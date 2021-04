Notes des joueurs: Getafe 0-0 Real Madrid; 2020/21 La Liga

Passé plusieurs coups avec la majorité de l’équipe indisponible en raison d’une blessure ou d’un COVID-19, Zinedine Zidane a été contraint de jouer une équipe inconnue contre Getafe. En fin de compte, une performance terne du Real Madird entraîne des points perdus.

Voir les notes des joueurs ci-dessous.

Thibaut Courtois – 8: Homme du match ce soir après avoir sauvé six tirs de Getafe, dont beaucoup auraient pu facilement trouver le fond des filets. Une feuille blanche mais pas assez de la part de ses coéquipiers en haut.

Alvaro Odriozola – 6,75: La vitesse a aidé Madrid à avancer, mais aucun des efforts d’Odriozola dans la surface n’a jamais trouvé personne. Parfois aussi, il n’avait pas l’air assez fort face aux joueurs de Getafe et prenait des décisions douteuses. Terminé avec une antenne gagnée et une passe clé.

Eder Militão – 8: Aux côtés de Courtois a eu la meilleure performance ce soir. Une fois de plus, il a assumé la tâche de diriger la ligne de fond et l’a fait avec facilité. Très vocal, n’a pas peur de devenir physique et est apparu quand Madrid était en difficulté. Terminé avec un dribble, quatre sauts gagnés et deux plaqués.

Victor Chust – 7,5: A donné le départ et beaucoup ont pensé qu’il aurait du mal, mais Chust a très bien fait aux côtés de Militão. Encourageant de voir que l’équipe de Zidane devient de plus en plus mince. Terminé avec trois sauts gagnés et un plaquage.

Marcelo – 7: Capitaine du côté ce soir mais ne pouvait pas les faire avancer. Marcelo a montré un peu de flair ce soir mais il manquait un avantage. A été retiré du ballon, ce qui a presque conduit à un but pour Getafe et a eu plusieurs passes mal placées. Pourtant, fini avec des statistiques décentes: un coup, un dribble, deux sauts gagnés, deux passes clés et un plaquage.

Isco – 7,5: A travaillé au milieu de terrain aux côtés de Luka Modric et a eu quelques bonnes idées mais aucune d’entre elles n’a pu se concrétiser. Une performance décente mais rien de trop influent. Terminé avec deux tirs, deux dribbles, deux sauts gagnés, deux passes clés et deux plaqués.

Luka Modric – 7,25: Comme Isco, Modric a souffert au milieu de terrain et ne pouvait souvent pas trouver un moyen de faire avancer le ballon (un peu inhabituel). Il a dû se mettre en défense pour aider la ligne arrière à plusieurs reprises, ce qui a limité son influence. Terminé avec un tir, deux dribbles, un aérien gagné et un plaquage.

Rodrygo – 6: Extrêmement silencieux tout au long du match. Je ne sais pas exactement où sa position était censée être sur le terrain (si cela vous donne un aperçu de sa performance). Semblait frustré d’être remplacé. Terminé avec deux tirs, un aérien gagné et deux plaqués. Arrêt après 65 minutes.

Marco Asensio – 6: Sur le papier, Asensio était censé jouer au milieu derrière Diaz mais il était très rarement là. Compte tenu du temps qu’il a passé sur le terrain ces derniers temps, il avait sûrement besoin d’être plus impliqué. Très terne. Terminé avec un dribble, deux passes clés et un plaquage. Remplacé après 78 minutes.

Vini Jr. – 6: Une autre performance enthousiaste, mais Vini Junior n’avait souvent aucune aide en haut ou ne pouvait pas dépasser Nyom en défense, laissant tous ses efforts comme des tentatives infructueuses. Seulement avant de jouer les 90 minutes, il a donc fait de son mieux avec ce qu’il avait. Terminé avec un coup.

Mariano Diaz – 6,5: Parlez d’être malchanceux. Diaz était alerte dans les premières minutes du match et avait Madrid en tête mais son but a été déclaré hors-jeu (très, très proche). A eu d’autres tentatives mais n’a pas pu en finir. Trop stagnant au sommet pour aider les coéquipiers. Terminé avec trois coups et six sauts remportés. Remplacé après 65 minutes.

Suppléants:

Karim Benzema – 6: Remplacé par Mariano et bien que son mouvement ait contribué à ouvrir des brèches pour Madrid, il ne pouvait pas devenir le super sub de la nuit. Rien de vraiment à aborder. Terminé avec une victoire aérienne.

Antonio Blanco – 6: Entré pour Rodrygo et est passé au milieu de terrain. En fait, il a eu un camée décent et a aidé Madrid à avoir un point focal dans le milieu de terrain défensif. A aidé à la fois à pousser l’équipe vers l’avant et à récupérer la possession en défense. Terminé avec trois plaqués.

Sergio Arribas – 6: Entré pour Asensio mais ne pouvait pas trop entrer dans le match. Terminé avec une victoire aérienne.