Notes des joueurs: Newcastle United 1-1 Man United – Les Red Devils ont de la chance de gagner un point contre les Magpies en difficulté – Man United News And Transfer News

Manchester United a remporté un match nul 1-1 quelque peu chanceux contre Newcastle United en difficulté à St. James ‘Park ce soir en Premier League. Voici nos notes de joueurs pour le jeu.

(Un score de 6 est dans la moyenne.)

David de Géa 8 – A eu peu à faire en première mi-temps malgré deux dépassements (un hors-jeu). Bon arrêt au début de la seconde mi-temps et brillant à la fin.

Diogo Dalot 5.5 – Petit réveil après les bonnes performances récentes. Pas horrible, mais décevant.

Raphaël Varane 3 – A cédé la possession pour le but et à nouveau mal autour de la demi-heure. Juste regardé hors du rythme et sujet aux erreurs tout au long.

Harry Maguire 5.5 – Pas très bon pour éponger après les erreurs de Varane, mais a joué quelques bonnes passes vers l’avant. Ne pouvait pas gérer Saint Maximin.

Alex Telles 7 – Ça s’est bien passé, surtout dans les coups de pied arrêtés, mais rien de spectaculaire.

Scott McTominay 6.5 – Eric Cantona a un jour qualifié Didier Deschamps de « porteur d’eau ». Scott est le même type de joueur, mais pas un mauvais.

Fred 4 – Passe terrible. Méritait d’être remplacé.

Bruno Fernandes 8 – Mettez Greenwood pour la meilleure chance de la première mi-temps et Dalot en tête jusqu’à l’égalisation. A également été la dernière ligne de défense pour quelques contre-attaques. Luttant pour trouver sa meilleure forme, mais toujours une contribution précieuse. Mieux quand on joue plus profondément en seconde mi-temps. Ne se cache jamais.

Marcus Rashford 4 – Horrible première mi-temps sur l’aile droite, légèrement meilleure deuxième sur le côté gauche. Mais comment Greenwood a-t-il été remplacé avant lui? Tellement mauvais ces derniers temps que c’est embarrassant.

Cristiano Ronaldo 4.5 – Coups aériens complets et beaucoup de gémissements. Pas vintage CR7 en aucun cas.

Maçon Greenwood 5 – Un peu anonyme mais a eu la meilleure chance de la première mi-temps, un peu malchanceux d’être remplacé.

Suppléants

Jadon Sancho 5.5 – La plupart du temps encore pauvre, bien que fini fort. Rangnick a été vu en train de dire « Non, non, putain d’enfer » à un moment donné, ce qui résumait l’essentiel.

Edinson Cavani 7.5 – Dieu merci, il est de retour. Je n’ai pas réussi une frappe nette pour le but, mais il était au bon endroit et il est entré.

Nemanja Matic 6 – N’a pas beaucoup influencé le jeu.