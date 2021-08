Notes des joueurs: Man United 5-1 Leeds United – le spectacle de Paul Pogba – Man United News And Transfer News

in

Manchester United a battu cinq fois Leeds United lors de son premier match de Premier League 2021/22 ce midi. Voici nos notes de joueurs pour le jeu :

(Un score de 6 est dans la moyenne.)

David de Géa 6 – N’avait rien à faire à part sortir le ballon du filet après un tir imparable.

Aaron Wan-Bissaka 7 – On dirait que le reste lui a fait du bien. Positionnellement beaucoup plus discipliné et a montré une certaine ambition pour l’avenir.

Victor Lindelof 7 – A fait bien et a fourni une excellente passe décisive pour le troisième but de Bruno.

Harry Maguire 6.5 – A été battu plusieurs fois pour le rythme mais sinon bon.

Luc Shaw 7 – Surpassé par les autres stars aujourd’hui, mais toujours dans une excellente performance.

Scott McTominay 8 – Une belle performance imposante.

Fred 7.5 – Plus fort en seconde période et a couronné une performance décente avec un but.

Dan James 3 – Pas assez bon pour Man United.

Bruno Fernandes 9 – Superbe triplé et performance globalement inspirante du magnifico portugais.

Paul Pogba 9.5 – Quatre passes décisives en un match, aurait également pu en marquer une lui-même en première mi-temps. Pogba classique et assez injouable. Pips l’homme du chapeau pour MOTM.

Maçon Greenwood 8.5 – Pogba et Fernandes recevront la plupart des applaudissements mais Greenwood a été superbe. son but en solo en réaction à l’égalisation de Leeds aurait pu être le tournant du match. Aurait également pu avoir quelques passes décisives mais pour une mauvaise finition des autres.

Suppléants

Nemanja Matic 6 – A bien fait.

Jadon Sancho 6 – Pas assez de temps pour avoir un impact.

Antoine Martial 6 – Pas assez de temps pour avoir un impact.