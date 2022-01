Notes des joueurs: Man United 1-0 Aston Villa – Les Red Devils se qualifient pour le quatrième tour de la FA Cup – Man United News And Transfer News

Manchester United a remporté une victoire peu convaincante 1-0 contre Aston Villa ce soir à Old Trafford en FA Cup. Voici nos notes de joueurs pour le jeu.

(Un score de 6 est dans la moyenne.)

David de Géa 7 – Était sous pression plus qu’il n’aurait dû l’être et a réussi de bons arrêts.

Diogo Dalot 7 – Pas une performance parfaite des Portugais mais assez bien pour la plupart.

Victor Lindelof 3 – Une erreur en première mi-temps a failli coûter un but à United. Encore des erreurs dans la seconde… une piètre performance du Suédois.

Raphaël Varane 6 – Quelques moments de classe et des interceptions sympas, mais aussi quelques hésitations. Juste pour dire qu’il se sent toujours à sa place dans le jeu anglais.

Luc Shaw 6 – A fait de bonnes et de mauvaises choses aujourd’hui. La plupart du temps mauvais à l’avant mais pas trop mal défensivement.

Scott McTominay 8.5 – Encore une belle performance de Scott. But bien pris et trucs de commandement tous azimuts. Semble vraiment savourer la vie sous Ralf. L’homme du match de notre part.

Fred 5.5 – Le rythme de travail habituel et une passe décisive sur le but, mais ses passes et sa distribution ne sont tout simplement pas assez bonnes en ce moment.

Maçon Greenwood 6 – De l’excellent travail mais juste trop gourmand parfois. Sur une ou deux bonnes pauses, nous avions juste besoin de lui pour régler le problème, mais il a réussi le coup.

Bruno Fernandes 6.5 – Il ne s’est pas encore passé grand-chose pour Bruno, mais il a quand même réussi à se créer des occasions et a travaillé dur.

Edinson Cavani 8 – Superbe performance altruiste d’Edi. A travaillé ses chaussettes.

Marcus Rashford 1 – C’était à peu près une performance d’aile aussi médiocre que ce que vous êtes susceptible de voir dans un maillot Man United. Langage corporel horrible aussi. Que se passe-t-il avec lui’

Suppléants

Donny van de Beek 6.5 – Avait l’air propre et bien rangé et offrait le type de contrôle qui manquait cruellement.

Jesse Lingard 6 – Est-ce que OK, a essayé dur.

Anthony Elanga 7 – Rythme excitant et fait bouger certaines choses, mais ne pouvait pas tout à fait gérer une implication dans un objectif. Prometteur.