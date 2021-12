Notes des joueurs : Man United 1-0 Crystal Palace – Contrôle et domination lors du premier match de Ralf Rangnick – Man United News And Transfer News

Manchester United a gagné 1-0 contre Crystal Palace à Old Trafford cet après-midi en Premier League. Voici nos notes de joueurs pour le jeu.

(Un score de 6 est dans la moyenne.)

David de Géa 6 – A eu très peu à faire… si peu qu’il est difficile de lui donner autre chose que la note moyenne.

Diogo Dalot 8 – Une autre belle sortie pour Dalot, bien que la forme physique puisse être un problème car il s’est évanoui en seconde période. Bien mieux que Wan-Bissaka dans sa forme actuelle.

Victor Lindelof 8 – Une mauvaise passe en seconde période, mais sinon une performance fantastique de Lindelof. Il avait l’air tenace et créatif et a joué de superbes passes en avant.

Harry Maguire 7 – Le meilleur que nous ayons vu de Harry depuis longtemps. Superbe tête de dégagement courageuse à la 80e minute.

Alex Telles 8 – Encore une prestation très compétente de Telles. A joué un incroyable ballon croisé à Ronaldo en première mi-temps et était un vrai fil conducteur offensivement et défensivement. Comme Dalot, s’est un peu évanoui en seconde période mais peut être fier de sa performance globale.

Scott McTominay 7 – Quelques passes bâclées mais une énergie fantastique de Scott. Prendra au gegenpress comme un canard à l’eau.

Fred 9 – Encore une belle performance du Pasteur Fred. De la magie box-to-box et un objectif brillant pour couronner une superbe sortie.

Marcus Rashford 5 – Beaucoup d’énergie mais mauvaise prise de décision de la part de Marcus. Dribble quand il devrait passer et passe quand il devrait tirer.

Bruno Fernandes 7.5 – Jouer un peu plus loin pour Rangnick, et même si ce n’était pas une performance vintage, c’était solide et contrôlé.

Jadon Sancho 4 – A commencé assez brillamment, mais sa confiance s’est évanouie au fur et à mesure que le match avançait. Quelques passages choquants.

Cristiano Ronaldo 6 – Jeu très calme de Ronaldo. Il avait l’air fatigué en deuxième mi-temps.

Suppléants

Maçon Greenwood 7.5 – Entré et a obtenu l’aide. A fait une grande différence. Une excellente sous-performance.

Anthony Elanga 6 – N’a pas beaucoup influencé le jeu.

Donny van de Beek 6 – N’a pas beaucoup influencé le jeu.