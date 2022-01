Notes des joueurs : Getafe 1 – 0 Real Madrid ; Liga 2022

Los Blancos sonne la nouvelle année avec une défaite à la 16e place Getafe. Les hommes de Quique Sanchez Flores étaient à égalité de points avec Alaves dans la zone de relégation, mais ils ont obtenu trois points cruciaux sur le Real Madrid, pas si puissant. Du point de vue des leaders de la ligue, c’était un match inacceptable – il n’y avait pas de combat et aucune urgence. Le match a été semé d’erreurs individuelles et d’ajustements tactiques inférieurs à la moyenne d’Ancelotti. L’imprimé bleu est maintenant sorti en Liga: jouez un bloc bas physique contre le Real Madrid et ils auront du mal. Cinq points ont été perdus lors des deux des trois dernières journées de match contre Cadix et Getafe. Hay Liga ? Ces résultats ouvrent une opportunité à Séville et à l’Atletico d’essayer de se frayer un chemin dans la course au titre. Notes complètes des joueurs de match ci-dessous :

Thibaut Courtois—7 : Ne peut pas être blâmé sur le but et n’a eu que 2 arrêts à faire dans l’intégralité du match. A été mis dans des situations nerveuses par Alaba et Kroos avec des passes lentes en arrière, mais a gardé son sang-froid et a réussi à maintenir la possession malgré la pression.

Lucas Vazquez—6 : Malgré les nombreuses mauvaises performances sur le terrain, Lucas se distingue comme l’un des meilleurs interprètes. Était une option constante sur le flanc droit, avait 3 passes clés et a remporté des fautes dans des zones dangereuses.

Eder Militao—3 : Le Brésilien a commis l’erreur critique avant le but d’Enes Unal. A essayé de dribbler dans le dos, mais a été maîtrisé par le Turc et au lieu de se racheter, il a levé les mains en l’air et s’est plaint à l’arbitre. Le reste du match a vu Militao non testé, mais ce moment marquera son jeu et aura un impact sur sa note.

David Alaba—6 : N’était pas à son meilleur absolu, mais a quand même réussi quelques passes progressives de précision par l’arrière pour trouver des gens comme Kroos ou Benzema entre les lignes.

Ferland Mendy—3 : N’a pas apporté de contribution significative dans ce match. Remplacé à la mi-temps par Ancelotti.

Casemire—5 : Avec 73% de possession de balle, Casemiro a terminé avec le plus de touches sur le terrain (110). Le Brésilien a été brillant pour remporter ses duels aériens et briser les contre-attaques occasionnelles, mais a perdu le ballon 24 fois et a obtenu une précision de 77% sur ses 72 passes. Contre un bloc bas, des joueurs comme Modric, Kroos et Alaba devraient être les joueurs avec le plus de touches.

Toni Kroos—4 : Lorsque l’interprète le plus constant (et l’un des joueurs les plus importants) de l’équipe a un jour de congé, des problèmes se profilent. L’Allemand a connu l’un de ses pires matchs depuis des années contre Getafe. Sa performance et celle de l’équipe se sont résumées à un coup franc douloureusement capricieux après avoir eu beaucoup de temps après un remplacement pour aligner une bonne livraison.

Luka Modric—7,5: Dans une mer de mauvaises performances, Luka Modric s’impose comme l’un des meilleurs. A frappé les boiseries avec son pied gauche et a failli marquer avec un autre tir quelques minutes avant son effort sur la barre transversale.

Rodrygo—3 : A commencé sur la gauche en première mi-temps et a eu quelques bonnes combinaisons avec Benzema qui ont presque creusé une ouverture. Son départ brillant diminuait et son influence diminuait au fur et à mesure que le match durait. Passé à l’aile droite pour accueillir Hazard en seconde période, mais était inexistant.

Marco Asensio—2 : À peine impliqué – sa carte thermique et ses touches (22 au total) en témoignent. Jamais démarré et sera déçu de commencer l’année avec une performance qui a valu un remplacement à la mi-temps.

Karim Benzema—3 : Ce match de Getafe pourrait être considéré comme l’une des pires performances de Karim Benzema depuis des années. Ses tirs sont passés au-dessus de la barre, il a pris des tirs lorsque de meilleures passes étaient en cours, sa passe était loin de la marque. Rien n’a cliqué. Compte tenu de la régularité habituelle du capitaine madrilène, le Français et l’équipe n’auront qu’à le mettre sur une rare journée de repos.

Remplacements :

Eden Hazard—3,5 : A été amené à être une sous-station d’impact, mais n’a produit aucun type d’étincelle.

Marcelo—3,5 : A remplacé Ferland Mendy à la mi-temps pour apporter une étincelle créative sur la gauche et un bon service avec son passage, mais aucune de ces choses n’est apparue. Il y avait 3 croix au total et aucune d’entre elles ne s’est connectée avec leur cible.

Mariano—4 : 5 touches en 23 minutes. Mariano a couru et couru, a sauté pour des croix et a essayé de s’impliquer, mais cela n’a jamais fonctionné.

Isco-6 : 16 touches en seulement 14 minutes, Isco a tout de suite saisi le ballon et a essayé de reprendre le rythme du match dans une position centrale plus profonde du milieu de terrain.

Peter Federico—7 : Merci au gamin qui, avec seulement 14 minutes à jouer, a essayé de faire bouger les choses. A fait une faute dangereuse à l’extérieur de la surface après avoir battu Olivera et Cuenca avec une certaine habileté sur l’aile.