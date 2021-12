Notes des joueurs de mi-saison du Bayern Munich: L’attaque

Après avoir déjà passé en revue à la fois la défense et le milieu de terrain, il est temps de jeter un œil à la façon dont le Bayern Munich s’est comporté en attaque à Hinrunde. Julian Nagelsmann a hérité d’un mastodonte offensif conquérant de Hansi Flick cet été, et il n’a pas eu à faire grand-chose pour que ça continue.

Pourtant, marquer des buts est LA chose la plus importante dans le football – c’est un peu le but de tout le sport, si nous sommes honnêtes. Jetons donc un coup d’œil à la façon dont la ligne avant du Bayern Munich s’en est tirée lors de sa première saison sous Nagelsmann …

Ailiers

Leroy Sané : Un

Minutes jouées : 1 816

Buts : 11

Aides : 11

Prenant le titre de « joueur le plus amélioré » cette saison, Leroy Sane montre pourquoi le Bayern Munich a payé autant d’argent pour l’éloigner de Manchester City. En fait, je dirais que Sane est un joueur beaucoup plus complet aujourd’hui qu’il ne l’était à City – le côté défensif de son jeu a mûri au point qu’il est presque aussi précieux sans le ballon qu’il l’est en possession. Regardez cette vidéo de lui revenant pour déposséder Ousmane Dembele de Barcelone pour voir ce que je veux dire.

Il a fallu un peu de créativité à Nagelsmann pour tirer le meilleur parti de Sane – il a été transféré de l’aile droite à l’aile gauche, puis a été autorisé à dériver plus loin à l’intérieur comme un deuxième milieu de terrain offensif.

La seule chose que Sane pourrait faire pour s’améliorer est de resserrer sa finition. Selon FBRef, ses buts réels marqués sont inférieurs à son xG, ce qui n’est pas idéal. Si Sane pouvait trouver un moyen de terminer plus régulièrement, alors il serait probablement aussi imparable que Mohamed Salah.

Serge Gnabry : B

Minutes jouées : 1 318

Buts : 11

Aides : 7

Hinrunde de Serge Gnabry est étrange à noter, car ses performances n’étaient pas exactement cohérentes, mais d’une manière qui n’est pas de sa faute. Maintenant que Sane a monopolisé la place de LW au Bayern, Gnabry s’est généralement déployé à droite – ce qui signifie jouer avec Benjamin Pavard, qui n’est pas très bon dans l’ensemble des affaires d’attaque. De plus, avec la formation expérimentale de trois arrières de l’entraîneur dressant sa vilaine tête cette saison, Gnabry a souvent été contraint de jouer en tant qu’arrière au lieu d’un véritable ailier, ce qui a encore plus gâché ses performances.

Il semblait cependant prendre de l’ampleur vers la fin du Hinrunde, alors j’espère qu’il sera en forme pour le Ruckrunde. Gnabry a le don de jouer dans les grands matchs de la Ligue des champions, donc Nagelsmann aura besoin de lui si le Bayern veut aller jusqu’au bout cette année.

Kingsley Coman : B+

Minutes jouées : 905

Buts : 5

Aides : 2

Kingsley Coman a eu un autre bon Hinrunde – il n’y a vraiment pas grand-chose de plus à dire. C’est un ailier. Son style de jeu est assez simple. Il pourrait probablement marquer beaucoup plus de buts et de passes décisives s’il améliorait son dernier ballon, mais c’est à peu près tout.

Malik Tillman : N/R

Minutes jouées : 82

Objectifs : 1

Aides : 0

Tillman n’a à peine obtenu aucune minute ce Hinrunde, mais Nagelsmann semble le considérer comme un joueur de l’équipe première. Si cela est vraiment vrai, l’entraîneur devrait lui faire confiance pour le remplacer plus souvent à la fin des matchs.

Grévistes

Robert Lewandowski : A+

Minutes jouées : 2 145

Objectifs : 30

Aides : 3

Je n’allais donner à personne un A+ pour ses performances dans ce Hinrunde, mais honnêtement, vous ne pouvez pas discuter avec ses chiffres de notation. Même si Lewandowski a joué comme des ordures à chaque match où il n’a pas obtenu de contribution de but (seulement quatre matchs toute la saison), il mériterait toujours au moins un A, en raison de la cohérence de ses buts. Et comme nous le savons tous, Lewandowski ne se limite pas à marquer – il est probablement L’attaquant le plus complet au monde.

Les performances de Lewy sont encore plus impressionnantes quand on se souvient que Nagelsmann essaie clairement de s’éloigner de lui comme point focal du système. Les ailiers sont beaucoup plus importants qu’ils ne l’étaient sous Flick, et il y a eu des matchs où Lewandowski a été complètement ignoré.

Dans ce cas, c’est l’entraîneur qui doit repenser son approche. Robert Lewandowski est le meilleur joueur du Bayern, et le système devrait être modifié pour en tirer le meilleur parti.

Eric Maxim Choupo-Moting : D

Minutes jouées : 248

Objectifs : 8

Aides : 3

Choupo-Moting a obtenu la plupart de ses contributions de buts cette saison contre une équipe amateur du Pokal, et sa décision stupide de ne pas se faire vacciner lui a fait manquer le dernier mois et demi du Hinrunde. Comme Kimmich, il a égoïstement forcé ses coéquipiers à prendre le relais, et pour cela, il obtient une note très faible.

Note globale offensive : A+

Objectivement, on ne peut pas vraiment critiquer l’attaque du Bayern alors que l’équipe est le meilleur buteur tant au niveau national qu’en Ligue des champions. Voyons si cette déchirure continue.

Si vous aimez les rétrospectives saisonnières, alors vous aimerez peut-être le dernier épisode de notre podcast. Nous avons parlé de la situation de Nagelsmann jusqu’à présent, discutant des hauts et des bas du Hinrunde. Découvrez-le ci-dessous ou sur ce lien.

Comme toujours, nous apprécions tout le soutien!