Notes des joueurs : Espanyol 2 – 1 Real Madrid ; 2021 La Liga

Après des tirages consécutifs, le Real Madrid s’est rendu à Barcelone pour affronter l’Espanyol à la recherche de ce sentiment de victoire. Carlo Ancelotti a une nouvelle fois apporté des modifications à son onze de départ. Lucas Vazquez a eu une autre opportunité à l’arrière droit, Toni Kroos est revenu après sa blessure et Camavinga était à la place de Casemiro, mais le joueur de 18 ans a joué plus haut sur le terrain. Alaba et Nacho ont inversé les rôles, avec l’Autrichien à l’arrière gauche. Les changements signifiaient que l’équipe était désynchronisée et manquait de rythme. Le système de pression et les idées d’Ancelotti n’ont pas encore été intégrés en tant qu’habitudes naturelles, ce qui signifie qu’il y avait encore une fois d’énormes écarts entre les lignes et de nombreux trous à exploiter pour l’Espanyol. C’est exactement ce que les hommes de Vincente Moreno ont fait – ils ont marqué deux buts, mais auraient pu avoir trois ou quatre buts avant que Benzema n’en retire un. La trêve internationale arrive à point nommé pour le Real Madrid car l’équipe s’est retrouvée dans une spirale descendante. Notes complètes des joueurs de match ci-dessous :

Thibaut Courtois—7 : Courtois ne pouvait pas faire grand-chose sur l’un ou l’autre des buts encaissés. A effectué deux arrêts dans le match et complété 4/4 de longs ballons, ainsi que ses 20 passes. Était visiblement frustré par la facilité avec laquelle l’Espanyol pouvait jouer à travers la structure défensive de Madrid.

Lucas Vazquez—4 : N’a toujours pas l’air tout à fait à l’aise à l’arrière. A permis à RDT de se placer de son côté sur le premier but encaissé et n’a pas réussi à transmettre/communiquer avec son partenaire de défenseur central, Militao. A eu quelques fautes inutiles et a lutté lorsque Embarbra s’est déplacé sur le flanc droit de Madrid.

Militao-3 : Le Brésilien n’a pas pu retrouver sa meilleure forme en début de saison. Il est constamment en retard pour appuyer et pousser la ligne de fond. Sur le premier but encaissé, il a dû contrôler son épaule et suivre la course de RDT. Sur le deuxième but encaissé, un trop grand écart se formait entre lui et Nacho que Vidal exploitait avec aisance. Pour le deuxième match consécutif, a raté un certain nombre de bonnes occasions via une connexion avec un coup franc.

Nacho—4,5 : Mieux depuis la position centrale du dos que depuis l’arrière. Sa passe par l’arrière était bonne, menant toujours les joueurs avec une passe ferme sur leur pied le plus fort. A pris la décision de passer à Vidal sur le deuxième but encaissé, un pari qui, avec le recul, aurait peut-être été mieux d’attendre et de se remettre en forme, mais le système d’Ancelotti signifie que les joueurs sont invités à constamment sortir et fermer l’espace. Le plus gros problème était le manque de couverture derrière Nacho.

Alaba—6 : Joué à l’arrière gauche et avait la liberté de se déplacer au centre et d’aider à relier les points dans le jeu de construction. A réussi 3 passes clés et a eu plus d’impact que Nacho ne l’est généralement du flanc gauche, mais a eu des difficultés en transition comme le reste de l’équipe madrilène.

Camavinga—6 : A joué 45 minutes en tant que milieu de terrain central gauche et le plus élevé des trois. Ancelotti avait l’air de vouloir utiliser Camavinga à gauche et Fede à droite pour fournir des numéros supplémentaires au centre lorsqu’il n’est pas dans le ballon. A subi un coup violent au pied et a dû sortir à la mi-temps.

Luka Modric—5 : Vraiment pauvre en défense sur le deuxième but encaissé, où Vidal glisse juste devant le Croate. Jamais retrouvé son rythme dans ce match et pourtant à raviver le type de forme affichée en début de saison dernière.

Toni Kroos—4,5 : Étonnamment, il a joué le rôle de pivot solitaire avec Ancelotti espérant que l’Allemand pourrait dicter le jeu plus en profondeur au milieu de terrain. L’absence d’une presse cohérente a laissé Toni et le reste du milieu de terrain courir après les ombres. Avait l’air un peu en retrait, comme prévu en raison d’une blessure à long terme.

Fede Valverde—6,5 : L’un des meilleurs joueurs de ce jeu grâce en grande partie à son moteur infatigable et à son attitude de ne jamais dire. Amélioré en seconde période lorsqu’il jouait au centre plutôt que sur l’aile droite.

Vinicius JR-6 : La forme fulgurante du Brésilien pour commencer la saison a commencé à décliner. Still a réussi à créer une ouverture étrange grâce à un dribble ou à une passe déguisée.

Karim Benzema—8,5 : Une équipe d’un seul homme parfois – Karim Benzema a marqué un but brillant, a fourni 4 passes clés et a réussi 4 dribbles. Que serait Madrid sans le Français ?

Remplacements :

Rodyrgo Goes—6,5 : Percutant en sortant du banc et offrant une menace de l’aile droite. A joué le long ballon dans la poitrine de Jovic, ce qui a commencé le jeu sur le seul but marqué par Madrid.

Luka Jovic—6,5 : A réussi à marquer une passe décisive avec un joli contrôle de la poitrine et à passer large à Benzema. A montré une bonne force sur le ballon.

Eden Hazard—7: Il avait l’air déterminé à avoir un impact positif après être entré sur le terrain. Joué comme un milieu de terrain central, il a chuté très profondément pour aider Madrid à monter plus haut sur le terrain. A marqué un grand but, mais a été rappelé pour une décision de hors-jeu sur Benzema.

Casemire—5 : A remplacé Toni Kroos au milieu de terrain avec 30 minutes à jouer et Madrid 2-0 derrière. Il y a eu quelques bonnes interceptions et un long tir qui est passé à côté, mais sinon c’était calme.