Notes des joueurs : Levante 3 – 3 Real Madrid ; Liga 2021

Le deuxième match de la saison du Real Madrid en Liga était un autre match à l’extérieur, un match contre Levante à l’Estadio Ciudad de Valencia. Carlo Ancelotti ne pourra pas compter sur Luka Modric après que le Croate s’est légèrement blessé à l’entraînement cette semaine. Avec Odegaard officiellement à Arsenal, Kroos avec une blessure à long terme et Dani Ceballos se remettant toujours de son problème de cheville, Carlo n’avait que cinq options de milieu de terrain parmi lesquelles choisir. L’Italien a commencé avec un trio de Casemiro, Valverde et Isco. En première mi-temps, Isco a joué comme un possédé. Il était l’artiste hors concours; construire à l’arrière, battre les joueurs au dribble, commettre des fautes dans les zones dangereuses et dicter le déroulement du jeu. Après une première mi-temps plutôt modérée, le match a explosé en deuxième strophe avec un total de 5 buts, 1 poteau, 1 carton rouge et un joueur de champ de Levante (Ruben Vezo) s’est retrouvé devant les filets pour les 6 dernières minutes de prolongation. Carlo Ancelotti sera déçu de la performance défensive, mais encouragé de voir un jeune joyau comme Vinicius Jr trouver la touche finale. Notes complètes des joueurs de match ci-dessous :

Thibaut Courtois—5,5 : Le gardien belge ne sera jamais content d’encaisser trois buts en un match. Il a eu peu de faute dans les trois buts encaissés, mais s’est trop engagé sur un jeu à la 81e minute où Levante a frappé le poteau.

Lucas Vazquez—3 : Des performances cauchemardesques pour l’arrière droit. Lucas voudra laisser ce jeu derrière lui et passer à autre chose. Complètement éteint sur le premier but de Levante, permettant à Roger Marti de courir librement dans la surface. A été laissé en marquant deux hommes sur le deuxième but de Levante, et bien qu’on ne puisse pas le blâmer, il aurait dû aboyer des ordres à l’un de Bale ou Fede pour aider à revenir en arrière.

Militao—5,5 : Bien défendu lorsqu’il était isolé 1 contre 1 contre Morales ou Campana, montrant sa force physique. A pris un risque et s’est engagé de manière agressive sur le premier but concédé par Madrid, n’a finalement pas remporté le ballon et le risque s’est soldé par un but pour l’opposition.

Nacho—5,5 : A remporté ses 4 duels au sol et a terminé le match avec une précision de passe de 100 % sur 73 passes. Une critique porterait sur le deuxième but de Levante, aurait dû fermer l’angle sur De Frutos, afin qu’il ne puisse pas faire un centre propre à Campana. Parfois, l’espace entre lui et Militao était trop grand.

David Alaba—6 : Quelques très bons moments de l’Autrichien comme sa pré-assistance à Benzema pour préparer le premier but, mais aussi inutilement appuyé sur le deuxième but de Levante et a dirigé le coup franc de Levante à travers le but sur le troisième but concédé par Madrid.

Casemire—8,5 : Après quelques mauvaises passes en première mi-temps, Casemiro est devenu l’une des pièces fondamentales de l’équipe madrilène. Il a eu le plus de touches aux côtés de David Alaba, a réparti le terrain avec 10 longs ballons (6 terminés), a remporté 7 de ses 10 duels aériens et au sol et a produit 2 passes clés, dont la passe décisive de Xabi Alonso à Vinicius Jr sur le deuxième but de Madrid. .

Isco-9 : A joué 60 minutes et joué 60 minutes à un niveau extrêmement élevé. Il a été le meilleur joueur de la première mi-temps. Rien qu’en première mi-temps, Isco avait : 3 dribbles terminés (1er), a été victime de 4 fautes (1er), 49 touches (1er), 33 passes et 98% de précision des passes, avec 3 tacles (1er). Si Isco peut conserver ce type de forme, il sera un joueur très important pour le Real Madrid cette saison.

Fede Valverde—5 : A fourni une bonne énergie au milieu de terrain et est omniprésent chaque fois que Madrid presse. S’endormit sur le deuxième but de Levante et aurait dû aider à remonter la pente avec Lucas Vazquez couvrant deux joueurs au poteau arrière.

Gareth Bale—6,5 : A bien pris son arrivée, a astucieusement tenu sa course et a fourni à Benzema une option latérale. Cependant, à part son objectif, Bale était relativement calme. Il a bien fait d’occuper le demi-espace gauche et d’essayer d’épingler la ligne de fond de Levante plus en arrière, mais la majeure partie de la possession de Madrid était sur le côté gauche du terrain.

Eden Hazard—4 : Les statistiques montreront qu’Eden a terminé le match avec 2 passes décisives et 2 dribbles terminés, mais son influence sur le match était minime. Il y avait beaucoup de possession sur le côté gauche du terrain, mais Hazard n’a pas laissé sa marque sur le match.

Karim Benzema—6 : Mis à part sa brillante course et son aide intelligente à Gareth Bale, le Français a eu un jeu calme pour ses normes incroyablement élevées. N’a eu que 39 touches – contre Alaves la semaine dernière, il a vu 18 touches de plus ou 33% de plus.

Remplacements :

Vinicius Jr—10: Le garçon est devenu un homme. Ce match de Levante ressemblait étrangement au match de Liverpool, où l’on pourrait dire que Vinicius est “arrivé”. La saison est encore jeune et Vinicius devra prouver que cette augmentation de la finition peut être maintenue sur 38 matchs, mais le Brésilien a simplement mis l’équipe sur le dos pour marquer deux buts brillants et contraint Aitor Fernadez à tirer un carton rouge. Une prestation parfaite du Brésilien qui a épargné les rougissements madrilènes.

Rodyrgo va—7: Bien qu’il n’ait pas autant d’impact que son compatriote Vinicius, Rodrygo a été un net positif pour l’aile droite. C’est sa passe qui a libéré Vinicius dans l’espace pour tirer le carton rouge d’Aitor Fernandez. C’est également Rodrygo qui a créé suffisamment d’espace via une prise réussie de 1 contre 1 en bas à droite, pour jouer un centre parfait à Luka Jovic qui a presque marqué avec sa tête instantanée.

Marco Asensio—4 : A joué comme milieu de terrain central comme Carlo Ancelotti l’avait annoncé hier lors de la conférence de presse et il n’a pas réussi à impressionner. Marco a couru sans relâche, mais a souvent manqué de position et a blessé la forme de Madrid. Dans ce qui est devenu une mauvaise habitude la saison dernière, Asensio n’a pas réussi à marquer le troisième but de Levante sur coup franc.

Luka Jovic—6,5 : On peut dire que Madrid a obtenu un penalty dans les dernières minutes du match, mais l’arbitre a écarté les protestations de Madrid. Le pauvre Serbe ne peut pas acheter un but pour le Real Madrid – il a eu une forte tête instantanée d’un centre de Rodrygo, mais il a été dirigé directement vers Aitor Fernandez.