Notes des joueurs: Man United 3-2 Arsenal – Un jeu passionnant tourné en faveur de United par ces stars – Man United News And Transfer News

Manchester United s’est imposé 3-2 contre Arsenal à Old Trafford ce soir en Premier League. Voici nos notes de joueurs pour le jeu.

(Un score de 6 est dans la moyenne.)

David de Géa 5.5 – Performances étranges. De superbes arrêts, mais le roulement inutile des blessés a coûté à United le premier but et a été un peu lent sur le second.

Diogo Dalot 8.5 – L’une des meilleures performances défensives de United de la saison. Solide à l’arrière et excellent pour l’avenir. Une passe inversée brillante était une grande partie du deuxième but. Sous cette forme, bien meilleur que Wan-Bissaka.

Victor Lindelof 5 – Avait l’air peu convaincant et nerveux.

Harry Maguire 5 – Ne commandait pas la défense et n’avait pas l’air convaincant.

Alex Telles 7.5 – Meilleure performance de Telles sous un maillot United. Bien défendu pour la plupart et a contribué aux attaques. Un peu hésitant pour l’avenir et a beaucoup plus dans son casier, mais qui peut lui en vouloir, ne faisant pas confiance à cette défense pour prendre soin d’elle-même ?

Scott McTominay 5 – Décevant.

Fred 8 – Performance fantastique du Brésilien. Aimant le voir avancer davantage sous Carrick, espérons que cela continue sous Rangnick.

Marcus Rashford 5 – A obtenu l’aide mais sinon décevant du Dr Rashford MBE.

Bruno Fernandes 8 – Quelle vision, quelle passe, un footballeur si doué. Une performance sublime de Bruno.

Jadon Sancho 6 – N’a pas vraiment atteint les sommets des deux derniers matchs.

Cristiano Ronaldo 8 – Deux beaux buts, bien mené la ligne, le GOAT.

Suppléants

Jesse Lingard 5 – a eu une grande chance à la pause mais a gonflé ses lignes avec une passe sous-touchée à Bruno.

Antoine Martial 6 – N’a pas beaucoup influencé le jeu.

Donny van de Beek 6 – N’a pas beaucoup influencé le jeu.