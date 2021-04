Notes des joueurs: Madrid CFF 0-2 Real Madrid Femenino

Le Real Madrid Femenino a bien rebondi après avoir été expulsé de la Copa de la Reina mercredi, battant le Madrid CFF 2-0 après avoir affronté ses rivaux de la ville pour la deuxième fois cette semaine. Kenti Robles et Sofia Jakobsson ont tous deux marqué en première période et Las Blancas a gardé une feuille blanche.

Misa – 7/10: Misa n’a pas été contrainte de mener de nombreuses actions contre Madrid CFF. Elle a réalisé un bon arrêt sur un tir sous un angle serré à la 14e minute et un excellent arrêt à la 93e minute pour refuser au Madrid CFF un but de consolation.

Kenti Robles – 7,5 / 10: Robles a ouvert le score à la 20e minute. Elle a ébréché le gardien avec une croix qui a fini par être un excellent tir. Robles était également solide défensivement. Elle a été remplacée par Claudia Florentino à la 82e minute.

Ivana Andrés – 7,5 / 10: Ivana était difficile à battre. Elle a bien fait dans ses duels 1v1 et n’a pas commis beaucoup d’erreurs. Ivana a reçu un carton jaune pour faute tactique après avoir été battue par Valéria.

Babett Peter – 7,5 / 10: Peter n’a pas été testé autant qu’Ivana, mais elle a également été difficile à surmonter du point de vue des attaquants de Madrid CFF. Valéria lui a donné des ennuis au début mais elle s’est rapidement ajustée et a empêché toute bonne apparence au but.

Marta Corredera – 6.5 / 10: Corredera a joué comme ailier gauche dans un 4-2-3-1. Elle a coupé sur son pied fort à plusieurs reprises. Corredera n’a pas été très percutante en attaque mais elle a bien patrouillé le flanc gauche défensivement.

Aurélie Kaci – 7/10: Kaci a dû être enfermé immédiatement, devant faire une bonne intervention défensive dans la surface de réparation des 18 verges à la cinquième minute. Kaci et Maite Oroz ont opéré dans un double pivot et Kaci s’est bien lié avec Oroz et Kosovare Asllani.

Maite Oroz – 7,5 / 10: Maite a dicté le rythme du match et interrompu les contre-attaques et récupéré le ballon à plusieurs reprises. Elle a également fourni l’aide au but de Robles avec une très bonne passe.

Olga Carmona – 9.5 / 10: Carmona était le meilleur joueur sur le terrain. Elle montait et descendait le flanc, causant des problèmes au Madrid CFF en défense et en attaque. Carmona a également fourni l’aide via une passe loft à Sofia Jakobsson pour le deuxième but du match.

Kosovare Asllani – 8/10: Asllani a joué le rôle de n ° 10 et a joué un rôle crucial dans la montée en puissance. Elle, Oroz et Kaci se sont bien combinés, s’éloignant l’un de l’autre et courant à l’arrière. Asllani n’a pas été aussi percutante qu’elle l’était dans ce rôle en milieu de semaine, mais elle a été beaucoup plus impliquée dans ces deux derniers matches que lorsqu’elle a joué en tant qu’attaquante dans un 4-3-3.

Marta Cardona – 6/10: Cardona a eu du mal à s’impliquer dans le match. Elle a montré de belles compétences en matière de rétention de balle et a eu quelques chances de courir à la ligne arrière, mais a été remplacée à la mi-temps.

Sofia Jakobsson – 8/10: Jakobsson a joué en tant que n ° 9 contre Madrid CFF. Elle a pu courir en arrière et causer des problèmes aux défenseurs. Sa production était limitée car elle dérivait largement et il n’y avait pas d’autre présence centrale pour arriver au bout des croix. Jakobsson a marqué le deuxième but du match après avoir pris une touche vraiment intelligente devant Mônica.

Substituts

Teresa Abelleira – 6/10: Teresa a remplacé Marta Cardona au début de la seconde période. Elle n’a pas été très efficace dans son vaste rôle et, par conséquent, a eu un impact limité. Néanmoins, elle a réussi de bonnes combinaisons avec ses partenaires du milieu de terrain.

Claudia Florentino – N / A: Claudia a remplacé Kenti Robles à la 82e minute. Elle n’a pas vraiment été testée pendant les quelques minutes où elle était sur le terrain.

Lorena Navarro – 6/10: Lorena a remplacé Corredera à la 73e minute. Elle a travaillé dur défensivement et a bien tenu le ballon.