Notes des joueurs: Man United 4-1 Newcastle United – Cristiano Ronaldo est à la hauteur de la facturation – Man United News And Transfer News

in

Manchester United a battu Newcastle United 4-1 cet après-midi à Old Trafford dans un match de Premier League rempli de qualité. Voici nos notes de joueurs pour le match :

(Un score de 6 est dans la moyenne.)

David de Géa 6 – N’a pas pu empêcher le but des Magpies et n’avait pas grand-chose d’autre à faire.

Aaron Wan-Bissaka 3 – Très mauvaise performance de Spider. Tant de mouvement à viser mais semblait incapable de faire un centre décent et a fait un certain nombre d’erreurs défensivement.

Raphaël Varane 8 – Excellente première mi-temps, malchanceux de ne pas marquer avec une tête plongeante, facilement le meilleur défenseur de United aujourd’hui.

Harry Maguire 5 – Un peu maladroit pour le but de Newcastle.

Luc Shaw 6 – Une mauvaise première mi-temps, semblant plus lente et ayant perdu un mètre. Mieux dans la seconde, et a obtenu une passe décisive.

Nemanja Matic 7 – Excellente première mi-temps de Matic et bon début de seconde. Quelques erreurs sur la fin mais une assez bonne performance dans l’ensemble.

Paul Pogba 7.5 – Calme en première mi-temps mais devenu de plus en plus fort et dominé en seconde. J’ai une autre aide.

Maçon Greenwood 8 – Super confiant tout au long, a obtenu une passe décisive et a semblé prospérer à l’arrivée de Ronaldo.

Bruno Fernandes 7.5 – Jeu tranquille jusqu’à son but, mais quel but.

Jadon Sancho 4 – Vraiment du mal à trouver sa voie en Premier League. Espérons qu’un run-out contre les Young Boys mardi l’aidera à attirer son attention.

Cristiano Ronaldo 9 – Que pouvez-vous dire qui n’a pas déjà été dit sur le GOAT ?

Suppléants

Jesse Lingard 8 – Bien mieux que Sancho et a marqué un excellent but. Sur cette forme, Lingard pourrait encore faire changer d’avis les fans de United.

Antoine Martial 5 – N’a pas eu longtemps, mais n’avait pas l’air bien.

Donny van de Beek 7.5 – Avait l’air vraiment énergique et déterminé, quelques belles courses et touches. Voyons-le commencer maintenant, Ole.