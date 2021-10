Notes des joueurs: Man United 3-2 Atalanta – Célèbre retour des Diables rouges – Man United News And Transfer News

Manchester United a effectué un retour fantastique pour s’imposer 3-2 contre l’Atalanta à Old Trafford ce soir. Voici nos notes de joueurs pour le jeu :

(Un score de 6 est dans la moyenne.)

David de Géa 8 – Encore une belle performance de Dave malgré en avoir vu deux passer devant lui.

Aaron Wan-Bissaka 6 – A fait quelques bons runs vers l’avant mais rien de spectaculaire.

Victor Lindelof 5.5 – N’a rien fait de particulièrement horrible mais n’a pas convaincu.

Harry Maguire 7.5 – Pas génial défensivement mais marque des points pour le deuxième but. Bien pris et tellement important.

Luc Shaw 5 – Shaw lutte toujours pour sa meilleure forme et au moins en partie responsable de la seconde d’Atalanta.

Scott McTominay 5 – N’a pas eu de chance de frapper le poteau en seconde période mais à part ça, c’était une performance anonyme de Scott.

Fred 5 – Aurait dû marquer en fin de première mi-temps après un excellent travail, mais sinon pas très influent.

Maçon Greenwood 6.5 – Bien joué en première mi-temps mais pas d’opportunités nettes pour lui.

Bruno Fernandes 7.5 – Sa passe pour le but de Rashford était tout simplement géniale. Quelle vision de choisir une passe comme ça avec une fraction de seconde pour réagir. Créé neuf chances.

Marcus Rashford 7.5 – Bon but et a obtenu de bonnes positions, mais a également gaspillé un certain nombre d’opportunités en or.

Cristiano Ronaldo 8.5 – Vous saviez juste qu’il allait marquer le vainqueur, n’est-ce pas ? Une performance inspirante du GOAT. Même bien défendu.

Suppléants

Paul Pogba 7 – A fait monter d’un cran la qualité du milieu de terrain.

Edinson Cavani 7 – Vous vous sentez plus en confiance quand il est sur le terrain, n’est-ce pas ?

Jadon Sancho 6 – N’a pas fait grande impression.

Nemanja Matic 6 – Pas assez de temps pour avoir beaucoup d’impact.