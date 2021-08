Notes des joueurs : Real Betis 0 – 1 Real Madrid ; 2021 La Liga

Trois matchs consécutifs à l’extérieur ont donné 7 points sur 9. Ce n’est pas un mauvais début pour Carlo Ancelotti et les garçons compte tenu des blessures au sein de l’équipe. Un seul but de Dani Carvajal, titulaire pour la première fois depuis sa blessure, a assuré la victoire du Real Madrid.

Notes de match complètes ci-dessous :

Thibaut Courtois—7 : Une feuille blanche solide avec le Betis offrant très peu de menace en dehors des tirs à longue distance que le Belge a gérés avec aisance.

Dani Carvajal—6 : A marqué le but gagnant du match avec une sublime volée unique. Monté et descendu le flanc droit pour offrir une large option. Cependant, la rouille était apparente avec Carvajal perdant la possession 14 fois et remportant seulement 3 de ses 7 duels au sol. Sa performance a été criblée de touches lourdes et de passes bâclées. Mais il rentre à la maison débordant de confiance après avoir obtenu les trois points avec un but gagnant.

Militao—5,5 : Parfois, il était déconnecté du reste de sa ligne de fond. A eu quelques moments maladroits, y compris trébucher sur le ballon avant le but de Madrid où Miguel Guttierrez est venu en grand avec une interception cruciale face à 2 contre 1.

David Alaba—6,5 : A commencé au centre du dos avec Nacho absent en raison d’une blessure. Était le leader de la ligne de fond, aboyant constamment des ordres de pousser ou d’appuyer.

Miguel Gutierrez—6 : A eu des moments difficiles en première mi-temps – a eu du mal à défendre Aitor RubiALEs 1 contre 1 et a été tourné trop facilement. A eu quelques tacles maladroits, mais a progressivement grandi dans le match. Semblait plus calme en seconde période, produisant un centre de qualité dans la surface et quelques touches plus nettes sous pression. Son moment décisif est survenu lors d’un 2 contre 1 à l’intérieur de la surface de Madrid avec l’arrière gauche se positionnant astucieusement pour gagner le ballon et déclencher la contre-attaque qui a abouti au but vainqueur.

Casemire—6,5 : Un thème à travers les trois premiers matches de Liga de Carlo, a été l’utilisation élevée de Casemiro sur le rôle de ballon. Il a eu le plus de touches et le plus de passes contre le Betis. Il a produit quelques passes à Hollywood, une pour Vinicius et une pour Bale, qui ont presque abouti à des buts. Cependant, il y a eu de nombreuses fois où il a été attrapé sur le ballon ou a passé le ballon directement à l’opposition.

Isco—5.5 : A tenté de reproduire le rôle et la forme qui ont été exposés contre Levante, mais le Betis a empêché Isco d’avoir un impact aussi important. 1 de ses 5 tentatives de dribble a été complétée, seuls 4 des 14 duels au sol ont été gagnés et Isco a perdu la possession 16 fois. L’effort était là, mais l’exécution faisait défaut.

Fede Valverde—5.5 : Une performance tranquille de Fede – ses forces semblent être amplifiées lorsqu’il joue avec Kroos et/ou Modric, mais ses faiblesses sont mises en évidence lorsqu’elles ne sont pas présentes.

Gareth Bale—6 : C’est le mouvement hors ballon de Bale qui a eu plus d’impact que toutes les actions sur le ballon. C’est la course d’entraînement centrale du Gallois qui a attiré Miranda et a ouvert l’espace pour le but vainqueur de Dani Carvajal.

Vinicius JR—7,5 : Le Brésilien a été un fil conducteur tout au long du match. Il tourmenta Montoya et Guido Rodriguez. Vini a tenté 13 dribbles, dont 7 réussis. Il a préparé Benzema pour une belle opportunité dans les 10 premières minutes et a attiré deux défenseurs pour une pré-assistance sur le but de Carvajal.

Karim Benzema—7 : Une autre passe décisive ajoutée aux contributions de buts de Benzema au cours des trois derniers matchs. Benzema a marqué cinq buts en trois matches. Son croisement avec Carvajal était parfait. Vous avez terminé le jeu avec 3 passes clés.

Remplacements :

Lucas Vazquez—5,5: A joué à la fois à l’aile droite et à l’arrière droit pour assurer la solidité défensive et voir le résultat.

Rodyrgo va—5: Impact limité avec seulement 12 touches et 9 passes. Peu à noter de ce match.

Marco Asensio—5,5 : A de nouveau joué en tant que milieu de terrain central et semble courir sans aucune direction claire sur l’endroit où il devrait être positionné. Avait deux tirs à longue distance, dont l’un aurait été mieux de faire une passe à Vinicius à l’intérieur de la surface.

Eden Hazard—5.5 : Le Belge a été mis au banc pour ce match et est entré en jeu juste avant la 80e minute pour Vinicius Jr. A eu une grosse occasion à la fin du match d’essayer de mettre le résultat au lit, mais son tir a été sauvé.