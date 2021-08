Notes des joueurs: Man United 4-0 Everton – Échauffement impressionnant pour les Diables rouges – Man United News And Transfer News

Manchester United a remporté son dernier match amical de pré-saison 2021/22 cet après-midi, battant Everton 4-0 à Old Trafford. Voici nos notes de joueurs pour le jeu :

(Un score de 6 est dans la moyenne.)

David de Géa 6 – J’avais peu à faire, donc difficile de donner une note.

Aaron Wan-Bissaka 7 – Quelques bons tacles d’araignée, mais certaines de ces décisions de position sont encore discutables.

Victor Lindelof 7 – Avait l’air stable.

Harry Maguire 8 – Beau but de la tête et superbe passe en première mi-temps, semblant fort et confiant.

Luc Shaw 8 – Une passe décisive et une bonne performance globale de Luke.

Nemanja Matic 7 – Une performance efficace de Matic. Il a été raté en seconde période alors que la défense semblait exposée et que les transitions devenaient décousues.

Donny van de Beek 7 – De bons mouvements et un jeu tenace de Donny. Pourrait commencer contre Leeds.

Maçon Greenwood 8 – Excellent but pour commencer le jeu et avait l’air frais et affamé. Il avait l’air plus efficace en venant de la droite que de jouer en tant qu’avant-centre en deuxième mi-temps.

Bruno Fernandes 8 – A marqué un superbe coup franc et avait l’air rafraîchi et de retour à son meilleur niveau.

Dan James 6 – Il n’a pas pu faire grand-chose, même s’il a réussi à tirer quelques coups francs dans des zones dangereuses.

Antoine Martial 6 – Pas une performance terrible après si longtemps, mais produit très peu.

Suppléants

Diogo Dalot 9 – A fait de bons runs, une interception importante et un bon but à la fin. Jalonnant sa prétention d’être la couverture arrière droite pour la saison avec une excellente performance.

Axel Tuanzebe 7 – Semblait posé et fort à l’arrière.

Scott McTominay 6 – Est-ce que ça va.

Brandon Williams 7 – Une sortie typiquement fougueuse de Brandon.

Fred 6 – Travaillant, mais a obtenu une passe décisive à la fin.

Paul Pogba 6 – N’a pas fait grand-chose de notable.

Andreas Pereira 6 – Pas de feux d’artifice.

Juan Mata 7.5 – A montré quelques flashs de Mata vintage.

James Garner 6 – J’ai bien fait mais rien pour impressionner.