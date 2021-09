Notes des joueurs de Man City, dont Grealish et Kyle Walker

L’essai FIFA 22 EA Play est presque arrivé et EA vient de confirmer les notes des joueurs de Man City, notamment Kyle Walker et Jack Grealish.

Il y a beaucoup à attendre avec l’épisode de cette année du beau jeu car EA a réorganisé le mode carrière. Vous pourrez créer votre propre club en mode manager et l’amener aux sommets vertigineux de la ligue des champions, tandis qu’une carrière de joueur personnalisée impliquera désormais des arbres de compétences.

Que le mode carrière soit votre tasse de thé ou Ultimate Team votre poison, les citoyens bleus seront très satisfaits des scores individuels de leur onze de départ et des chauffe-bancs.

Notes de FIFA 22 Man City

Les notes officielles des joueurs de FIFA 22 Manchester City sont disponibles ci-dessous :

Kevin De Bruyne – 91 Ederson – 89 Raheem Sterling – 88 Ruben Dias – 87 Riyad Mahrez – 86 Bernardo Silva – 86 Aymeric Laporte – 86 Rodri – 86 Joao Cancelo – 86 Ilkay Gundogan – 85 Kyle Walker – 85 Phil Foden – 84 Jack Grealish – 84 John Stones – 83 Fernandinho – 83 Gabriel Jesus – 83 Ferran Torres – 82 Oleksandr Zinchenko – 80 Nathan Ake – 78 Zack Steffen -78 Scott Carson – 67 Luke Bolton – 64

Quelle est la note FIFA 22 de Jack Grealish ?

La note des joueurs FIFA 22 pour Jack Grealish est de 84.

Il s’agit d’une augmentation de +4 par rapport aux 80 de l’année dernière. Et les fans diront que c’est bien mérité car il a marqué six buts et aidé dix pour Aston Villa lors de la saison 20/21, et il est confortablement installé dans la moitié bleue de Manchester depuis son déménagement. .

Kyle Walker

La note de Kyle Walker est de 85, ce qui est exactement le même que son score dans FIFA 21.

Il y avait une farce sur la chaîne YouTube de Man City qui disait que son rythme n’était que de 78, mais en réalité, il est de 92. Kevin De Bruyne savait que quelque chose se passait lorsqu’il a dit que Walker est le joueur le plus rapide du monde, mais il a de la concurrence. à cet égard, de la part du footballeur de Premier League Adama Traoré pour les Wolves.

