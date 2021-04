Notes des joueurs: Liverpool 0-0 Real Madrid; Ligue des Champions 2020/21

Même avec le départ ultra-rapide de Liverpool, une très bonne performance défensive du Real Madrid leur permet de réserver une place en demi-finale de la Ligue des champions. Sans Sergio Ramos, Dani Carvajal, Raphael Varane, Lucas Vazquez – qui sont tous des joueurs défensifs cruciaux et des vétérans de l’UCL – les hommes de Zinedine Zidane ont réussi à faire le travail.

Voir les notes complètes des joueurs ci-dessous.

Thibaut Courtois – 8: Maintenant, il y a beaucoup de talent dans cette équipe du Real Madrid, mais un joueur qui est constamment gros et qui n’apparaît pas nécessairement dans les gros titres est Courtois. A fait un arrêt massif sur le tir de Mohamed Salah dans les premières minutes et a commandé la ligne arrière tout au long du match. Prise de décision cruciale pour amener le club à l’étape suivante. Terminé avec quatre arrêts mais un taux de réussite de 40% très bas.

Fede Valverde – 8,5: Avec Carvajal et Vazquez dehors, Zidane a eu un problème à l’arrière droit. Mais, lorsqu’on lui a demandé de remplacer Anfield, Valverde s’est mis à la tâche. Alors que les 10 premières minutes étaient pleines de nerfs, l’Uruguayen était à l’aise pour le reste du match et s’est finalement retrouvé au milieu de terrain pour mener à bien le match. Bourreau de travail sur le terrain et plein de détermination. Terminé avec trois dribbles, un aérien gagné et trois plaqués.

Eder Militão – 8: Quelle semaine énorme pour Militão, qui, au cours des semaines précédant cette séquence de matchs extrêmement intense, était rarement apparu pour le Real Madrid. Mais ce soir à Anfield, le défenseur était fort, physique et n’a pas hésité à relever un défi ou à demander à ses coéquipiers d’en faire plus. Performance très prometteuse. Terminé avec une victoire aérienne, une passe clé et deux plaqués.

Nacho – 8: Une autre performance massive de Nacho, qui montre à maintes reprises qu’il est le Real Madrid au cœur. Il est là depuis les années de gloire de Madrid en Ligue des champions et a réalisé une performance de vétéran pour aider le club à passer au tour suivant. Bien collaboré avec Militāo et fermé Salah toute la nuit. Terminé avec un taux de réussite de 90%, quatre sauts gagnés et un plaquage.

Ferland Mendy – 7,5: Solide performance de Mendy ce soir qui a offert une présence énergique sur l’aile gauche alors que Madrid cherchait à avancer. Bien fait équipe avec Kroos et Casemiro lorsque Liverpool a pressé, mais n’a eu aucun lien avec Vini Jr. Still, a réalisé une solide performance mentale et a terminé avec un dribble et un plaqué.

Casemiro – 9: Cela a déjà été dit, mais c’est un autre excellent moment pour en parler à nouveau: à quel point Casemiro est-il crucial pour le Real Madrid? Construisez à cet homme une statue à l’extérieur du Bernabéu. Encore une masterclass du Brésilien qui a aidé ses coéquipiers dans toutes les parties du terrain. N’a jamais peur de se faire physique et de mettre son corps en danger pour arrêter Liverpool chaque fois qu’il le peut. A joué un rôle majeur dans la performance défensive. Terminé avec un dribble, deux sauts gagnés, une passe clé et cinq plaqués.

Toni Kroos – 7,5: Il était évident que Jurgen Klopp avait donné à Liverpool un plan de match clair avant ce match était de fermer Kroos et Modric. Et, franchement, les Reds l’ont assez bien fait. Je n’ai pas vu Kroos égarer autant de passes depuis très, très longtemps. Pourtant, Kroos a réussi à se frayer un chemin dans les écarts et à essayer de faire avancer Madrid. Une note inférieure cette fois-ci mais pas entièrement de sa faute. Terminé avec un tir et quatre plaqués. Subbed après 72 minutes.

Luka Modric – 7,5: A également été réduit au silence par la formation de Liverpool, mais a souvent chuté en défense aux côtés de Casemiro et des défenseurs centraux. N’a pas eu beaucoup de touches sur le ballon pendant les 25 premières minutes, mais a réussi à trouver des moyens d’entrer dans le match. J’ai également joué les 90 minutes entières. Terminé avec un coup et un plaquage.

Marco Asensio – 6,25: A donné le départ après avoir commencé sur le banc pour El Clásico mais n’a pas très bien performé. J’ai oublié qu’il jouait parfois lors du premier match. J’espérerai plus à la fin de la saison. Terminé avec un coup, un dribble, une passe clé et deux plaqués. Remplacé après 82 minutes.

Karim Benzema – 7: A subi un énorme coup dans les 60 premières secondes lorsque James Milner a marché sur sa cheville. Communiqué avec le banc trois ou quatre fois sur l’inconfort. Cela étant dit, nous n’avons pas vu Benzema à son meilleur ce soir. Alors qu’il stagnait, il était toujours la principale menace offensive de Madrid. J’aurais dû faire mieux pour marquer un but de sécurité, cependant. Terminé avec un tir, deux dribbles et un plaquage.

Vini Jr. – 6,5: Espérons que Vini Junior ne retournera pas à ses anciennes habitudes. A donné le départ mais n’a pu relier personne au sommet et a pris des décisions discutables dans le dernier tiers. Toujours montré des points lumineux mais rien de trop remarquable. Terminé avec deux tirs, deux dribbles et deux plaqués. Également 100% de taux de réussite, mais seulement 24 passes. Remplacé après 72 minutes.

Suppléants:

Alvaro Odriozola – 6,5: Doit avoir piqué de ne pas gagner le départ à l’arrière droit avec Carvajal et Vazquez, mais Odriozola a fait une apparition en camée pour Kroos. A réussi à avoir 15 minutes décentes, mais a été surpris à plusieurs reprises et a laissé Liverpool reprendre possession. Terminé avec trois plaqués et mis un centre décent pour Benzema.

Rodrygo – 6: Est venu pour Vini Jr dans un échange direct et a ajouté de l’énergie à la ligne de front de Madrid, mais n’a pas pu tirer le meilleur parti des chances. Aimerait le voir avoir plus d’impact bientôt, d’autant plus que l’équipe continue de courir après les titres. Terminé avec un tacle.

Isco – 6: Entré pour Asensio et joué un peu plus de 10 minutes, mais n’a pas ajouté trop au jeu. Ses jambes fraîches ont aidé à fermer Liverpool alors qu’ils poussaient à garder leurs espoirs en Ligue des champions en vie. Terminé avec un tacle.