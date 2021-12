Notes des joueurs de Man Utd 3-2 Arsenal: Ronaldo en feu, Aubameyang flops

Manchester United a battu Arsenal 3-2 à Old Trafford (Photo: .)

Cristiano Ronaldo a marqué deux fois pour aider Manchester United à battre Arsenal 3-2 dans un thriller de Premier League à Old Trafford jeudi soir.

Le doublé de Ronaldo a non seulement aidé United à remporter trois points importants alors qu’ils tentaient de grimper dans le classement, mais l’a également vu atteindre 800 buts en carrière, un jalon incroyable pour un grand joueur de tous les temps.

Mais c’est Arsenal qui a commencé sur le devant de la scène au Theatre of Dreams et a pris les devants grâce à l’ouverture controversée d’Emile Smith Rowe.

Bruno Fernandes a mis fin à sa sécheresse de buts avec l’égalisation de United sur le coup de la mi-temps, et Ronaldo a donné l’avantage aux hôtes après la pause.

Martin Odegaard a égalisé le match à 2-2 mais a ensuite concédé un penalty pour un tacle tardif sur Fred et Ronaldo a écrasé le vainqueur de United à 20 minutes de la fin.

Manchester United

David de Géa, 5/10

J’aurais dû savoir mieux que de rester au sol pour un problème qui n’était pas une blessure à la tête. Mais a bien répondu à l’incident bizarre avec de bons arrêts dans les deux mi-temps.

Diogo Dalot – 8/10

Impressionné à la place d’Aaron Wan-Bissaka blessé et peut mettre la pression sur son rival arrière droit sous Ralf Rangnick. A joué un rôle clé dans le deuxième but de United.

Victor Lindelof – 6/10

A montré qu’il pouvait intensifier ses efforts si nécessaire alors que Raphael Varane continue de se remettre d’une blessure.

Harry Maguire – 6/10

Solide sinon spectaculaire, et il le prendra probablement compte tenu de sa forme récente.

Alex Telles – 6/10

Il avait l’air au top dès le début et a été soumis à un véritable test par Gabriel Martinelli, mais s’est amélioré au fur et à mesure que le match avançait.

Scott McTominay – 5/10

Des performances modérées et un carton jaune en première mi-temps pour un tacle tardif, mais son énergie ne doit pas être négligée.

Fred – 7/10

A foulé son propre gardien et donné quelques coups francs, mais a été essentiel dans la surface d’Arsenal, remportant un penalty et fournissant une passe décisive.

Jadon Sancho – 5/10

Prend vie dans la surface et a joué un rôle dans l’égalisation de United. Le sentiment est qu’il y a encore beaucoup à venir de la signature estivale de 75 millions de livres sterling.

Bruno Fernandes – 8/10

Clairement apprécié de mettre fin à sa sécheresse de buts, célébrant avec passion devant les supporters locaux. A également effectué quatre passes clés, le plus d’un joueur de United.

Marcus Rashford – 4/10

Sa performance inférieure à la normale a été soulignée par le spécialiste Ally McCoist. Il avait l’air frustré alors qu’il était remplacé, mais il a fait la passe décisive pour le premier but de Ronaldo.

Cristiano Ronaldo – 9/10

A marqué deux fois, atteignant 800 buts de carrière dans le processus. A fait très peu d’autre mais cela n’aura pas d’importance pour les fans de United.

Arsenal

Aaron Ramsdale – 5/10

N’a eu aucune chance avec aucun des buts de United, et a même fait deux arrêts décents lui-même.

Takehiro Tomiyasu – 6/10

L’un des joueurs les plus constants d’Arsenal cette saison a réalisé une autre performance solide, même s’il aurait voulu être plus une menace à l’avenir.

Ben White – 6/10

A remporté trois sauts, ce qui n’est pas une mince affaire contre Ronaldo. Les craintes initiales concernant la signature estivale d’Arsenal semblent avoir été apaisées.

Gabriel – 7/10

A prospéré aux côtés des Blancs cette saison et s’est à peine trompé malgré le fait que United ait marqué trois buts.

Nuno Tavares – 6/10

A gardé Jadon Sancho silencieux et continue d’impressionner lorsqu’il est appelé.

Gabriel Martinelli – 8/10

Le meilleur joueur d’Arsenal. Était une menace constante sur le flanc gauche et a créé une passe décisive.

Thomas Partey – 4/10

Il a toujours du mal à trouver sa meilleure forme sous un maillot d’Arsenal, n’a fait aucune passe clé ni aucun tacle.

Mohamed Elneny – 6/10

Était plus impressionnant que Partey sans avoir un impact énorme. A fait sentir sa présence avec quelques tacles bien chronométrés.

Emile Smith Rowe – 7/10

Une autre lumière brillante pour les Gunners. A marqué, mais avec un but fortuit, et a créé une excellente opportunité pour Aubameyang avec un beau jeu de jambes.

Martin Odegaard – 5/10

Une soirée mitigée pour le Norvégien, qui a marqué mais a ensuite concédé un penalty avec un tacle franchement ridicule.

Pierre-Emerick Aubameyang – 3/10

Les luttes devant le but se sont poursuivies avec un autre horrible raté en seconde période. Le drapeau du hors-jeu lui a peut-être permis de rougir, mais sa forme est un problème pour Arsenal.

