Notes des joueurs de la BFW en séries éliminatoires: les défenseurs du Bayern Munich

La saison étant bel et bien terminée, il est temps de jeter un regard en arrière et d’évaluer les performances de chaque joueur individuel de l’équipe du Bayern Munich. Aujourd’hui, dans le cadre de la première partie d’une série en trois parties, nous allons nous pencher sur la défense. Il y a beaucoup à couvrir, alors commençons.

Gardiens de but

Manuel Neuer

Minutes jouées: 4190

Buts encaissés: 55

Draps propres: 14

Notation: B

Manuel Neuer a concédé plus de buts cette saison qu’il n’en a jamais fait de toute sa vie. Cela donne le ton pour le reste de l’article. Neuer n’a vraiment pas pu empêcher les buts qu’il a concédés, mais une mauvaise performance contre le PSG au match aller et le nombre total de buts concédés lui a valu une note relativement faible. Il est toujours meilleur que la plupart des autres sur cette liste.

Alexandre Nubel

Minutes jouées: 360

Buts encaissés: 4

Draps propres: 1

Notation: C-

Il a à peine joué, et quand il l’a fait … il allait bien, je suppose? Nubel a besoin d’un prêt.

Arrière

Alphonso Davies

Minutes jouées: 2579

Buts: 1

Aides: 3

Notation: C +

Ce fut une saison difficile pour Alphonso Davies. Comme la plupart des jeunes joueurs, il a subi une légère baisse de performance au début de sa deuxième année, puis s’est immédiatement blessé. Son retour a été lent, et il n’a pas été amélioré par le chaos dans la ligne de fond autour de lui. Il a plus ou moins renversé la vapeur vers la fin de la saison, mais nous savons que le Canadien peut faire mieux.

Benjamin Pavard

Minutes jouées: 2914

Buts: 1

Aides: 2

Notation: C +

Pavard a commencé la saison très lentement, peut-être en raison de la blessure qu’il a subie en 2019/2020. En première mi-temps, il était totalement hors de propos et une grande source de problèmes défensifs du Bayern sur la droite. Le Français est finalement revenu au sommet de sa forme au cours des deux derniers mois de l’année, le préparant à de bons euros et, espérons-le, un bien meilleur départ sous Nagelsmann.

Buona Sarr

La photo la plus cool de Sarr que j’ai pu trouver sur .. Profitez.Photo de Roland Krivec / DeFodi Images via .

Minutes jouées: 874

Buts: 0

Aides: 3

Notation: g

Bruh. Juste bruh.

Défenseurs centraux

David Alaba

Minutes jouées: 3783

Buts: 2

Aides: 7

Notation: C-

David Alaba obtient une note plutôt sévère cette saison, mais il le mérite honnêtement. En tant que leader de la défense, il est responsable de presque tous les buts concédés par le Bayern cette année. Les performances incroyables que nous avons vues en route vers les triples étaient introuvables, et les fans étaient frustrés de voir l’Autrichien reprendre continuellement Lucas Hernandez. Peut-être que son contrat expirant s’est avéré être une distraction. En tout cas, ce fut une année inoubliable pour Alaba sous un maillot du Bayern – pas comme il voulait signer, j’en suis sûr.

Jérôme Boateng

Minutes jouées: 3075

Buts: 2

Aides: 1

Notation: C +

Boateng était le membre le plus expérimenté de la ligne arrière du Bayern la saison dernière, et il l’a montré avec des performances pour la plupart constantes. Cependant, son partenariat avec Alaba laissait beaucoup à désirer et il était souvent décalé dans de nombreuses situations, ce qui a conduit à des buts concédés. Alors que le défenseur vétéran a fait un travail incroyable en arrêtant Neymar et Mbappe contre le PSG, une performance ne peut pas sauver sa saison.

Niklas Sule

Minutes jouées: 2506

Buts: 2

Aides: 0

Notation: C

De retour d’une longue mise à pied en raison d’une blessure à l’ACL, Sule n’était clairement pas en forme pendant une grande partie de la saison. Ajoutez à cela ses nombreux problèmes de forme physique, et ce fut une année difficile pour le grand défenseur. En termes de points positifs, il a montré une capacité remarquable à jouer l’arrière droit, ce qui empêche cette saison d’être un lavage total pour lui. Sule doit faire beaucoup plus s’il veut une prolongation de contrat au Bayern.

Lucas Hernandez

Minutes jouées: 2681

Buts: 1

Aides: 3

Notation: B +

Meilleur défenseur du Bayern, que Hansi Flick a inexplicablement gardé sur le banc ou évité à l’arrière gauche pendant une grande partie de la saison. Si Lucas avait commencé plus de matchs à sa position préférée, peut-être que le Bayern n’aurait pas concédé la moitié autant de buts.

Si vous voulez voir ses moments forts, regardez-le contre Neymar lors du match retour contre le PSG. C’était l’une des meilleures performances défensives de n’importe quel joueur portant un maillot du Bayern au cours des cinq dernières années. Hernandez a le mélange parfait de rythme, de physicalité et d’intelligence défensive pour justifier son prix de 80 m. C’est maintenant à Nagelsmann de mieux l’utiliser.

Non noté: Tanguy Nianzou, Chris Richards.

Note défensive globale: F

Le Bayern Munich a concédé près de 60 buts cette saison, ce qui n’est tout simplement pas suffisant. Les buts stupides étaient à l’origine des éliminations de Holstein Kiel et du PSG, et ils ont également coûté à l’équipe un certain nombre de victoires faciles en championnat. À peine un seul match s’est passé sans une sorte d’erreur calamiteuse à l’arrière.

La première tâche de Nagelsmann en charge du Bayern Munich sera de réparer la défense. Dans l’état actuel des choses, cette équipe ne se rendra pas loin en Europe avec une ligne arrière aussi fuyante.