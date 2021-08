Notes des joueurs: Chelsea u23 1-1 Man United u23 – Man United News And Transfer News

Les moins de 23 ans de Manchester United ont fait match nul 1-1 contre Chelsea pour leur deuxième match de la campagne. Voici nos notes de joueurs pour le match :

(Un score de 6 est dans la moyenne)

Matej Kovar – 6 – n’a pas été dérangé par de nombreux tirs dangereux aujourd’hui et n’a concédé qu’un penalty.

Charlie Wellens – 5,5 – Encore une journée tranquille pour lui. Avec un jeu concentré sur la gauche, il n’a pas pu montrer ses instincts d’attaque préférés. Défensivement, il n’a pas été trop souvent troublé mais a été rattrapé par quelques balles en diagonale par-dessus.

Joseph Olowu – 6 – Une démonstration décente à ses débuts, a bien géré les centres et les attaques de Chelsea. Il a concédé le penalty suite à l’erreur de Hardley mais il n’avait que peu d’option et l’appel était discutable car il a obtenu le ballon.

Bjorn Hardley – 5,5 – était généralement solide mais était parfois trop enfoncé à l’intérieur, n’offrant pas suffisamment de soutien à son arrière latéral. A eu un pet de cerveau à oublier menant au but de Chelsea alors qu’il était pris dans deux esprits et a éraflé une passe directement à Chelsea.

Alvaro Fernandez – 8 – L’homme clair du match dont la performance a même fait demander son nom aux spectateurs de Stamford Bridge. Avec la majorité du match joué sur le côté gauche du terrain, il a été remis en question tout au long de la nuit mais a laissé peu de place à lui. Sur le ballon, il était le point focal de United, jouant facilement dans le dos sous pression et lançant des attaques. A couronné sa performance avec un but sensationnel pour assurer un point à United.

Martin Svidersky – 6 – a offert un peu de mordant au milieu de terrain et a cherché à garder les choses simples et le ballon en mouvement. Pourrait faire en essayant d’obtenir le ballon davantage pour aider à prendre le contrôle du milieu de terrain.

Charlie Savage – 6,5 – avait l’air de monter souvent sur le ballon et s’est bien lié avec Fernandez lorsqu’il jouait par l’arrière. A continué à montrer son pied gauche technique avec quelques passes habiles et des virages bien livrés. A eu la malchance de ne pas marquer de but dans les premières minutes du match, forçant un superbe arrêt.

D’Mani Mellor – 5,5 – Avec la majorité du jeu sur le côté gauche, il a vu peu d’implication dans le jeu. Il est passé à gauche plus tard dans le match où il a aidé le but de United, mais cela a vraiment été créé par l’éclat en solo de Fernandez.

Shola Shoretire – 6 – A dérivé trop souvent dans le match. A montré son talent évident avec des passes de qualité telles que le ballon par-dessus pour Hoogewerf qui a conduit au carton rouge de Chelsea. Mais en tant que l’un des joueurs les plus expérimentés à ce niveau et ayant côtoyé la première équipe, on devrait s’attendre à ce qu’il montre un niveau plus élevé et cherche à contrôler le jeu plutôt que de simplement avoir des moments.

Dillon Hoogewerf – 7 – Travaillant en tandem avec Fernandez, Hoogewerf était une menace constante sur l’aile gauche en taquinant quelques centres dangereux. Cependant, son produit final aurait pu être meilleur dans l’ensemble. Une brillante course derrière a entraîné un carton rouge à Chelsea après qu’ils se soient jetés sur ses jambes.

Charlie McNeill – 6 – a commencé le match brillamment avec un tir renversé sur le poteau. Cela a été suivi de quelques occasions moindres dans les 15 premières minutes. Après cela, il ne s’est pas beaucoup impliqué et n’a pas eu de réelles chances de qualité, mais il a fait preuve d’une bonne éthique de travail avec son pressing.

Suppléants

Tous les remplaçants ont joué moins de cinq minutes et n’ont donc pas été impliqués assez longtemps pour leur attribuer une note.