Notes des joueurs : Madrid CFF 1-3 Real Madrid Femenino

Le Real Madrid a affronté le Madrid CFF dans un derby nécessitant les trois points. Las Blancas a fait le travail mais l’a laissé trop tard. Un doublé d’Esther, qui a continué sa bonne forme devant le but, et un coup merveilleux d’Athenea ont contribué à assurer la victoire. Esther a maintenant marqué 4 fois lors des 5 derniers matchs.

Toril a décidé de s’aligner dans un 4-4-2 avec Esther et Nahikari à l’avant après qu’Asllani ait reçu un coup lors du match précédent. Møller et Cardona ont commencé en tant que joueuses larges tandis que Teresa et Zornoza ont été préférées au milieu du parc. Lucía a reçu le feu vert à RB sur Kenti. La formation est passée à 3-4-1-2/3-5-2 après une blessure d’Olga Carmona. La formation qui a suivi a permis à Madrid de générer de bonnes opportunités.

Voici les notes des joueurs du jeu.

Onze de départ

GK : Misa — 6/10

Elle est sortie dangereusement de sa ligne au début des minutes et a presque eu un moment tremblant. N’a pas vraiment été beaucoup sollicité mais a fait quelques arrêts solides.

DG : Olga Carmona — 7/10

Olga a affiché un bon rythme de récupération pour revenir et aider à défendre certaines opportunités de transition de Madrid CFF. Malheureusement, le temps d’Olga sur le terrain a été écourté après qu’elle a reçu un mauvais coup à la suite d’un centre de Kerolin. La bonne nouvelle est qu’il n’y a pas eu de fracture. Je lui souhaite un prompt rétablissement.

RCB : Babett Peter — 6,5/10

Babett était positionné comme le RCB, ce qui semblait un peu étrange, étant donné que les commutateurs de Rocío auraient pu être mieux utilisés du côté droit et que Madrid aurait pu utiliser ces commutateurs pour construire des attaques. Elle était décente dans le jeu.

LCB : Rocío Gálvez — 6.5/10

Débutant en tant que LCB, Rocío ne pouvait pas utiliser ses longs commutateurs avec le pied droit. Elle était décente dans ses duels et a ensuite occupé le poste de CB du milieu dans le dos 3. Elle était bonne pour couvrir le terrain mais a laissé beaucoup d’espace au coureur tout en intensifiant plusieurs fois.

RB : Lucía Rodríguez — 6/10

Lucía n’a pas fait un bon match. Sa passe était vraiment bâclée, ne pouvait pas bien se combiner avec Cardona et n’a pas utilisé sa capacité à porter le ballon.

CM : Teresa Abelleira — 7.5/10

Teresa étant bonne avec le ballon n’est pas du tout surprenant. Elle a affiché de bons moments où elle s’est détournée de la pression et a essayé de faire bouger les choses et a eu quelques coups de feu à distance.

CM : Claudia Zornoza — 7/10

Les livraisons de Zornoza ont une fois de plus été cruciales dans la création de chances de Madrid et ont abouti au premier but de Madrid. C’est en dehors du ballon que Zornoza souffre vraiment, car elle ne parvient souvent pas à suivre le coureur. Elle a également tenté sa chance à plusieurs reprises.

MR : Marta Cardona — 6,5/10

Cardona est encore un peu rouillé de retour de blessure. Elle a eu de bons moments comme le centre au deuxième poteau dans les 10 premières minutes. Certaines de ses touches étaient médiocres et ont entraîné des opportunités de roulement et de transition pour l’opposition. Elle a grandi dans le jeu et on espère qu’elle sera bientôt de retour à son meilleur niveau avec plus de minutes.

LM : Caroline Møller Hansen — 7/10

Møller était à nouveau brillant. Elle menaçait constamment de ses courses dans la boîte et montait au bout de quelques croix tout en effectuant elle-même des livraisons. Elle a également aidé à la défense.

FC : Nahikari García — 6/10

Les choses ne cliquent pas tout à fait pour Nahikari jusqu’à présent. Elle a du mal à figurer parmi les buts. Elle a eu un bon moment où elle a pris une touche pour préparer Esther pour un tir en première mi-temps

FC : Esther González — 8.5/10

Esther a de nouveau été fortement impliquée, marquant cette fois un doublé pour aider à compléter le retour. Le 2e but était absolument génial; elle l’a reçu, l’a retourné, l’a mis à pied pour Teresa, puis l’a récupéré et l’a enfoncé à la maison avec son pied gauche. Elle a eu beaucoup plus d’occasions de marquer, mais a été refusée ou manquée. Elle s’est bien liée avec les autres tout en tombant profondément et a contribué défensivement.

Suppléants

RB/RWB : Kenti Robles — 7.5/10 (remplacé Lucía; 60′)

Kenti a maintenu la largeur sur la droite et la présence de Maite au milieu a permis de libérer de l’espace pour que l’arrière puisse traverser le ballon dans la surface. Ses centres étaient vraiment menaçants et ont aidé Madrid à se créer des occasions.

LM/LWB : Athenea del Castillo — 8.5/10 (remplacé Nahikari ; 60′)

Le joyau d’Athénée d’une frappe du bord de la surface dans les arrêts de jeu a complété le retour. Elle était constamment une menace à gérer et apportait un sentiment de franchise à l’attaque, éblouissante en tant que porteuse de ballon. Elle a été déplacée dans un rôle d’aile arrière après le départ d’Olga.

LCB : Ivana Andrés — 7/10 (a remplacé Olga; 67′)

L’introduction d’Ivana et le passage de Madrid à un arrière 3 les ont énormément aidés dans la phase offensive. Elle a aidé avec elle sur les capacités de balle.

CAM : Maite Oroz — 8/10 (remplacé Cardona; 67′)

L’introduction de Maite a fait pencher la balance en faveur de Madrid. Elle a aidé à créer une domination au milieu en aidant à créer des surcharges au milieu du terrain. Son introduction a permis d’apporter une sensation de fluidité dans la possession et elle a facilité les connexions dans le dernier tiers. Son pressing pour aider à provoquer des revirements en haut du terrain était également très efficace.

CM : Kaci — NA (remplacé Møller ; 95′)