Notes des joueurs: Man United 1-1 BSC Young Boys – Les jeunes ont la chance de briller sous la pluie d’Old Trafford – Man United News And Transfer News

La deuxième chaîne de Manchester United a réussi un match nul 1-1 contre les Suisses du BSC Young Boys à Old Trafford ce soir lors de leur dernier match du Groupe F de la Ligue des champions. Voici nos notes de joueurs pour le jeu :

(Un score de 6 est dans la moyenne.)

Doyen Henderson 7.5 – Ne pouvait pas garder une feuille blanche mais a fourni une excellente démonstration de tenue de balayeuse. N’aura jamais le génie de l’arrêt des tirs de De Gea, mais le compense sans doute par d’autres moyens, en particulier dans sa maîtrise de la zone.

Aaron Wan-Bissaka 5 – La belle forme de Diogo Dalot en son absence ne semble pas l’avoir stimulé. Une performance paresseuse et était sans doute en partie responsable du but des Young Boys, étant très lent à réagir à la passe de Van de Beek. Positionnement horrible comme d’habitude.

Nemanja Matic 5.5 – Quelques passes capricieuses mais n’ont pas si mal fait étant donné qu’il jouait comme défenseur central.

Eric Bailly 7 – Une plutôt bonne soirée de boulot de Bailly.

Luc Shaw 6.5 – A obtenu la passe décisive et a bien fait son retour, mais était-ce suffisant pour reprendre sa place en Premier League à Alex Telles ?

Donny van de Beek 8 – Une mauvaise passe, qui a été rendue pire par la coupure de Wan-Bissaka, ne devrait pas nuire à ce qui était une excellente performance dans son rôle de milieu de terrain inconnu. Soigné et contrôlé… j’aimerais le voir avoir plus d’occasions à ce poste.

Juan Mata 5.5 – Pas le milieu de terrain défensif le plus naturel au monde, et a parfois eu du mal, mais a également eu de bons moments à considérer.

Amad Diallo 6.5 – A montré des éclairs de son talent mais rien n’a vraiment découlé pour Amad ce soir. Cependant, il a travaillé dur sur la presse et était un livewire.

Jesse Lingard 4 – Une sortie vraiment décevante de Jesse. Il s’attendait à ce qu’il brille contre une opposition inférieure, mais a réalisé très peu.

Anthony Elanga 5 – Décevant aussi. N’a pas vraiment saisi sa chance d’impressionner et n’a pas montré la même volonté de presser qu’Amad.

Maçon Greenwood 9 – Superbe but – nuances de Ronaldo – et brillante performance globale pleine de greffe, de ruse et de positivité. Sous cette forme, il devrait devancer Rashford et Sancho dans l’ordre hiérarchique de la première équipe. Facilement notre homme du match.

Suppléants

Teden Mengi 7 – S’est brillamment remis de l’horrible glissade à la 71e minute. Avait l’air chic.

Tom Heaton 6 – N’a pas beaucoup influencé le jeu mais c’est agréable de le voir s’enfuir.

Shola Shoretire 7 – Pas une mauvaise performance de Shola. A pris un jaune pour l’équipe après que la passe capricieuse d’Elanga ait provoqué une situation dangereuse.

Zidane Iqbal 6 – Pas assez de temps pour marquer les esprits.

charlie sauvage 6 – Pas assez de temps pour marquer les esprits.