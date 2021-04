Notes des joueurs: Madrid CFF 2 – 1 Madrid CFF; Quarts de finale de la Copa de la Reina

Le Real Madrid Femenino s’est incliné en quarts de finale de la Copa de la Reina 2-1 contre le Madrid CFF. Il a fallu 120 minutes pour régler cette cravate à une jambe. Madrid CFF a marqué à la troisième minute via un tap-in de Geyse Ferreira. Las Blancas en a récupéré un à la 77e minute lorsque Maite Oroz a remporté un penalty et Kosovare Asllani a égalisé le match sur place. Dans la seconde moitié des prolongations, le centre de Priscila Borja a trouvé le fond des filets et le Real Madrid n’a pas été en mesure de répondre.

Yohana – 7/10: Yohana a obtenu un rare départ au but dans ce match de coupe. Elle a effectué un excellent arrêt à la 35e minute pour empêcher le Madrid CFF de doubler son avance. Yohana a également fait une intervention cruciale plus tard, sortant de sa ligne pour empêcher un but à la 84e minute. Cependant, ses décisions en matière de passes et de balles n’étaient pas excellentes.

Kenti Robles – 5/10: Robles a connu de bons moments et de mauvais moments. Elle forçait souvent des passes et allait trop souvent directement. Elle n’a pas non plus pu empêcher la passe qui a déclenché le premier coup décisif de l’opposition, menant au premier but du Madrid CFF.

Ivana Andrés – 5,5 / 10: Ivana n’a pas pu arrêter l’aide qui a trouvé Geyse à la troisième minute. Elle a également eu du mal à gérer le rythme et les mouvements intelligents de Geyse. Mais elle a bien rebondi et a donné du fil à retordre aux attaquants du Madrid CFF.

Babett Peter – 5/10: Babett n’a pas été testé autant qu’Ivana car la majeure partie de l’attaque du Madrid CFF s’est déroulée sur la gauche. Babett a été trop rapide pour lancer le ballon vers l’avant au lieu de chercher un exutoire de passe pour aider Las Blancas à entrer dans le match. Elle n’a pas non plus été en mesure de protéger la voie de dépassement de Geyse sur le premier but.

Olga Carmona – 6/10: Olga a eu du mal à s’impliquer offensivement à l’arrière gauche en première mi-temps, un peu comme le reste de l’équipe. Elle a également été parfois prise sur le terrain. Olga a été déplacée à l’ailier gauche au cours de la seconde période et est devenue dangereuse plus dangereuse en conséquence.

Aurélie Kaci – 5.5 / 10: Kaci était beaucoup plus impliquée qu’elle ne l’était contre le Real Betis. Elle a bien récupéré le ballon mais elle a également cédé la possession dans des positions dangereuses et a eu du mal à reprendre le contrôle du match, surtout en première mi-temps.

Maite Oroz – 7/10: Oroz a lutté comme le reste de l’équipe dans les quarante-cinq premiers, mais elle a montré de bons signes, trouvant des coureurs dans l’espace avec des balles pénétrantes. Las Blancas a pu gagner la bataille du milieu de terrain en seconde période et Oroz a été le seul à avoir dicté le jeu pour le Real Madrid au cours de cette période.

Kosovare Asllani – 9/10: Ce fut l’une des meilleures performances d’Asllani de la saison. Elle a porté son côté aujourd’hui avec une performance assidue au milieu de terrain. Ses courses ont débloqué la défense de la CFF de Madrid et elle a marqué le but égalisateur sur place.

Marta Cardona – 6.5 / 10: Marta Cardona a essayé beaucoup de bonnes choses. Elle a trouvé de la place dans la surface de réparation de 18 mètres et a dérivé sur le terrain pour essayer de saisir le ballon. En fin de compte, elle s’est bien défendue dans le dernier tiers et à part un tir hors du poteau, elle était limitée.

Sofia Jakobsson – 5/10: Jakobsson a eu du mal à avoir un impact dans ce match. Beaucoup de ses centres ont été trop touchés et elle a semblé indécise dans le dernier tiers.

Jessica Martinez – 5/10: Martinez n’a pas eu beaucoup de touches dans le match. Elle a pris de bonnes positions dans la surface mais n’a pas pu vraiment tester le gardien de but avec ses en-têtes.

Substituts

Marta Corredera – 5.5 / 10: Corredera a remplacé Sofia Jakobsson à la 77e minute. Elle se glissa à l’arrière gauche, poussant Olga en avant. Corredera a été impliqué dans la construction et a bien défendu à certains moments, mais n’a pas eu un grand impact sur la journée.

Thaisa – 6/10: Thaisa est également intervenu à la 77e minute. Elle a donné le ballon à bon marché avant le but de la victoire du Madrid CFF, mais elle a été solide autrement. Thaisa a eu un impact instantané des deux côtés du ballon.

Teresa – 5.5 / 10: Teresa a été présentée à la 94e minute. Elle a eu de bons moments mais sa prise de décision l’a laissée tomber dans les moments clés. Le jeu qui résumait le mieux cela a été Teresa a tiré un tir de 30 mètres à la 121e minute alors qu’elle avait des options des deux côtés.

Lorena Navarro – N / A: Lorena Navarro est entré en jeu à la 112e minute pour Kenti Robles.