Notes des joueurs: Grenade 1 – Real Madrid 4; LaLiga 2020/21

Une nouvelle équipe du Real Madrid s’est rendue à Grenade dans l’espoir de maintenir sa course au titre en vie et une confortable victoire 4-1 les rapproche du leader de l’Atlético Madrid.

Voir les notes complètes des joueurs ci-dessous.

Thibaut Courtois – 7: Sera contrarié de ne pas garder la feuille blanche, mais a bien fait pour empêcher Madrid de concéder d’autres buts. Terminé avec quatre arrêts et une réclamation. Encore une belle performance.

Parc Marvin – 6.75: Un début surprise pour le club avec tant de blessures, mais qui a assez bien fait pendant le temps qu’il a passé sur le terrain. J’ai subi une légère blessure, mais j’espère que ce n’est pas trop inquiétant. Pas sa position habituelle non plus mais il a bien fait. Terminé avec une passe décisive, un tir, un taux de réussite de 90%, une passe clé et une passe aérienne gagnée. Subbed après 45 minutes.

Eder Militão – 7: Encore une belle sortie du défenseur en l’absence de Sergio Ramos. Semble être plus confortable à mesure que le temps passe. Bon positionnement aussi. Terminé avec un taux de réussite de 91%, trois duels aériens gagnés et deux plaqués.

Nacho – 7: Comme Militão a eu une bonne performance ce soir. A réussi à s’associer au Brésilien et à maintenir le score de l’adversaire bas. N’a pas non plus peur de monter sur le terrain. Terminé avec un tir, un taux de possession de 90%, une passe clé et deux sauts gagnés.

Miguel Gutiérrez – 7,5: A mérité son premier départ et quelle nuit ce fut pour lui! A aidé le match d’ouverture de Modric et joué tout le match. Terminé avec deux sauts gagnés et deux passes clés. Grosse influence sur la nuit.

Casemiro – 7,5: Performance de bête de somme de Casemiro, mais qu’y a-t-il de nouveau? Terminé avec trois sauts gagnés et deux plaqués mais un faible taux de réussite (77). Chanceux de ne pas avoir un autre carton jaune sur sa feuille.

Fede Valverde – 8,25: Une très bonne performance pour Valverde. A réussi à avoir un impact important au milieu de terrain et semble revenir à son meilleur. Terminé avec un tir, un taux de réussite de 94%, deux dribbles, quatre passes clés et trois plaqués. Remplacé après 62 minutes.

Luka Modric – 9: Mène à nouveau Madrid à la victoire. Y a-t-il quelque chose que son milieu de terrain ne peut pas faire? Non. La réponse est non. Excellent premier match et a travaillé pour faire avancer Madrid toute la nuit en jouant tout le match. Terminé avec un tir, un taux de réussite de 90%, trois passes clés, un dribble, deux sauts remportés, trois plaqués.

Rodrygo – 7,5: Un autre joueur pour gagner un départ rare mais s’est avéré digne. Il a également déclaré gagner plus de départs à l’avenir avec sa performance. A marqué le deuxième pour l’équipe. Terminé avec trois coups, un dribble et un plaquage. Remplacé après 62 minutes.

Karim Benzema – 8: Le vétéran était-il au sommet du club et a fait avancer la ligne. Finalement, il est revenu à la notation avec son instinct rapide. A marqué le quatrième but pour consolider la victoire. Terminé avec quatre tirs, deux passes clés et un plaquage. Subbed après 77 minutes.

Vini Jr. – 6: L’attaquant le plus décevant de la nuit mais avait toujours un camée décent. Dites les mêmes choses chaque semaine, doit être meilleur avec sa finition et / ou être plus actif dans la construction. N’avait que 16 touches sur la moelle. Remplacé après 62 minutes.

Suppléants:

Alvaro Odriozola – 7: Entré en remplacement de Marvin Park et s’est fait connaître. Terminé avec un but, un tir, un taux de réussite de 96%, un dribble, un tacle. Encore douteux qu’il n’ait pas eu le départ, cependant.

Marco Asensio – 6,25: N’a pas eu la performance la plus percutante comme il l’a fait la dernière sortie après être venu pour Rodrygo. Terminé avec un seul coup.

Isco – 7: Entré après 62 minutes pour Valverde et a eu une sortie décente. Terminé avec un dribble et 95% de réussite. Ravi de le revoir sur le terrain pendant un bon laps de temps.

Eden Hazard – 7,25: Entré avec environ 15 minutes à jouer et a fait sa marque. A aidé le but d’Odriozola et s’est bien lié avec ses collègues attaquants. Terminé avec 91% de réussite, un dribble et une passe clé.

Mariano – 5,5: Entré pour Benzema mais ne pouvait pas trop participer à l’action.