Notes des joueurs: Chelsea 2-0 Real Madrid; Ligue des Champions 2020/21

Au niveau global à l’approche du match, le Real Madrid était toujours à égalité à Stamford Bridge, mais une performance léthargique contre une équipe de Chelsea affamée, concentrée et déterminée les voit éliminés de l’UEFA Champions League en demi-finale.

Thibaut Courtois – 6,5: Il n’aurait pas pu faire grand-chose au sujet du score, mais il a vraiment gardé Madrid dans le match jusqu’au but de Mount. Réalisé trois bons arrêts pour garder l’équipe dans l’égalité. Sera frustré par la performance de ses défenseurs.

Nacho – 4: A défendu le côté droit du terrain mais a souvent été exploité par le travail de Kanté et Havertz. Également hors de position, ce qui laisse Ramos de lui-même. Terminé avec deux plaqués.

Sergio Ramos – 4: De toute évidence, il n’était pas tout à fait prêt ce soir, mais à quoi pouvez-vous vous attendre après une si longue absence? A eu une performance décevante individuellement et était entièrement responsable du premier but. Devra attendre et voir s’il peut vouloir l’équipe vers le titre de la Liga. Terminé avec 92% de réussite, trois sauts gagnés et un plaquage.

Eder Militão – 5: Le meilleur défenseur de la nuit. A vu la majeure partie du ballon sur l’aile droite en première mi-temps et a essayé de se soustraire à la pression de Chelsea. Une performance décente mais qui n’a pas l’air à l’aise de jouer à grande échelle, ce qui a souvent laissé Madrid en difficulté. N’a pas marqué Mount sur le deuxième but. Terminé avec un dribble, un aérien et deux plaqués.

Ferland Mendy – 4: Fait également son retour à l’action, mais comme Ramos n’était pas tout à fait en forme. Très limité en termes d’aider Madrid à avancer et était calme toute la nuit. Terminé avec 97 pour cent de réussite. Remplacé après 63 minutes.

Casemiro – 5: Ce n’était pas sa performance habituelle et ne pouvait pas travailler avec Kroos ou Modric pour essayer d’arrêter le flux d’attaque de Chelsea. Bien placé, il a été déchiré par N’Golo Kanté. Terminé avec un tir et cinq duels aériens gagnés. Remplacé après 76 minutes.

Toni Kroos – 6: J’ai essayé de faire avancer Madrid mais n’a pas été en mesure de rompre les lignes ou de se lier avec Modric comme il le fait habituellement. Obligé de revenir aux côtés de Ramos et Nacho à plusieurs reprises, ce qui a laissé le milieu de terrain vide. Terminé avec un tir, une victoire aérienne, une passe clé et un taux de réussite de 91%.

Vinicius Junior – 4: Très peu offert pendant tout le temps où il était sur le terrain et ne pouvait pas travailler avec Benzema. N’avait aucune présence offensive et ne pouvait pas menacer la ligne de fond de Chelsea avec sa vitesse comme il le fait habituellement. Apparemment invisible. Terminé avec trois plaqués et trois dribbles, cependant. Remplacé après 63 minutes.

Luka Modric – 6,5: C’était le milieu de terrain le plus actif des trois, mais il n’a pas non plus pu participer à l’action. Il avait l’air perdu quand Kroos a été forcé de reculer parce qu’il n’y avait pas d’autre soutien. Terminé avec un coup, trois dribbles, deux passes clés et un taux de réussite de 92%.

Eden Hazard – 4: A remporté un départ surprise sur Asensio ou Rodrygo mais avait très peu à offrir contre son ancien club. Le pari de Zidane n’a pas fonctionné. Ne semble toujours pas avoir cliqué avec le style de l’équipe. Terminé avec un coup et deux dribbles. Remplacé après 88 minutes.

Karim Benzema – 6: A été l’attaquant le plus actif de la soirée avec deux tirs qui ont testé le gardien de but de Chelsea Édouard Mendy mais apparemment inactif par la suite. N’avait aucun support en haut, ce qui limitait son influence sur le jeu. Terminé avec deux coups, un dribble et deux plaqués.

Suppléants:

Fede Valverde – 5,5: Entré pour Ferland Mendy après 63 minutes et a assez bien fait en défense. Un bon bloc pour empêcher Chelsea de marquer son deuxième but plus rapidement qu’eux, mais ne pouvait pas utiliser sa vitesse pour influencer le match.

Marco Asensio – 5: Entré pour Vini Junio ​​rafter 63 minutes mais n’a pas pu entrer dans l’action. Terminé avec un coup.

Rodrygo – N / A: Pas assez de temps pour avoir un impact.

Mariano Diaz – N / A: Seulement pendant les dernières minutes.