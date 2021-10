Notes des joueurs : Elche 1 – 2 Real Madrid ; La Liga 2021

Le Real Madrid s’est rendu à Elche après une déception en milieu de semaine contre Osasuna. Carlo Ancelotti a apporté quelques changements à son alignement habituel avec Mariano remplaçant Karim Benzema blessé, Marcelo pour donner du repos à Mendy et Lucas Vazquez de retour dans l’alignement à l’arrière droit pour donner du repos à Dani Carvajal. C’était loin d’être une performance stellaire du Real Madrid, mais deux moments magiques de la superstar Vinicius Junior ont permis au Real Madrid de repartir avec les 3 points. Notes complètes des joueurs de match ci-dessous :

Thibaut Courtois—7,5 : A réalisé un gros arrêt en première mi-temps sur un tir venimeux de Lucas Boye de l’intérieur de la surface.

Lucas Vazquez—6 : A retrouvé le rôle de titulaire à l’arrière droit et a gardé Elche silencieux sur son flanc gauche. A eu une implication limitée dans l’attaque.

Eder Militao—9 : A eu 8 récupérations de balles au cours des 60 premières minutes seulement – a terminé le match avec un maximum d’équipe de 4 tacles terminés. A gardé Lucas Boye dans sa poche et était là-haut avec Vinicius Junior pour l’homme du match.

David Alaba—7 : A lutté avec le physique de Boye plus que Militao. Malgré cela, a été crucial pour gagner et dégager le ballon (7 fois – équipe de plus du double de tout autre joueur).

Marcelo-6 : N’a pas été exposé défensivement, mais a terminé le match avec seulement 2 centres et 0 passes décisives.

Casemire—7,5 : Une tache sur son livre des records aujourd’hui – le cadeau à l’intérieur de sa propre moitié pour nourrir Elche lors de l’échappée et marquer leur seul but du match. À part cela, il a été crucial défensivement et a produit la passe décisive au hockey avec une brillante interception et une passe d’une touche dans la préparation du premier but de Vini.

Toni Kroos-8 : Une autre journée au bureau pour le cyborg allemand, qui était presque parfait avec sa passe et sa longue finition de balle.

Luka Modric—7 : A joué plus haut sur le terrain lors de la préparation de Madrid, ce qui signifie qu’il a moins vu le ballon en première mi-temps. Progressivement dans le jeu, il a récolté une passe décisive sur le deuxième but de Vinicius Junior.

Rodrygo—6,5 : Il n’a joué que 17 minutes car il a dû sortir pour blessure. Avant le remplacement, il était l’un des joueurs les plus actifs sur le terrain, pilotant la défense d’Elche.

Vinicius Junior—9 : Palacios a fait un travail décent en défendant l’ailier, qui n’a réussi que 3 de ses 7 tentatives de dribble, mais cela n’a pas suffi à nier le Brésilien en forme. Vini a marqué deux buts brillants pour maintenir sa séquence de buts en vie.

Mariano—6,5 : Isolé pendant de longues périodes du match, mais a produit un joli coup pour libérer Vinicius Junior dans la surface pour son premier but.

Remplacements :

Marco Asensio—3 : Complètement anonyme pour les grandes parties du match. Peu à noter du jeu d’Asensio.

Ferland Mendy—6 : Ramené pour reposer Marcelo et solidifier la ligne de fond à la fin du match.

Dani Carvajal—5 : Un certain nombre de touches lourdes et de passes capricieuses après être entré sur le terrain, travaillant toujours à travers la rouille des blessures.

Eden Hazard—N/A : A joué les 7 dernières minutes du match à la place de Vinicius Junior.

Eduardo Camavinga—N/A : A joué les 7 dernières minutes du match à la place de Luka Modric.