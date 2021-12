Notes des joueurs : Real Madrid 0 – 0 Cadix ; Liga 2021

Avec de multiples absents dus au COVID et aux blessures, Carlo Ancelotti a finalement été contraint de faire quelques rotations. Lucas Vazquez, Fede Valverde et Eden Hazard ont tous commencé contre Cadix, ce dernier ayant un point à prouver – obtenir son premier départ depuis septembre. Avec le Belge jouant sur l’aile droite et venant souvent au centre, l’équilibre de l’équipe était instable. Cadix a joué aussi bas d’un bloc bas qu’une équipe peut jouer, avec près de 10 hommes derrière le ballon. Le seul attaquant de Cadix, Lozano, était légèrement plus haut pour d’éventuelles opportunités de contre-attaque. Malgré la possession dominante et l’accumulation de 36 tirs au cours des 90 minutes, Madrid n’a tout simplement pas pu trouver une percée. Ils repartent du dernier match de 2021 au Bernabeu avec un seul point. Notes complètes des joueurs de match ci-dessous :

Thibaut Courtois—6 : N’a pas eu à faire un seul arrêt dans ce match. Son match s’est limité à aboyer des ordres et à commencer le jeu de construction par l’arrière.

Lucas Vazquez—4 : A remplacé Carvajal à l’arrière droit mais a connu un match difficile, en particulier en première mi-temps. La qualité de ses centres était inférieure à la normale et il n’a pas contribué de manière significative à l’attaque.

Eder Militao—8 : Une fois de plus, il était au sommet de son art en jouant dans une ligne extrêmement haute. Annulé toute menace que Lozano a essayé de fournir sur le comptoir.

David Alaba—6 : Cela aurait peut-être été une meilleure option à l’arrière gauche pour ce type de match, Madrid étant forcé de sortir sur les ailes et Mendy ayant du mal à identifier les bons espaces et combinaisons dans le dernier tiers.

Ferland Mendy—4 : Le Français n’est peut-être pas la meilleure option pour le onze de départ lorsqu’il joue contre des blocs profonds. Souvent obstrué l’espace pour que Vinicius se heurte et joue le ballon latéralement ou en arrière chaque fois qu’il est en possession.

Casemire—3 : Aurait dû recevoir un carton rouge à la 25e minute et était un handicap en possession.

Toni Kroos-8 : 9 passes clés et 6 tirs – l’Allemand a essayé de tirer toutes les ficelles possibles pour renverser la vapeur en faveur de Madrid, notamment en jouant une belle passe centrale en hauteur à Hazard qui n’a pas réussi à se connecter avec suffisamment de puissance sur sa tête.

Fede Valverde—6 : Il a réalisé un superbe tir à longue distance qui a failli se répercuter dans les 90 supérieurs du filet de Cadix. A été actif tout au long du jeu, mais manquait peut-être de la créativité nécessaire pour ce type de match.

Eden Hazard—6 : Une première mi-temps très mauvaise a été compensée par une seconde mi-temps améliorée. Le Belge est encore à des années-lumière de sa forme à Chelsea, mais a réussi à se tailler deux occasions de but de qualité.

Vinicius Junior—5 : Cadix a forcé l’ailier brésilien sur le flanc pour qu’il ne puisse que centrer le ballon et cela a été efficace. N’a pas marqué son autorité habituelle sur un match.

Karim Benzema—5 : A eu un cri juste pour un penalty en seconde période et s’est bien combiné avec Hazard et Jovic, mais n’a pas pu trouver la clé pour déverrouiller la défense de Cadix.

Remplacements :

Nacho—6 : Joué au centre du dos pour déplacer Alaba à l’arrière gauche, il n’y avait qu’un balayage à faire alors que l’équipe s’est lancée à fond dans l’attaque dans les phases finales.

Luka Jovic—5 : Avait une bonne combinaison avec Karim Benzema, mais n’a pas réussi à entrer dans le jeu avec des espaces bouchés entre lui, Hazard et Benzema opérant tous dans la même zone générale.