Notes des joueurs: Man United 0-1 West Ham United – Nuit misérable pour les Diables rouges – Man United News And Transfer News

Manchester United a perdu contre West Ham 1-0 en Coupe Carabao à Old Trafford ce soir. Voici nos notes de joueurs pour le jeu :

(Un score de 6 est dans la moyenne.)

Doyen Henderson 7 – Ne pouvait pas faire grand-chose pour le but et n’avait pas grand-chose d’autre à faire jusqu’à un superbe arrêt qui a donné une chance à United à la 87e minute.

Diogo Dalot 7 – Avait l’air positif et a bien attaqué le flanc droit.

Victor Lindelof 4 – Pris en défaut à quelques reprises, n’a pas eu l’air convaincant aux côtés de Bailly.

Eric Bailly 4 – Pas une performance vintage de la part de l’Ivoirien. Les deux centres du dos sont totalement exposés vers la fin.

Alex Telles 6 – A été coupable du but, étant musclé, mais a bien joué par la suite et a effectué de bons centres et corners.

Nemanja Matic 5 – OK en première mi-temps mais quelques passes médiocres, surtout en seconde.

Donny van de Beek 8 – Probablement le meilleur joueur de United, surtout en première mi-temps. Avait l’air propre et bien rangé sur le ballon, a bien défendu et a avancé avec de bonnes courses tardives.

Juan Mata 7.5 – Était occupé et jouait bien. C’est dommage qu’il n’ait pas ce rythme supplémentaire car il possède toujours l’un des meilleurs cerveaux de football de la planète.

Jesse Lingard 5 – Occupé et hérissé de confiance mais n’a pas tout à fait les compétences pour égaler. La deuxième mi-temps est devenue de plus en plus évidente qu’il n’a pas tout à fait la qualité nécessaire pour jouer pour United.

Jadon Sancho 5 – Probablement sa meilleure sortie en chemise rouge jusqu’à présent, mais toujours loin des niveaux d’attente.

Antoine Martial 4.5 – A montré quelques éclairs de compétence mais pas de produit final et une journée frustrante pour le Français.

Suppléants

Maçon Greenwood 7.5 – Aurait pu marquer presque avec son premier coup de pied, c’était une bouffée d’air frais mais cela ne s’est pas tout à fait produit pour lui.

Anthony Elanga 6 – N’a pas réussi à créer grand-chose dans le temps dont il disposait.

Bruno Fernandes 5 – A gaspillé le temps qu’il avait, et a perdu son propre temps à la mort.