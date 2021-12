Notes des joueurs de mi-saison du Bayern Munich : les défenseurs

Avec la fin de la première moitié de la saison et une pause de trois semaines à prévoir, il est temps de commencer une rétrospective sur la saison que le Bayern Munich a connue jusqu’à présent. Julian Nagelsmann a hérité d’une équipe incroyable de Hansi Flick et, à certains égards, il l’a encore améliorée.

Dans la première partie d’une série en trois parties, nous examinerons les défenseurs du Bayern – comment chaque joueur s’en est-il sorti et à quoi ressemblait la défense globale ?

Gardiens de but

Manuel Neuer : B+

Minutes jouées : 2 250

Buts encaissés : 25 en 25 matchs

Draps propres : 10

Ce chiffre de buts encaissés semble approximatif, mais Manuel Neuer a pratiquement joué la saison parfaite jusqu’à présent cette année. La seule chose qui l’empêche d’obtenir une note plus élevée est le fait qu’il n’a pratiquement rien à faire dans la plupart des jeux. Comme d’habitude, la capacité de balayage, la distribution et l’arrêt des tirs de Neuer ont tous été essentiels au plan de match des Bavarois.

À 35 ans, le capitaine du Bayern ne montre aucun signe de ralentissement.

Sven Ulreich : N/R

Minutes jouées : 90

Buts encaissés : 0

Draps propres : 1

De retour de Hambourg, Sven Ulreich n’a eu pratiquement aucune minute cette saison – une seule apparition contre Bremer SV dans le Pokal. C’est à peine assez de temps pour évaluer ses performances, mais nous sommes néanmoins heureux de l’avoir en renfort.

Arrières latéraux

Alphonso Davies : Un

Minutes jouées : 1 799

Objectifs : 0

Aides : 6

Sous Julian Nagelsmann, Alphonso Davies est sans doute devenu le joueur le plus important de l’équipe du Bayern. Le jeune Canadien est un élément clé de la progression du ballon et du jeu d’accumulation de l’équipe, et on a parfois l’impression que les adversaires changent complètement leur plan de match juste pour s’occuper de lui.

Ajoutez à cela son incroyable éthique de travail – Davies a été contraint de mettre des minutes difficiles juste après avoir joué les éliminatoires de la CONCACAF avec le Canada, et a refusé de laisser ses performances chuter. Pour quelqu’un qui a un style de jeu aussi exigeant physiquement, ce n’est pas une mince affaire.

Quelques buts supplémentaires ajoutés à ce décompte des passes décisives auraient pu lui permettre de marquer un score parfait.

Omar Richards : B

Minutes jouées : 367

Objectifs : 0

Aides : 0

Passer du championnat à la Bundesliga n’aurait pas été facile, mais Omar Richards l’a bien géré jusqu’à présent. Il a encore du chemin à parcourir, mais sa capacité de plaquage s’est avérée excellente et chaque performance successive s’est améliorée.

Benjamin Pavard : C

Minutes jouées : 1 280

Objectifs : 0

Aides : 2

Cela fera polémique pour certains mais Benjamin Pavard a une nouvelle fois entamé une saison avec des performances médiocres. Alors qu’il s’est en quelque sorte racheté avec quelques bons matchs vers la fin du Hinrunde, cela compense à peine toutes les autres occasions où il a été en retard. Les contributions offensives restent la plus grande faiblesse de Pavard, car il a toujours eu du mal à soutenir l’ailier de son côté du terrain avec des options de passe avant ou de chevauchement.

Il y avait des signes que les performances de Pavard s’amélioraient vers la fin du Hinrunde, alors peut-être que le Ruckrunde donnera de meilleurs résultats.

Buona Sarr : N/R

Minutes jouées : 226

Objectifs : 1

Aides : 0

Buona Sarr était encore une fois pauvre et est sauvé d’une mauvaise note par le fait qu’il n’a pas joué assez de minutes pour en mériter une.

Josip Stanisic : B

Minutes jouées : 538

Objectifs : 0

Aides : 1

Le Croate est probablement la plus grosse surprise de l’année, passant difficilement de l’équipe de jeunes du Bayern à l’équipe première et réalisant de solides performances à l’arrière droit. Il est difficile de dire POURQUOI il était aussi bon qu’il a fini par l’être – Stanisic manque de qualités évidentes qui le font se démarquer dans une équipe du Bayern étoilée. Il était discrètement efficace dans chaque match auquel il jouait, ce qui pourrait être un signe d’intelligence footballistique.

