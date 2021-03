Notes des joueurs: Deportivo Abanca 0-2 Real Madrid Femenino

Le Real Madrid Femenino a obtenu trois points indispensables après la défaite décevante de la semaine dernière contre Levante, battant le Deportivo Abanca 2-0 malgré une performance terne. Olga Carmona est revenue sur le terrain après avoir purgé sa suspension de deux matches en seconde période et fourni deux passes décisives. Marta Cardona a marqué le premier avec un coup de roue arrière absurde et Sofia Jakobsson a marqué le deuxième.

Notes des joueurs

Misa: 6,5 / 10 – Misa a fait une intervention cruciale pour repousser Alba, qui était au but à la neuvième minute. C’était le seul grand moment que le gardien de but devait faire. Le reste des chances de Depor n’a pas dérangé Misa.

Kenti Robles – 6/10: Robles a créé la meilleure chance de la première mi-temps en servant un centre précis à la tête de Jessica Martínez. Mais elle était souvent rattrapée sur le terrain en première mi-temps et était quelque peu impatiente en possession.

Ivana Andrés – 7,5 / 10: Le capitaine de Las Blancas a réalisé une autre solide performance. En première mi-temps, Ivana a dû effectuer plusieurs tacles 1v1 qui ont empêché Depor d’être dans le but.

Claudia Florentino – 7/10: Florentino a été difficile à battre ce jour-là. Elle a été rattrapée à plusieurs reprises en raison de son style agressif, mais la récompense l’emportait sur le risque. La pièce qui résumait la performance de Florentino était le défi qu’elle a lancé qui l’a mise hors de jeu. Elle a immédiatement récupéré et défié un autre joueur en haut de la surface de 18 verges.

Marta Corredera – 6.5 / 10: Corredera a eu l’un de ses meilleurs matchs offensivement. Elle a souvent dérivé vers le milieu de terrain. Las Blancas a eu du mal à créer en première mi-temps, mais les dribbles et les passes décisives de Corredera étaient un point positif. Cependant, elle a retourné le ballon trop souvent.

Aurélie Kaci – 6.5 / 10: Kaci a mis du temps à entrer dans le jeu. Le match a été très transitoire et Kaci a eu du mal à prendre le ballon et à impacter le rythme du match. Elle a fait mieux au fur et à mesure que les choses avançaient, abandonnant pour se lier plus souvent avec Maite Oroz et Teresa Abelleira.

Maite Oroz – 6/10: Maite Oroz n’était pas sa personnalité habituelle contre Depor. Elle a montré des moments de brillance, mais elle a également donné le ballon à plusieurs reprises dans des positions dangereuses.

Teresa Abelleira – 8/10: Teresa était l’une des seules joueuses à avoir pu prendre le contrôle du jeu lors de ce match de transition. Elle a réussi à briser les lignes avec ses passes et ses dribbles. Teresa a bien fait de remonter le terrain et d’éviter un défi avant de jouer le ballon à Olga Carmona, qui a aidé le premier but du match.

Sofia Jakobsson – 7/10: C’était une autre de ces performances de Jakobsson où elle a fait quelques bonnes choses et a disparu pendant une grande partie du match. Elle a ouvert la procédure en créant une opportunité décente au début et a eu une autre bonne balle carrée plus tard en première mi-temps. Jakobsson était relativement calme en seconde période jusqu’à ce qu’elle soit mise au but par Olga Carmona et termine calmement.

Marta Cardona – 8.5 / 10: Cardona a été mis dans beaucoup de positions 1v1 et 1v2 en transition. Elle a bien fait pour identifier quand affronter des joueurs et quand réduire et chercher des coureurs de soutien. Cardona était dangereux au large et au milieu du terrain. Elle a marqué un magnifique coup de roue arrière pour ouvrir le score pour Las Blancas.

Jessica Martínez – 5.5 / 10: Jessica a eu du mal dans le match et était en grande partie privée de service. Elle a eu une occasion de marquer et a forcé le gardien à effectuer un arrêt difficile avec une bonne tête. Jessica a été remplacée par Olga Carmona à la mi-temps.

Suppléants:

Olga Carmona – 8/10: Carmona a été remplacée pour commencer la seconde période et a immédiatement rappelé aux Madridistas ce qui leur manquait lors de sa suspension. Carmona était bien en possession et a montré pourquoi elle est l’une des attaquantes les plus prometteuses de l’équipe. Sa chute d’épaule et son changement de rythme lui ont permis de créer suffisamment d’espace pour aider Cardona. Et elle a montré sa gamme de passes avec un joli en dehors du film de démarrage pour libérer Jakobsson au but.

Kosovare Asllani – N / A: Asllani est entré dans le match à la 83e minute pour Marta Cardona.

Thaisa – N / A: Thaisa a remplacé Teresa à la 83e minute pour aider à clore le match et garder la feuille blanche.

Lorena Navarro – N / A: Lorena a été présentée à la 89e minute pour Sofia Jakobsson.