Notes des joueurs : Grenade 1 – 4 Real Madrid ; Liga 2021

Un déplacement à l’extérieur après la trêve internationale est toujours un test difficile, mais le Real Madrid est sorti indemne de la ville pittoresque de Grenade. Marco Asensio a conservé sa place sur l’aile droite et a récompensé la confiance de Carlo Ancelotti en lui, tandis que Nacho a pris la place d’un Militao en décalage horaire et a également réussi à figurer sur la feuille de match. Le Real Madrid s’est facilement taillé des occasions en seconde période et est reparti avec une victoire 4-1 bien méritée. Notes complètes des joueurs de match ci-dessous :

Thibaut Courtois—8 : A joué la sécurité avec une grande partie de sa distribution, optant pour une longue balle plutôt qu’une passe plus courte et plus risquée. Arrivé gros avec un énorme arrêt à la fin du match pour priver Grenade d’un deuxième but.

Dani Carvajal-8 : Équipe élevée de 7 dégagements, 5 sur 7 en première mi-temps seulement. A fourni une bonne largeur sur la droite et a eu de nombreuses pistes d’attaque dangereuses. A annulé Alberto Soro sur l’aile gauche de Grenade.

Nacho—8,5 : A marqué un superbe but sur un coup de pied arrêté bien répété. La course rapprochée de Nacho a été récompensée et le défenseur a terminé l’occasion comme un buteur vétéran.

David Alaba—9 : Un ressort clair, le meilleur de la ligne de fond. A fait d’innombrables interceptions et balayé toute contre-attaque de Grenade. Nous manquons de superlatifs pour décrire les performances de l’Autrichien.

Ferland Mendy-8 : Un autre défenseur inscrit sur la feuille de match. A marqué le quatrième et dernier but du match avec son pied droit.

Casemire—7 : A joué de grandes parties du match très profondément, en tant que défenseur central auxiliaire, aidant l’équipe à se développer à l’arrière. Une ride tactique intéressante de ce match – va-t-elle continuer pour les prochains matchs ?

Luka Modric—8,5 : La classe du Croate était au grand complet. Chaque fois qu’il semblait piégé, il réussissait à se sortir de la pression et à mettre son équipe sur le devant de la scène.

Toni Kroos—9 : Deux passes décisives en première mi-temps. Le cyborg allemand est revenu à son meilleur niveau depuis sa blessure en début de saison.

Marco Asensio-8 : L’Espagnol a réalisé un autre bon match à droite, où il a été activement présent tout au long du match blanc. A marqué le premier but d’un tir composé du pied droit.

Karim Benzema—7,5 : Dans ce qui peut être considéré comme un match « plus calme » de Benzema, il a tout de même réussi 3 passes clés, 2 dribbles terminés et 4 tirs.

Vinicius Junior—8,5 : Une première mi-temps calme, mais Vinicius s’est réveillé dans la deuxième strophe. Il a provoqué la défense de Grenade et contraint Monchu à son carton rouge. A couronné un grand but d’équipe pour mettre le match hors de doute pour le Real Madrid.

Remplacements :

Rodrygo Goes-8 : Une forte camée de 20 minutes sur l’aile gauche. Presque marqué deux fois et joué Benzema jusqu’au bout avec une belle talonnade à l’intérieur de la surface.

Isco—N/A : Le match était déjà saupoudré lorsque les remplaçants tardifs sont entrés dans le match.

Eduardo Camavinga—N/A : Le match était déjà saupoudré lorsque les remplaçants tardifs sont entrés dans le match.

Luka Jovic—N/A :Le match était déjà saupoudré lorsque les remplaçants tardifs sont entrés dans le match.

Jesus Vallejo—N/A : Le match était déjà saupoudré lorsque les remplaçants tardifs sont entrés dans le match.