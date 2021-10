Notes des joueurs : Real Madrid 0 – 0 Osasuna ; 2021 La Liga

Le Real Madrid n’a pas pu briser une défense résolue d’Osasuna. L’équipe de Pampelune est arrivée au Bernabeu avec un plan de match clair et l’a exécuté à la perfection. Carlo Ancelotti, tout comme Zinedine Zidane, devra identifier des modèles et des solutions créatives pour aider l’équipe à briser les blocs profonds plutôt que de recourir à une pléthore de croix. Notes complètes des joueurs de match ci-dessous :

Thibaut Courtois—6 : N’a pas fait face à un seul tir cadré. Osasuna a eu une chance sur le comptoir, mais à part cela, Courtois n’a été appelé que pour une distribution rapide.

Dani Carvajal—5 : Première apparition de l’arrière depuis la rechute de sa blessure il y a environ un mois. La rouille était là, mais a eu 70 minutes à son actif.

Eder Militao—7 : Affichage solide du Brésilien qui a étouffé toute contre-attaque potentielle d’Osasuna avant qu’elle ne commence. Osasuna a prévu des passes et a bien fait de garder la ligne de Madrid haute.

David Alaba—7 : Comme Militao, il a étouffé toutes les attaques dangereuses et a joué un rôle crucial dans le maintien de la ligne défensive élevée pour maintenir la pression offensive. J’aurais aimé le voir plus sur le ballon et potentiellement échanger avec Casemiro lorsque le Real Madrid en avait la possession.

Ferland Mendy—5,5 : Lutté avec des idées pour briser un bloc profond dans le dernier tiers. Choisissez systématiquement la passe latérale ou la passe arrière et son croisement était éteint la nuit.

Casemire—5 : Tentative de lob Herrera de la ligne médiane en fin de match. A commencé à agir comme un auxiliaire vers l’avant dans la boîte pour s’accrocher aux croix.

Toni Kroos-8 : 112/118 passes terminées et 17/19 balles longues. A eu un certain nombre de tirs à longue distance qu’il n’a pas réussi à atteindre la cible.

Camavinga—4 : Mauvais jeu de l’adolescent. A décroché un jaune précoce, mais n’a jamais limité son jeu et a presque décroché une deuxième réservation en première mi-temps. Il avait l’air incertain et timide dans le dernier tiers. Ancelotti a remplacé le Français à la mi-temps.

Marco Asensio—6 : L’Espagnol a eu quelques points d’entraînement au milieu qui ont contribué à ouvrir la défense d’Osasuna. Carvajal a joué un grand ballon dans la surface depuis le demi-espace droit avec lequel Asensio a failli se connecter pour ouvrir le score.

Vinicius Junior—7 : Osasuna a fait du bon travail en entourant Vinicius à chaque fois qu’il a récupéré le ballon et en limitant son espace avec 2 ou 3 défenseurs. A réussi à se tailler encore des opportunités ouvertes. y compris un tir de l’extérieur de la surface qui s’est presque niché dans le coin inférieur du filet.

Karim Benzema—6,5 : Il a failli ouvrir le score d’un tir qui a fait exploser les boiseries. Il semblait juste avoir un moment de retard sur chaque centre, mais le mérite en revient à la défense d’Osasuna qui a été spectaculaire.

Remplacements :

Rodrygo va—6: A ajouté une largeur bien nécessaire sur la droite et a battu son homme à plusieurs reprises, mais la balle finale faisait parfois défaut.

Marcelo—7,5 : Jeu parfait pour Marcelo : aucune défense de transition requise, asseyez-vous dans un rôle de quart arrière gauche et livrez des centres de première classe. Le Brésilien aurait sans doute dû être engagé plus tôt.

Lucas Vazquez—5 : Peu à noter du camée de 20 minutes de Vazquez à l’arrière droit.

Eden Hazard—5 : A fourni très peu d’étincelle dans ses 20 minutes sur le terrain. Vinicius a eu l’occasion de lui faire une passe pour sortir de l’impasse, mais a choisi de tirer à la place et a raté la cible.