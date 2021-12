Notes des joueurs NBA 2K22 : découvrez qui est tombé et est tombé dans la dernière mise à jour

La dernière mise à jour des notes des joueurs pour NBA 2K22 est arrivée, de nombreux joueurs voyant leurs notes augmenter ou baisser en fonction de leurs performances dans la vraie NBA.

Trae Young, un gardien des Atlanta Hawks, voit son OVR passer de 89 à 90 grâce à de solides performances jusqu’à présent cette année, notamment en marquant une moyenne de 26,3 points par match. Kristaps Porzingis des Dallas Mavericks passe de 84 à 85 OVR. Un autre joueur a été Draymond Green des Golden State Warriors, dont l’OVR a bondi de 3 points à 83. Avec Steph Curry, les Warriors ont bien commencé cette saison avec un record incroyable de 18-3.

Julius Randle des Knicks de New York est allé dans la mauvaise direction et a perdu deux points, passant de 86 à 84 OVR. Vous pouvez voir plus de statistiques sur les notes des joueurs NBA 2K22 ci-dessous, telles que partagées par 2K Sports.

NBA 2K22 est sorti le 10 septembre sur PS4, Xbox One et PC, ainsi que sur PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Dans une nouvelle tentative de réalisme, Jake de State Farm est de la partie.

Mise à jour des notes des joueurs NBA 2K22 le 2 décembre

Hawks d’Atlanta

Trae Young : 90 OVR (+1)Clint Capela : 84 OVR (+1)Cameron Reddish : 78 OVR (+1)Kevin Huerter : 75 OVR (+1)Louis Williams : 75 OVR (-1)

filets de Brooklyn

Kevin Durant : 96 OVR (-1)Patrick Mills : 78 OVR (+1)

Celtics de Boston

Jaylen Brown : 86 OVR (-1)Enes Kanter : 78 OVR (+2)Marcus Smart : 77 OVR (+1)Grant Williams : 77 OVR (+1)Josh Richardson : 76 OVR (+2)Payton Pritchard : 72 OVR (-1)Juan Hernangómez : 72 OVR (-2)

Charlotte Frelons

Miles Bridges : 82 OVR (-1)Terry Rozier III : 81 OVR (+2)Kelly Oubre Jr. : 79 OVR (+1)

Chicago Bulls

DeMar DeRozan : 88 OVR (-1)Lonzo Ball : 83 OVR (+1)Alex Caruso : 80 OVR (+1)Coby White : 76 OVR (-2)Javonte Green : 75 OVR (-1)

Les Cavaliers de Cleveland

Jarrett Allen : 85 OVR (+1)Darius Garland : 84 OVR (+1)Lauri Markkanen : 80 OVR (+2)Kevin Love : 79 OVR (+1)Dylan Windler : 72 OVR (-3)

Les non-conformistes de Dallas

Kristaps Porziņģis : 85 OVR (+2)Tim Hardaway Jr. : 77 OVR (-1)Moses Brown : 74 OVR (-3)

Nuggets de Denver

Aaron Gordon : 80 OVR (+1)Facundo Campazzo : 75 OVR (+1)Nah’Shon Hyland : 75 OVR (+1)Jeff Green : 74 OVR (+1)

Pistons de Détroit

Cade Cunningham : 78 OVR (-2)Saddiq Bey : 78 OVR (-2)Isaiah Stewart : 77 OVR (-1)Hamidou Diallo : 74 OVR (+2)Josh Jackson : 74 OVR (-1)

Guerriers de l’État d’or

Draymond Green : 83 OVR (+3)Andrew Wiggins : 82 OVR (+1)Jordan Poole : 79 OVR (+1)Kevon Looney : 77 OVR (+1)

Houston Rockets

Christian Wood : 83 OVR (+1)Jalen Green : 78 OVR (-1)Jae’Sean Tate : 78 OVR (+1)Eric Gordon : 77 OVR (-1)Kevin Porter Jr. : 76 OVR (+1)Garrison Mathews : 74 OVR (+1)Daniel Theis : 74 OVR (-1)

