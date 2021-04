Notes des joueurs: Cadix 0-3 Real Madrid; 2020/21 La Liga

Après avoir trébuché contre Getafe et avoir manqué une multitude de joueurs tels que Toni Kroos, Luka Modric, Eden Hazard, Fede Valverde et d’autres, le Real Madrid a pu se maintenir dans la course au titre de la Liga.

Contre Cadix, une performance dominante en première période de Karim Benzema a suffi à propulser les hommes de Zinedine Zidane vers la victoire et à égaler l’Atlético Madrid en tête du classement.

Voir les notes complètes des joueurs ci-dessous.

Thibaut Courtois – 7,5: Encore une feuille blanche pour le gardien belge qui a effectué trois arrêts contre Cadix. Il a également réussi une amélioration massive de son taux de réussite (91%). Sera satisfait du retour de nombreux défenseurs et de leurs bonnes performances.

Eder Militão – 7: Il continue d’être en bonne forme alors qu’il remplace Sergio Ramos, ce qui est certainement un facteur de confiance. A joué toutes les 90 minutes dans deux positions différentes et n’a pas eu peur d’aider au milieu de terrain ou même à l’attaque. J’aurais dû faire mieux avec l’en-tête d’ouverture, cependant. Terminé avec 90% de réussite, un tir, un plaquage et un duel aérien.

Raphael Varane – 7: L’un des nombreux rapatriés ce soir après s’être remis du COVID-19. Son expérience dans cette équipe est un autre énorme coup de pouce pour le club. A eu une bonne performance et était confiant aux côtés de Nacho et Militão dans un troisième dos. Terminé avec 95% de réussite et trois sauts gagnés. Remplacé après 61 minutes.

Nacho – 7: Un autre joueur qui est revenu sur le terrain et a fait ce qu’il faisait de mieux. A réussi à faire taire toute menace de Cadix aux côtés de ses coéquipiers et a terminé le match en tant que capitaine. Terminé avec un tir et un aérien gagné.

Alvaro Odriozola – 7,5: A remis le départ une fois de plus avec Dani Carvajal facilitant son retour et Lucas Vazquez et Ferland Mendy éliminés. J’avais aussi un match à retenir. A réussi à marquer son deuxième but pour le club (903 jours après le premier!) Sous un angle serré. Aurait pu faire mieux avec ses croix dans la boîte. Terminé avec un tir, un aérien gagné, une passe clé et un plaquage. Remplacé après 61 minutes.

Antonio Blanco – 7,5: Je pense que de nombreux fans se demandaient pourquoi Blanco n’a pas joué dans des matches plus seniors cette saison. A donné un départ après être entré en tant que sous contre Getafe. Anticipé très bien les mouvements de Cadix et joué les 90 minutes entières. Terminé avec 93% de réussite, un tir et un plaquage.

Casemiro – 8,5: De retour dans la formation et même sans Kroos et Modric, Casemiro a pu mener le milieu de terrain de Madrid. (Ce qui n’est pas une tâche facile étant donné que le trio est souvent l’alignement préféré de Zidane). Bien collaboré avec le jeune Blanco et était une présence physique. Terminé avec un tir, une passe, une passe clé, un dribble et cinq sauts gagnés

Marcelo – 7,25: Retourne à l’alignement et portait le brassard de capitaine pendant la majeure partie du match. Désireux de travailler avec l’attaque et de propulser Madrid vers l’avant, mais n’était pas trop influent. Terminé avec un faible taux de réussite de 67%, mais a contré cela avec une passe clé et cinq plaqués au sommet de l’équipe. Remplacé après 74 minutes.

Rodrygo – 7,5: A donné un départ et joué un match entier pour ce qui ressemble à la première fois depuis toujours. Une performance décente mais rien de trop spectaculaire, semble se remettre en forme. Il est parfois entré en collision avec Vini Jr., ce qui était un problème, mais a souvent aidé au milieu de terrain. Terminé avec quatre coups, un dribble, un aérien et deux plaqués.

Karim Benzema – 9: Il est au sommet du monde en ce moment. Après une demi-heure quelque peu silencieuse, il n’a fallu que 10 minutes à Benzema pour donner à Madrid le contrôle total de l’égalité. Deux buts et une belle passe décisive pour Odriozola ont contribué à la victoire de l’équipe. Désormais, seuls deux buts derrière Lionel Messi pour le Pichichi (21 contre 23). Terminé avec quatre tirs, un aérien gagné, deux passes clés et une réussite à 95%. Remplacé après 74 minutes.

Vini Jr. – 7: Un peu chanceux d’avoir la règle VAR en faveur de la faute dans la surface pour gagner la pénalité. A montré de bonnes intentions mais avait encore des difficultés avec sa prise de décision. Je suis entré en collision avec Rodrygo à plusieurs reprises, ce qui est un problème. Fini deux dribbles, un aérien gagné et un plaquage. Remplacé après 61 minutes.

Suppléants:

Dani Carvajal – 6,5: Rend son retour de blessure après avoir été absent pendant des semaines. Remis 30 minutes pour revenir sur le terrain après avoir succédé à Raphael Varane et a eu une bonne performance. Terminé avec un taux de réussite de 97%, une passe clé et deux plaqués. Forte performance.

Marco Asensio – 6: Surpris de le voir tomber sur le banc, mais a également donné une demi-heure pour ajouter une étincelle brillante à l’équipe, mais n’a pas vraiment pu le faire. J’aimerais le voir revenir au but alors que le club se bat pour les titres de l’UCL et de la Liga. Terminé avec une antenne gagnée et une passe clé.

Isco – 6: Sorti du banc pour Odriozola et s’est glissé au milieu de terrain aux côtés de Casemiro et Blanco. Ne pouvait pas sembler trop participer à l’action et a été dépossédé trois fois. Terminé avec un taux de réussite de 92% et une passe clé.

Miguel Gutiérrez – 6: Remis environ 15 minutes après avoir remplacé Marcelo à l’arrière. Performance décente, pas trop à dire. Il a presque eu des ennuis en effaçant une balle de la surface, mais a réussi à le faire très bien. Un autre jeune avec beaucoup de potentiel. Terminé avec un dribble.

Mariano Diaz – 6: Comme Asensio, aurait aimé voir plus de Mariano lors de son camée. Remplacé par Benzema et a eu 15 minutes pour avoir un impact, mais n’a pas pu tirer le meilleur parti de sa seule chance. Pris hors-jeu beaucoup trop souvent pour un joueur avec son expérience. Terminé avec un coup mais un faible taux de réussite de 67%.