été sauvé à la 83e minute et a eu une opportunité de tête tôt qui est passée à côté.

AD/AG : Lorena Navarro — 7/10 (a remplacé Møller ; 57′)

Lorena était bonne avec le ballon. Ses touches étaient brillantes pour échapper à la pression et faire des fautes. Elle était très dynamique et s’est déplacée sur le terrain pour offrir son soutien là où cela était nécessaire.

AM: Maite Oroz — 7/10 (remplacé Kosovare Asllani; 71′)

Maite avait une apparence calme depuis le banc. Elle a été autorisée à jouer légèrement plus haut sur le terrain avec Teresa et Zornoza jouant plus profondément. Elle a aidé à calmer les choses en possession.

AD : Marta Cardona — 7/10 (a remplacé Athenea; 71′)

Son port de balle était super. Elle a eu le temps et l’espace pour tirer et a tenté sa chance de l’extérieur de la surface, mais elle est passée à côté. C’est son ballon qui a entraîné une bousculade dans la surface après que le tir de Nahikari a été sauvé pour le 3e but du Real Madrid. C’est bien de la retrouver.

RB : Lucía Rodríguez – NA (a remplacé Kenti à la 83e minute)

Lucía a été amenée à garder à l’esprit le Clásico imminent contre Barcelone ce week-end.