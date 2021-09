Notes des joueurs : Levante 4 – 0 Real Madrid Femenino ; Primera Iberdrola

Le Real Madrid Femenino a lancé sa saison nationale contre ses rivaux directs pour les places UWCL – Levante. Cela n’aurait pas pu prendre un pire départ (enfin, cela aurait pu être oublié). Le match s’est terminé 4-0 en faveur de Levante et Madrid n’était que le deuxième meilleur dans tous les aspects du match.

Le Real Madrid a apporté 3 changements à l’alignement après le match contre City, puisque Babett, Kenti et Kaci ont été remplacés par Rocío, Corredera et Zornoza. Madrid a maintenu une forme de 442 sur le ballon mais il n’y avait pas de compacité verticale et Levante l’a trouvé beaucoup trop facile à exploiter. Madrid ne représentait pas non plus de réel danger pour l’avenir. Performance assez oublieuse.

Madrid espère mettre cette performance derrière eux rapidement alors que le match retour contre Manchester City dans les éliminatoires de l’UWCL les menace.

Notes des joueurs

Messe – 4/10

Elle n’a pas commis de fautes majeures pour les buts encaissés mais n’a pas du tout fait un bon match. Elle a presque causé un cadeau bon marché à la 73e minute après avoir joué une passe apprivoisée à Kenti, qui était sous pression immédiate, tout en étant hors de sa ligne.

Lucía Rodriguez – 3.5/10

Ce fut une mauvaise performance du jeune remplaçant Kenti à RB. L’ancien joueur de Tacon a eu du mal à porter le ballon vers l’avant et a souvent cédé le ballon. Il y avait des passes ratées, des touches médiocres tout autour. L’entente entre Athenea et Lucía Rodríguez n’était pas là non plus sur le terrain, le duo ayant du mal à se trouver et à faire de bonnes courses de soutien. Levante a fortement ciblé les attaques via sa gauche et a réussi très souvent.

Ivana Andrés – 6.5/10

Combien de fois voyons-nous une équipe encaisser 4 buts et le CB être sans doute le meilleur joueur sur le terrain. Ivana a de nouveau mené la ligne de fond et a passé de très bons moments. Elle est sortie de sa ligne et a très bien fermé ses adversaires, ses passes pour trouver des coureurs derrière étaient menaçantes et son ballon pour nous faire avancer faisait également partie des rares choses qui se sont bien passées pour Madrid dans ce match. Ses derniers efforts ont empêché Levante de marquer son deuxième but en première mi-temps. A eu quelques touches après que Madrid ait perdu 3-0.

Rocío Galvez – 4/10

Rocío a bien couvert le terrain et ses courses de récupération ont été bonnes en première mi-temps, mais les choses se sont dégradées en deuxième mi-temps. Elle a été surprise en train de dormir pour le deuxième but et on lui a parfois demandé de couvrir trop de terrain. A été battu pour le 4e but avant que le tir ne soit effectué.

Olga Carmona – 5/10

Olga a comme toujours essayé d’influencer le jeu avec sa vitesse et sa capacité à porter le ballon, mais en vain. Elle a effectué quelques courses de récupération pour arrêter une attaque en 2e mi-temps et a tenté sa chance à distance vers la fin du match, mais le tir a été retourné. Elle a fait de bonnes courses de soutien.

Teresa Abelleira – 4.5/10

Madrid alignant 2 milieux de terrain qui aiment tous les deux rejoindre l’attaque signifiait qu’il y avait une pression supplémentaire sur les deux pour se remplir défensivement – ​​une tâche qu’aucun des milieux de terrain ne pouvait bien faire. Cela signifiait également que parfois ni l’un ni l’autre ne savait quels espaces occuper, ce qui signifiait que l’attaque et le milieu de terrain étaient disjoints et que Madrid semblait très vulnérable lors des transitions.

Claudia Zornoza – 4.5/10

Zornoza a fait un très mauvais match. L’ancien joueur de Levante avait l’air très perdu à certains moments et a donné la possession à bon marché. Sa conscience défensive n’était pas meilleure. Elle a essayé des balles étranges par-dessus, mais aucune n’a trouvé sa cible. Elle a réussi un tir cadré sur coup franc, l’une des rares occasions de Madrid.

Marta Corredera – 4/10

Alignée à nouveau à LW – une position qui n’aide aucun de ses attributs et l’empêche d’avoir un impact – Corredera a eu un match oublieux. Elle était très gaspilleuse en possession et perdait fréquemment le ballon.

Athénée du Castillo – 5/10

Athenea a fait ce qu’elle fait de mieux, courir vers les défenses. Elle a affronté des défenseurs à plusieurs reprises, mais s’est souvent vu refuser de l’espace.

Nahikari – 5/10

Aucun des deux attaquants n’a eu beaucoup d’impact sur la procédure, Nahikari était en grande partie anonyme. Elle a eu de bons flashs où elle tombait profondément ou dérivait large pour essayer d’enchaîner le jeu, mais finalement, il y avait des touches lourdes et des revirements éparpillés partout. On lui a demandé de jouer l’animatrice dans les deux matchs cette saison et cela n’a pas vraiment semblé prometteur.

Esther – 5.5/10

Esther a essayé des choses, affrontant des joueurs et a eu l’une des rares occasions pour Madrid de marquer des buts qu’elle a réussi à se manifester après avoir reçu le ballon sur la gauche. Elle était d’accord pour jouer dos au but, mais en a parfois fait un peu trop et a perdu le ballon.

Suppléants

Kenti Robles – 4/10

Embauchée pour remplacer Lucía Rodríguez, qui a connu un match très difficile, les choses ne se sont pas vraiment améliorées. Une chose qui a semblé mieux relativement était les courses de soutien. Elle a également cédé la possession, mettant parfois l’équipe en danger, défensivement, les choses ne semblaient pas meilleures même après l’introduction du Mexicain.

Kaci – 4/10

L’arrivée de Kaci signifiait que Teresa et Zornoza pouvaient s’aventurer en avant avec des tâches défensives réduites, alors qu’elle remplissait la base du milieu de terrain.

Caroline Müller Hansen – 5/10

Venant remplacer Nahikari à la 66e minute, Moller a eu une performance décente, faisant de bonnes courses derrière et traînant les joueurs, mais finalement elle n’a pas toujours été choisie. Avait un film ou deux à combiner avec ses coéquipiers.

Lorena – 4.5/10

Entré à la 75e minute pour remplacer Athenea et a eu un bon moment juste après son entrée en jeu. Elle se déplaçait et essayait d’aider à manipuler les espaces et à sortir des espaces restreints.

Babett Peter – 4/10

A remplacé Teresa à la 75e minute et a immédiatement été retiré de sa position, entraînant le troisième but de Levante. Le Real Madrid est passé à 3 en arrière après son introduction et a semblé que cela a ouvert encore plus d’espaces, en partie également en raison de l’état du jeu.