Notes des joueurs: Manchester United 0-1 Aston Villa – Des problèmes se préparent pour Ole Gunnar Solskjaer – Man United News And Transfer News

in

Manchester United a perdu contre Aston Villa 1-0 en Premier League à Old Trafford samedi après-midi. Voici nos notes de joueurs pour le jeu :

(Un score de 5 est dans la moyenne.)

David de Géa 5 – A fait quelques bons arrêts mais pourrait être un peu déçu du but qu’il a encaissé.

Aaron Wan-Bissaka 7 – Probablement sa performance de la saison jusqu’à présent. N’était pas seulement solide défensivement, mais a également contribué dans un sens offensif.

Raphaël Varane 7 – Tout ce qu’il fait est fluide et semble toujours sous contrôle. Ce n’est pas facile de faire paraître les choses faciles à ce niveau.

Harry Maguire 5 – A eu une grande chance de marquer le premier but depuis un corner et a également remporté beaucoup de têtes dans sa propre surface. Cependant, il n’a toujours pas atteint son meilleur niveau et a été un peu bâclé.

Luc Shaw 5 – S’est rendu coupable d’une erreur défensive qui a conduit à une solide chance d’Aston Villa. Plus tard, il s’est éteint alors qu’il recevait un coup.

Scott McTominay 4 – Le plus avancé du pivot McFred mais n’a pas fait assez offensivement pour justifier son rôle.

Fred 5 – A beaucoup gagné le ballon et a montré pourquoi Ole Gunnar Solskjaer lui faisait confiance mais n’offrait pas grand-chose d’autre. Besoin de plus qu’un simple ballon gagnant.

Maçon Greenwood 5 – Essayé, essayé et essayé à nouveau. On pourrait dire qu’il était parfois un peu égoïste, mais pas par manque d’effort. Doit être un peu plus mature dans sa prise de décision.

Bruno Fernandes 4 – Il n’y a pas un brin d’herbe qu’il n’ait couvert mais pour toute son industrie, il n’a pas pu trouver cette passe révélatrice. A horriblement raté sa pénalité pour ajouter à ses malheurs.

Paul Pogba 5 – A travaillé dur et a dérivé sur le terrain mais n’a pas pu en faire assez offensivement. A eu quelques coups de feu capricieux.

Cristiano Ronaldo 5 – Était souvent isolé et tombait beaucoup en profondeur pour essayer de s’impliquer dans le jeu. Je ne pouvais pas évoquer un moment de magie.

Substituts

Diogo Dalot 5 – Inséré pour Shaw et joué brillamment. A contribué aux deux extrémités du terrain et semble déterminé à prendre le départ.

Victor Lindelof 5 – Est venu chercher Harry Maguire et a essayé de faire impression mais n’a pas eu le temps de le faire.

Edinson Cavani 4 – Il n’a pas joué longtemps mais a perdu son homme, ce qui a conduit Aston Villa à marquer de son coin.