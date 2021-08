Notes des joueurs: Man United u23s 2-2 Leicester City u23s – Man United News And Transfer News

Les moins de 23 ans de Manchester United ont fait match nul 2-2 contre Leicester City. Voici nos notes de joueurs pour le match :

(Un score de 6 est dans la moyenne)

Kovar – 7,5 – a regardé à son meilleur en réalisant quelques bons arrêts, notamment en arrêtant une pénalité.

Wellens – 6 – a commencé naïvement et a montré son inexpérience dans sa défense dans son nouveau rôle, accordant un penalty après avoir initialement fait un excellent tacle, il s’est précipité pour une deuxième fois sur le ballon lâche et a attrapé le Leicester vers l’avant. Il n’a pas pu avancer en première mi-temps mais s’est amélioré en seconde, et a obtenu quelques centres en incluant une balle en boucle dans la surface pour aider Mellor pour le premier de United.

McShane – 6 – A montré une certaine force aérienne et a utilisé son expérience alors qu’il se retrouvait face à un barrage d’attaques en première mi-temps. Sera un peu déçu de ne pas être sorti un peu plus vite pour obtenir un contre sur le deuxième but encaissé. Sur le ballon, il s’est souvent retrouvé à crier pour des options de passe, surtout en première mi-temps. Ce sera quelque chose qu’il abordera au cours de la semaine dans son rôle d’entraîneur.

Hardley – 6,5 – De même, il a eu beaucoup d’action à gérer et a fait de très bons blocs et tacles vitaux. Aurait pu être un peu plus serré et plus agressif sur le premier but encaissé et ne pas permettre au tir d’être pris si facilement.

Fernandez – 6,5 – Première mi-temps très calme, n’a pas eu l’occasion d’attaquer mais n’a pas non plus été dérangé défensivement. Dans la seconde moitié, il s’est davantage impliqué et a effectué plus de courses en avant et a glissé quelques passes intelligentes. A été surclassé et a rattrapé le terrain pour le deuxième but encaissé, mais s’est rattrapé en montrant sa propre force en poussant le joueur de Leicester au sol avant de centrer pour que McNeill fasse match nul dans les dernières minutes.

Levitt – 5,5 – a vraiment eu du mal en première mi-temps à s’imposer et à mettre le ballon en place alors que Leicester dominait la possession et contrôlait le milieu de terrain. J’ai trouvé ça difficile avec le pressing et le tempo élevé de Leicester, il devrait faire mieux avec son expérience. S’est légèrement amélioré en seconde période et a joué une ou deux bonnes passes en passant notamment par Shola Shoretire.

Svidersky 5 – Ne s’est pas assez montré pour le ballon et défensivement n’était pas son ancre solide habituelle. Nous avons continué à faire courir le ballon vers l’avant, mais notre incapacité à garder la possession signifiait qu’il n’a jamais été retrouvé et l’a amené à être constamment rattrapé sur le terrain et à exposer la ligne de fond à des compteurs rapides.

Iqbal – 5 – Jouant le rôle de numéro 10 mais n’offrant pas assez, a dérivé à travers le match en montant rarement sur le ballon et n’a pas pu conserver la possession quand il l’a fait. Ses touches lâches ont donné lieu à quelques contre-attaques pour Leicester.

Forson – 5 – Vraiment silencieux sur l’aile droite et a rarement vu le ballon.

Shoretire – 6,5 – N’a pas touché le ballon autant qu’il le souhaiterait, mais a fait preuve de qualité quand il l’a fait. Plus particulièrement, il a été joué deux fois dans la surface où il a dépassé les défenseurs mais n’a pas réussi à terminer correctement. La frustration a parfois eu raison de lui alors qu’il s’élançait sur quelques tacles en seconde période, économisant un carton jaune.

Mellor – 7,5 – Le seul joueur qui semblait vraiment capable d’égaler le tempo et l’intensité élevés de Leicester. A fait des courses sans fin et ses erreurs pressantes forcées dans la ligne de fond de Leicester à plusieurs reprises sur lesquelles il s’est jeté. Malheureusement, il manquait l’arrivée finale mais a finalement eu la chance qu’il méritait lorsque sa tête a rebondi devant le gardien pour le premier but de United.

Suppléants :

McNeill – 6,5 – est entré en jeu et a montré une grande impulsion en attaque, mais il manquait ses bottes de tir aujourd’hui. A eu trois occasions mais a éraflé le tir sur chacun d’eux, la troisième fois chanceux cependant car sa frappe tardive dans le sol a trouvé le fond du filet.

Hoogewerf – 6 – Injecté plus de rythme et d’énergie dans la ligne de front, rien ne s’est finalement passé pour lui mais son introduction a contribué à changer le swing du match.

Savage – 6 – A aidé à avoir plus de contrôle au milieu de terrain en cherchant à monter sur le ballon et a ajouté une astuce supplémentaire avec ses passes.