Notes des joueurs de mi-saison du Bayern Munich: Le milieu de terrain

Après avoir examiné les performances de la défense sous Julian Nagelsmann jusqu’à présent cette saison, il est temps de passer au milieu de terrain. Le Bayern Munich a été confronté à une grave pénurie de milieux de terrain en forme cette saison, pour des raisons qui n’étaient pas nécessairement liées à la forme physique réelle. Sans aucun doute, cela a eu un effet sur les performances des équipes, ce que vous verrez reflété dans les notes.

Alors, sans plus tarder, regardons comment le Bayern s’en est sorti au milieu du parc cette saison…

Milieu défensif

Joshua Kimmich : D+

Minutes jouées : 1 539

Objectifs : 3

Aides : 4

Mettons les choses au clair, Joshua Kimmich est presque certainement le meilleur milieu de terrain du monde, et certainement le meilleur milieu de terrain du Bayern Munich – cela n’a pas changé. Mais cela n’a pas d’importance s’il est assis à la maison en quarantaine à cause d’une décision stupide de ne pas se faire vacciner.

Joshua Kimmich est MIA depuis la mi-novembre, laissant tomber toute son équipe dans le processus. Oui, le Bayern est sorti indemne de cette série de matches, mais cela aurait facilement pu aller dans l’autre sens. Nous avons en fait de la chance que cela se soit produit à Hinrunde et non à Ruckrunde, donc aucun match clé de la Ligue des champions n’a été affecté.

Encore une fois, Kimmich est un joueur incroyable, mais il a laissé tomber ses coéquipiers.

Kimmich : « J’ai laissé tomber l’équipe en manquant deux fois une semaine parce que j’étais une personne de contact. Cela ne serait pas arrivé si j’avais été vacciné » – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 12 décembre 2021

Marc Roca : N/R

Minutes jouées : 228

Objectifs : 0

Aides : 0

Roca a réalisé deux bonnes performances consécutives contre Stuttgart et Wolfsburg, mais ce n’est pas suffisant pour donner une note au jeune Espagnol. Les signes sont prometteurs cependant – le Ruckrunde pourrait lui donner une chance de ressusciter correctement sa carrière au Bayern.

Milieu central

Léon Goretzka : B+

Minutes jouées : 1 403

Objectifs : 2

Aides : 2

En tant que deuxième des deux piliers qui composent le milieu de terrain du Bayern, Leon Goretzka n’a pas atteint ses standards habituels cette saison. Il n’y avait rien de fondamentalement mauvais dans ses performances – il n’est tout simplement pas aussi bon que la saison dernière. Personnellement, je pense que Goretzka a soigné de petites blessures tout au long de la campagne, affectant sa forme physique et ses performances globales. La trêve hivernale devrait lui faire du bien.

Corentin Tolisso : C+

Minutes jouées : 657

Objectifs : 1

Aides : 3

Corentin Tolisso a fait un travail passable en remplaçant Joshua Kimmich lorsque ce dernier a été mis en quarantaine, mais c’est à peu près tout. Le Français n’a pas eu une seule performance exceptionnelle, et il ressemble parfois à un inadapté tactique dans le double pivot de Nagelsmann. Son contrat expirant l’été prochain, ce sera probablement le dernier Hinrunde de Tolisso au club. C’est un transfert qui n’a pas fonctionné pour le Bayern.

Marcel Sabitzer : D

Minutes jouées : 482

Objectifs : 0

Aides : 0

En parlant de transferts qui n’ont pas fonctionné — Marcel Sabitzer. Je pense que personne ne s’attendait à ce que l’Autrichien connaisse un début de vie aussi difficile au Bayern, étant donné qu’il était l’un des meilleurs milieux de terrain de la Bundesliga sous le même entraîneur la saison dernière.

Jusqu’à présent, toutes les apparitions de Sabitzer ont été entachées de cadeaux dangereux, de passes inefficaces et d’un manque d’impact notable. L’Autrichien a cependant bien performé pour son équipe nationale, ce qui suggère que ses problèmes sont spécifiques au Bayern. Ajoutez à cela ses blessures constantes et insignifiantes, et tout ce Hinrunde a été une perte pour Sabitzer. Espérons qu’il puisse montrer sa qualité en seconde partie de saison.

Michael Cuisine : L

Minutes jouées : 56

Objectifs : 1

Aides : 1

COMMENT EST-IL ENCORE ICI ?

Milieu offensif

Photo de RONNY HARTMANN/. via .

Jamal Musiala : B+

Minutes jouées : 979

Buts : 6

Aides : 5

La seule raison pour laquelle Jamal Musiala manque une note A ici est le manque de minutes. Le jeune semble être à l’aise dans l’équipe première du Bayern, faisant toujours un fort changement chaque fois qu’il est appelé.

Ses 11 G + A représentent en moyenne plus de 1,01 contributions de buts pour 90, ce qui est insensé quand on se souvient que a) Musiala n’a même pas de poste fixe, ayant joué AM, ailier et même DM cette saison et b) il était souvent remplacé pendant la fin des matchs, où il n’a pas eu assez de temps pour avoir un impact. Musiala a également eu la malchance de rater un tas de jeux en raison de la quarantaine, car il n’était pas vacciné conformément aux directives allemandes pour son groupe d’âge. Il a depuis reçu sa première dose et devrait être complètement vacciné avant le début du Ruckrunde.

Honnêtement, si Musiala avait été dans un club plus accueillant pour les jeunes comme le Borussia Dortmund ou le Bayer Leverkusen, qui sait ce qu’il aurait déjà montré. Là encore, le faire au Bayern montre qu’il a ce qu’il faut pour côtoyer les meilleurs. Nagelsmann doit maintenant nourrir le talent de Musiala et le mettre au premier plan dans le Ruckrunde. L’enfant pourrait s’avérer essentiel à la quête de trophées du Bayern.

Thomas Muller : Un

Minutes jouées : 2 057

Objectifs : 8

Aides : 17

Malgré un petit changement tactique qui l’a éloigné de ses espaces préférés sur le terrain, Thomas Muller reste le cœur créatif et le cerveau tactique du Bayern Munich. Ses passes décisives sont les meilleures d’Europe et Julian Nagelsmann l’a reconnu comme deuxième entraîneur sur le terrain. La seule chose sur laquelle Muller pourrait s’améliorer à ce stade est son score – toutes les contributions au but ne doivent pas nécessairement être une passe décisive.

Note globale du milieu de terrain : C+

Il est difficile de donner une note globale au milieu de terrain pour Hinrunde cette saison, principalement en raison de la volatilité de la situation du personnel pour Nagelsmann. Pourtant, il y avait quelques problèmes qui survenaient, peu importe qui jouait – des cadeaux dangereux en possession, une incapacité générale à contrôler les jeux et un manque de progression du ballon au milieu.

Des améliorations sont évidemment nécessaires, mais dans ce cas, il n’y a pas grand-chose à craindre. Tant que Kimmich est épargné des pires effets du COVID-19, le milieu du Bayern devrait être beaucoup plus fort en seconde moitié de saison.

Si vous aimez les rétrospectives saisonnières, alors vous aimerez peut-être le dernier épisode de notre podcast. Nous avons parlé de la situation de Nagelsmann jusqu’à présent, discutant des hauts et des bas du Hinrunde. Découvrez-le ci-dessous ou sur ce lien.

Comme toujours, nous apprécions tout le soutien!