Indiana Pacers

Caris LeVert : 80 OVR (-2)Jeremy Lamb : 77 OVR (+1)Torrey Craig : 77 OVR (+1)Chris Duarte : 77 OVR (-1)Kelan Martin : 74 OVR (+2)Justin Holiday : 73 OVR (+1)Goga Bitadze : 72 OVR (-1)

Clippers de Los Angeles

Isaiah Hartenstein : 77 OVR (+1)Eric Bledsoe : 76 OVR (-1)Terance Mann : 76 OVR (-1)Luke Kennard : 75 OVR (-1)Serge Ibaka : 75 OVR (-1)

les Lakers de Los Angeles

Anthony Davis : 92 OVR (-1)Talen Horton-Tucker : 77 OVR (-1)Malik Monk : 74 OVR (-1)Wayne Ellington : 72 OVR (-1)

Grizzly de Memphis

Jaren Jackson Jr. : 82 OVR (+2)Desmond Bane : 80 OVR (+3)Dillon Brooks : 80 OVR (+2)Kyle Anderson : 78 OVR (-1)Tyus Jones : 77 OVR (+1)Brandon Clarke : 77 OVR (+1)

chaleur de Miami

Bam Adebayo : 86 OVR (-1)Dewayne Dedmon : 76 OVR (+1)Gabe Vincent : 75 OVR (+5)Caleb Martin : 75 OVR (+2)

dollars de Milwaukee

Khris Middleton : 85 OVR (-2)Bobby Portis Jr. : 81 OVR (+2)Pat Connaughton : 79 OVR (+2)George Hill : 73 OVR (-1)Rodney Hood : 71 OVR (-1)

Loups des bois du Minnesota

Anthony Edwards : 85 OVR (+1)D’Angelo Russell : 82 OVR (+2)Jarred Vanderbilt : 77 OVR (+1)

Pélicans de la Nouvelle-Orléans

Brandon Ingram : 83 OVR (-1)Devonte Graham : 79 OVR (-1)Nickeil Alexander-Walker : 76 OVR (-1)Herbert Jones : 73 OVR (+1)Garrett Temple : 72 OVR (-1)

Knicks de New York

Julius Randle : 84 OVR (-2)RJ Barrett : 82 OVR (-1)Alec Burks : 79 OVR (+2)Emmanuel Quickley : 79 OVR (+1)Kemba Walker : 79 OVR (-1)Evan Fournier : 77 OVR (-1)Nerlens Noël : 77 OVR (-1)

Tonnerre d’Oklahoma City

Luguentz Dort : 79 OVR (+1)Jeremiah Robinson-Earl : 75 OVR (+2)Ty Jérôme : 74 OVR (+2)

Magie d’Orlando

RJ Hampton : 75 OVR (+2)Gary Harris : 74 OVR (+1)

76ers de Philadelphie

Tobias Harris : 86 OVR (-1)Tyrese Maxey : 81 OVR (+1)Matisse Thybulle : 78 OVR (+2)Danny Green : 78 OVR (+1)Furkan Korkmaz : 76 OVR (-2)

Soleils Phénix

Devin Booker : 90 OVR (+1)Landry Shamet : 75 OVR (+2)

Portland Trail Blazers

Jusuf Nurkić : 83 OVR (+1)

San Antonio Spurs

Lonnie Walker IV : 74 OVR (-2)

Rois de Sacramento

Harrison Barnes : 82 OVR (-1)Tristan Thompson : 78 OVR (+1)Chimezie Metu : 73 OVR (-1)

Raptors de Toronto

Pascal Siakam : 84 OVR (+1)Gary Trent Jr. : 81 OVR (+1)Khem Birch : 77 OVR (+1)

Jazz de l’Utah

Donovan Mitchell : 88 OVR (-1)Bojan Bogdanović : 81 OVR (+1)Jordan Clarkson : 79 OVR (+2)Trent Forrest : 70 OVR (+1)

Les sorciers de Washington

Spencer Dinwiddie : 82 OVR (-1)Daniel Gafford : 79 OVR (+1)Kyle Kuzma : 79 OVR (-1)Kentavious Caldwell-Pope : 76 OVR (+1)Deni Avdija : 76 OVR (+1)Raul Neto : 74 OVR (-1)