Espérons qu’il obtiendra plus de minutes dans la seconde moitié de la saison.

Défenseurs centraux

Lucas Hernandez : Un

Minutes jouées : 1 470

Objectifs : 0

Aides : 0

Lucas Hernandez était probablement le meilleur joueur défensif du Bayern dans l’ensemble, ce qui pourrait faire de lui le meilleur défenseur de l’équipe (selon la façon dont vous définissez le rôle d’un défenseur). Il y avait des matchs où le Français était la seule chose entre Manuel Neuer et un tir au but. Sa ténacité, son agressivité et son sens du positionnement correspondent tous bien au type de football que Nagelsmann veut jouer, et il a considérablement amélioré ses passes par rapport à la saison dernière.

La seule chose qui empêche Lucas d’obtenir un score parfait est le mauvais match occasionnel – Gladbach dans le DFB-Pokal me vient à l’esprit.

Dayot Upamecano : C+

Minutes jouées : 1 832

Objectifs : 1

Aides : 4

Ce sont de bons chiffres offensifs pour un défenseur, mais la première saison de Dayot Upamecano au Bayern Munich a été mitigée (au mieux). Il y a eu des jeux où il ressemblait à un mur sur pattes, et des jeux où il a été intimidé sans relâche. La faiblesse d’Upamecano contre les attaquants physiques a été son talon d’Achille cette saison jusqu’à présent, et son incohérence lui vaut une note très basse. Pourtant, à 23 ans, il a beaucoup de temps pour s’améliorer – espérons-le avant les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Photo par Alexander Hassenstein/.

Niklas Sule : Un

Minutes jouées : 1 472

Objectifs : 0

Aides : 1

Niklas Sule joue pour un nouveau contrat, et il ne semble plus que le Bayern Munich puisse se le permettre. Le grand Allemand a été sensationnel cette saison, surmontant ses problèmes de forme physique pour réaliser de solides performances chaque fois qu’il y est invité.

Montrant la polyvalence pour jouer à la fois à l’arrière central et à l’arrière droit, Sule a été plus qu’un simple défenseur – dictant le rythme de l’équipe avec ses passes et utilisant ses compétences de dribble pour lancer des attaques. Deux des trois défaites du Bayern cette saison sont survenues lorsque Sule était hors du onze de départ.

Tanguy Nianzou : C+

Minutes jouées : 429

Objectifs : 0

Aides : 1

Après avoir passé toute la saison dernière blessé, Tanguy Nianzou n’a pas vraiment mis le feu au monde lorsqu’il a eu l’occasion de jouer cette année. L’étoffe d’un bon défenseur est là – Nianzou a le physique, le rythme et la capacité de passer pour être un jour un défenseur de classe mondiale. Il a juste besoin de tout assembler.

A tout juste 19 ans, Nianzou est encore très jeune et il devrait s’améliorer avec l’expérience.

Note défensive globale : B

C’est beaucoup mieux que sous Flick la saison dernière, mais Julian Nagelsmann a encore du travail à faire en ce qui concerne la défense.

Le Bayern Munich a disputé 26 matchs dans le Hinrunde et a encaissé 9 buts lors des 13 premiers. C’était un bon début. Cependant, ils ont concédé 16 buts lors des 13 matchs suivants. Même en excluant les 5 buts encaissés contre Gladbach, cela signifie que l’équipe a encaissé 11 buts en 12 matchs.

La défense a bien commencé, mais a évolué dans la mauvaise direction depuis la mi-octobre. Nagelsmann doit arrêter cette tendance et remettre son équipe sur la bonne voie pour le Ruchrunde, avant que la fragilité défensive de l’équipe ne compromette ses espoirs en Ligue des champions.

Si vous aimez les rétrospectives saisonnières, alors vous aimerez peut-être le dernier épisode de notre podcast. Nous avons parlé de la situation de Nagelsmann jusqu’à présent, discutant des hauts et des bas du Hinrunde. Découvrez-le ci-dessous ou sur ce lien.

Comme toujours, nous apprécions tout le soutien!