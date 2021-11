Notes des joueurs : PSG 4-0 Real Madrid Femenino ; Phase de groupes UWCL

Le Real Madrid a subi une grosse défaite 4-0 contre le PSG en UEFA Women’s Champions League. Découvrez la réaction immédiate de Grant Little pour une discussion plus approfondie du match. Continuez à lire pour les notes des joueurs.

Onze de départ

GK : Méline Gérard — 5.5/10

Difficile d’attribuer trop de ce résultat à Gérard. Néanmoins, alors qu’elle a effectué un certain nombre d’arrêts décents, elle a parié en sortant de sa ligne sur le premier but, laissant le filet grand ouvert, et n’a pas réussi à communiquer avec Rocío sur le quatrième du PSG.

RWB : Kenti Robles — 5/10

Kenti a souffert plus que la plupart aujourd’hui. Elle a rarement eu l’occasion de faire avancer sa marque de fabrique et a plutôt été bloquée pendant 90 minutes, luttant pour défendre le duo diaboliquement délicat de Sakina Karchaoui et Sandy Baltimore.

RCB : Claudia Florentino — 4/10

Florentino n’avait pas signé dans l’espoir qu’elle figurerait dans ce type de matchs, mais elle a dû se montrer à la hauteur avec Babett Peter blessé. C’était un peu trop pour elle, car elle a perdu plus d’une fois contre les dribbleurs et a eu du mal à suivre les courses derrière son dos.

DC : Rocío Gálvez — 4.5/10

Rocío a généralement bien protégé la surface mais a échoué à des occasions clés, comme lorsqu’elle n’a pas pu rester avec la course de Marie-Antoinette Katoto sur le premier but, n’a pas réussi à affronter correctement le même adversaire dans les airs sur le troisième du PSG et s’est engagée un but contre son camp inutile 11 minutes plus tard.

LCB : Ivana Andrés — 6.5/10

Ivana est probablement la seule défenseure à avoir l’air à moitié décente contre le ballon. Elle a étouffé les passes dans les canaux à maintes reprises et a empêché le score d’être encore pire.

LWB/RCB : Lucía Rodríguez — 6/10

Lucía n’a pas commis beaucoup d’erreurs évidentes défensivement et a eu quelques instants à porter le ballon dans des zones plus élevées. À la fin de la journée, elle a été mise dans un rôle où son influence était limitée et a dû voir la procédure en tant qu’arrière centrale droite après la dernière série de remplaçants de David Aznar.

CM : Claudia Zornoza — 5/10

Un match cauchemardesque pour un milieu de terrain central ; faites la navette d’un côté à l’autre pour un match complet et obtenez un essaim dès que vous essayez d’enchaîner quelque chose en possession. Zornoza n’a tout simplement pas été placé dans un environnement pour avoir un impact.

CM : Maite Oroz — 5.5/10

Maite a évoqué le moment magique du match de Madrid avec une passe déguisée malade vers la 38e minute. Cela a complètement surpris le milieu de terrain du PSG et a laissé entrevoir les possibilités si Las Blancas pouvait entrer plus régulièrement dans les zones avancées. Malheureusement, cela ne s’est pas produit, et je suis sûr que le souvenir durable de Maite de cette défaite sera l’erreur maladroite qu’elle a commise dans sa propre surface, qui a dirigé un centre bas directement vers Sara Däbritz pour porter le score à 2-0 en première mi-temps. , plutôt qu’une compétence sympa.

RM : Marta Corredera — 5/10

Bien que Corredera ait été décente avec le ballon, elle était beaucoup trop limitée offensivement pour donner à Madrid le soulagement désespéré dont ils avaient besoin lors de la contre-attaque. Aznar l’a probablement lancée pour la défense, ce qui n’a pas produit les conséquences escomptées. Corredera n’a pas offert une aide significative à Kenti et Claudia F. et a été surpris en train de faire la sieste sur un coup de pied arrêté qui signalait la domination du PSG à venir.

LM/RM : Athenea del Castillo — 5/10

Athenea a vraiment essayé de faire bouger les choses pour son équipe. Elle chassait les joueurs à chaque instant et défendait avec une intensité fougueuse. Cependant, elle n’a tout simplement pas pu prendre le dessus sur Ashley Lawrence et a été visiblement frustrée par le manque de soutien offensif.

BU : Esther González — 4.5/10

Esther a coupé le chiffre le plus isolé de n’importe qui dans les onze. Il n’y a pas grand-chose à dire sur sa performance à part quelques instants où elle a tenté de retarder le jeu.

Suppléants

BU : Nahikari García (remplaçant Esther ; 60′) — 5.5/10

Nahikari a réussi à tirer à longue distance et a probablement vu plus de ballon qu’Esther en raison des effets de l’état du jeu et du relâchement du PSG en seconde période.

CM : Teresa Abelleira (remplacée Maite ; 60′) — 5/10

C’était la même histoire pour Teresa que pour Maite et Zornoza.

LM/LWB : Olga Carmona (remplacée Corredera ; 65′) — 5,5/10

Olga a immédiatement fourni à Madrid la largeur et l’intention offensive nécessaires pour repousser le PSG et trouver des chemins vers le but, mais c’était trop peu trop tard.

LS : Caroline Møller Hansen (remplacée Zornoza ; 77′) — 6/10

L’arrivée de Hansen a coïncidé avec un passage à une forme 3-4-3 qui a amené Claudia F. au milieu de terrain, a poussé Olga à LWB et a placé Lucía au RCB. Cela a donné à Madrid un peu plus de jus et Møller a réalisé le meilleur tir du match de Madrid sous un angle serré dans le côté gauche de la surface.

RS : Lorena Navarro (remplaçant Athénée ; 77′) — 5/10

J’ai essayé de recevoir entre les lignes et de lier le jeu intelligemment, comme elle le fait toujours.